Ricardo Gareca contó que Melgar tuvo un acercamiento luego de la salida de Juan Reynoso. YouTube Satélite

El nombre de Ricardo Gareca ha circulado con insistencia en el fútbol peruano durante los últimos meses. Tras su paso por las selecciones de Perú y Chile, el ‘Tigre’ fue vinculado a dos de los clubes más grandes del país: Sporting Cristal y Universitario de Deportes. Sin embargo, su situación contractual con el pódcast La Sustancia, donde actualmente se desempeña como conductor, le impide aceptar ofertas laborales en la dirección técnica de cualquier equipo, al menos hasta después del Mundial 2026.

A pesar de los rumores y las expectativas de la afición, el técnico argentino fue categórico al afirmar que el cuadro ‘rimense’ nunca lo contactó de forma oficial luego de la salida de Paulo Autuori. “¿Sporting Cristal lo llamó? No, ninguno oficialmente”, aseguró en primera instancia en el programa de YouTube, Fútbol Satélite.

El único club de la Liga 1 que realizó una gestión formal para conocer la disponibilidad de Gareca fue Melgar de Arequipa. El propio entrenador lo confirmó con claridad: “Lo único algo oficial que yo puedo decir de Perú, por ejemplo, tiene que ver con Melgar. El director deportivo sí se comunicó conmigo y, lo mismo que le estoy diciendo a ustedes, yo le dije en un momento cuando se fue Juan Reynoso, él se contactó conmigo y quería saber mi situación cuál era después. Eso es un contacto oficial porque es el director deportivo.”

El técnico destacó la diferencia entre los sondeos informales y las propuestas institucionales, remarcando que solo considera “llamado oficial” a aquel que realiza una autoridad del club, como un director deportivo. En ese sentido, dejó claro que las conversaciones con empresarios o intermediarios no tienen la misma validez para él, aunque siempre responde con respeto a quienes se comunican.

Ricardo Gareca confesó que fue contactado por club de Liga 1 y negó que haya sido Sporting Cristal.

El interés de Melgar fue concreto, pero la respuesta de Gareca fue negativa, por lo que la directiva ‘dominó’ apostó por Miguel Rondelli. El entrenador explicó que su compromiso con La Sustancia es un impedimento ineludible para asumir un nuevo proyecto en el corto plazo. “Eso es un contacto oficial porque es el director deportivo”, reiteró.

La experiencia en el mundo de la comunicación es inédita para el ‘Flaco’, quien admitió que extraña la adrenalina de la dirección técnica. “¿Extraña dirigir? Por supuesto, me gusta. Es algo que toda la vida lo hice”, reconoció, añadiendo que el cambio de rol le ha permitido entender nuevas facetas del fútbol y la vida fuera de la cancha. “Es muy difícil estar atrás de la cámara. La verdad que voy entendiendo muchas cosas y muchas veces cuando se prende esa lucecita uno queda solo y todo, te tienes que arreglar como puedes”, confesó.

La transición a los medios ha sido posible gracias al respaldo de su equipo de producción, especialmente de Ivy Pozo, a quien describió como una pieza clave por su experiencia y comprensión del entorno deportivo. A pesar de su actual actividad, Gareca Nardi admitió con sinceridad que su mentalidad sigue siendo la de un DT, siempre listo para volver cuando las condiciones lo permitan.

El 'Tigre' estrenará su programa de Youtube el lunes 30 de marzo. Créditos: La Sustancia.

¿Qué busca Ricardo Gareca en un próximo equipo?

Al ser consultado sobre las condiciones que prioriza para su siguiente reto profesional, Ricardo Gareca fue directo: “Que pueda trabajar más que nada, no es que tenga que tener algo especial. Ver que yo pueda hacer un buen trabajo, que tenga buenos jugadores”.

El estratega de 68 años valoró especialmente la figura del dirigente que respalda y que brinda espacio para la planificación. “Me gusta el dirigente que respalda también, esa persona que de pronto entra en un proyecto que uno pueda medianamente trabajar tranquilo”, señaló.

Asimismo, el técnico ‘gaucho’ reconoció que el fútbol actual es un mundo de resultados inmediatos, pero subrayó la necesidad de que haya tolerancia y paciencia: “Todos sabemos que estamos en un mundo de resultados y que el técnico, cuanto antes los consiga mucho mejor, pero también hay una tolerancia, una paciencia, hay un mensaje que hay que dar tranquilidad.”