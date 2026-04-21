Perú

Elecciones 2026: ONPE convocó a taxistas por WhatsApp para realizar el traslado de actas observadas o impugnadas

Menos de 24 horas antes de las Elecciones Generales, la ONPE solicitó el apoyo de una empresa para conformar una flota de 132 conductores con vehículos propios para realizar el traslado de material electoral

Guardar
ONPE convocó a taxistas por WhatsApp para tercerizar traslado de cédulas de sufragio. (Foto: Composición - Infobae/Willax)
ONPE convocó a taxistas por WhatsApp para tercerizar traslado de cédulas de sufragio. (Foto: Composición - Infobae/Willax)

La logística electoral para el traslado de actas observadas e impugnadas en las elecciones peruanas evidenció falta de organización la madrugada del lunes 13 de abril de 2026, según lo reconocido por los propios responsables del operativo. El pedido para movilizar el material fue solicitado apenas un día antes de los comicios, lo que llevó a la firma de contratos de emergencia con empresas de transporte urbano que recurrieron a redes como WhatsApp para reclutar conductores particulares de último momento.

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) contrató a la empresa de transporte ETM Chorrillos para organizar el servicio en la zona de Villa María del Triunfo y pidió reclutar 132 conductores con vehículos propios. ETM Chorrillos pidió ayuda a Metropolis Service, otra empresa de transporte, para ampliar la capacidad de respuesta.

Según Daniel Mejía, representante de Metropolis Service, en diálogo con Willax, nunca recibieron una confirmación formal para participar, pero: “Creamos un grupo de WhatsApp para apoyar a un compañero que sí había participado en las elecciones y para que pudiera cumplir también con sus responsabilidades”.

Las instrucciones se difundieron mediante mensajes de audio donde se especificaban las tarifas y zonas de cobertura para los vehículos: “Camioneta, tres filas, 35 soles la hora. Vans o H1, 50 soles la hora, 50 soles. Mínimo tres horas. Si hacen dos horas, le pagan como tres. Puede ser cuatro a seis horas, máximo, porque nos han dicho de 2:00 a.m. a 6:00a.m., son cuatro horas”, se comunicó a los conductores.

ONPE convocó a taxistas por WhatsApp para tercerizar traslado de cédulas de sufragio. (Foto: Willax)
ONPE convocó a taxistas por WhatsApp para tercerizar traslado de cédulas de sufragio. (Foto: Willax)

Además, para que las unidades sean registradas adecuadamente, la ONPE solicitó requisitos adicionales como:

  • 2 copias de DNI o Carnet de extranjería
  • 2 copias del brevete del conductor
  • 2 copias de la tarjeta de propiedad del vehículo
  • 2 copias de la revisión técnica del auto
  • 2 copias del SOAT
  • Fotos de los 4 lados de los autos que participarían de la convocatoria

El operativo de traslado y los actores involucrados

El sistema se activó la madrugada del lunes y tuvo problemas inmediatos en zonas como Chorrillos y Barranco, donde las empresas de transporte no lograron completar la cantidad ni el tipo de vehículos solicitados. Uno de los encargados relató que le resultó imposible conseguir las vans de 14 pasajeros requeridas y que solamente estaban disponibles autos y minivans.

La coordinación quedó en manos de mensajes enviados a un grupo de WhatsApp llamado “ONPE 2026 RÁPIDOS Y FURIOSOS” en el que se coordinó la participación de conductores de vehículos menores para realizar sete.

Cuando los representantes intentaron negociar condiciones con la ONPE para mezclar los tipos de vehículos, la propuesta fue rechazada: “Le di dos horitas y después me salen con el cuento de que a todos les pagamos 40 soles la hora. Entonces, yo rechacé”, dijo el responsable logístico citado por el medio local.

ONPE convocó a taxistas por WhatsApp para tercerizar traslado de cédulas de sufragio. (Foto: Willax)
ONPE convocó a taxistas por WhatsApp para tercerizar traslado de cédulas de sufragio. (Foto: Willax)

Según Jorge Obregón, representante de ETM Chorrillos, “todos me llamaron, pero a última hora. Esto se hace planificado 20 días antes”. El aviso formal para trasladar las actas fue recibido el sábado 11 de abril de 2026, es decir, 24 horas antes de celebrarse la elección del domingo 12 de abril. Daniel Mejía explicó que este plazo es "Demasiado poco el tiempo para poder gestionar una flota de 180 vehículos”.

Relatos sobre improvisación y fallas logísticas

La jornada de recolección, que en principio debía limitarse entre las dos y las seis de la mañana, se prolongó hasta bien entrada la tarde del segundo día de las elecciones. Obregón detalló el alcance de la demora: “Hay una demora en sacar las urnas, sacar todas las cosas. Nosotros hemos participado hasta las tres de la tarde”, afirmó al medio televisivo.

Temas Relacionados

ONPEElecciones 2026Elecciones Perú 2026peru-politica

Más Noticias

Este es el precio de la gasolina en Lima hoy martes 21 de abril

<p>El costo de los combustibles cambia cada 24 horas, por eso es importante mantenerse informado sobre su valor </p>

Este es el precio de la gasolina en Lima hoy martes 21 de abril

La reacción de Mayra Goñi al violento ataque de Rodrigo Brand a reportero de Magaly Medina

La actriz estuvo en besos con el actor cuando fueron captados por las cámaras de los programas de espectáculos, sin imaginar lo que vendría después

La reacción de Mayra Goñi al violento ataque de Rodrigo Brand a reportero de Magaly Medina

Negociación colectiva: Estos son los aumentos y bonos que estarán en juego desde hoy 21 de abril

Este martes será la primera sesión negociadora entre los gremios de trabajadores y el Estado peruano. La lista completa reune 26 propuestas de carácter económico

Negociación colectiva: Estos son los aumentos y bonos que estarán en juego desde hoy 21 de abril

Cronograma de pagos de remuneraciones inicia hoy en el Banco de la Nación: ¿Quiénes cobran?

Sector público. Ya se cobraron las pensiones y ahora toca a los trabajadores estatales recibir su sueldo como todos los meses

Cronograma de pagos de remuneraciones inicia hoy en el Banco de la Nación: ¿Quiénes cobran?

Ricardo Gareca confesó que fue contactado por club de Liga 1 y negó que haya sido Sporting Cristal

El ‘Tigre’ fue uno de los candidatos a relevar a Paulo Autuori como DT del cuadro ‘rimense’, pero rechazó que lo hayan llamado, algo que sí se dio por parte de otro equipo

Ricardo Gareca confesó que fue contactado por club de Liga 1 y negó que haya sido Sporting Cristal
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Resultados ONPE al 93.850 % EN VIVO: conteo oficial de Perú y el extranjero avanza a paso lento

Resultados ONPE al 93.850 % EN VIVO: conteo oficial de Perú y el extranjero avanza a paso lento

Antauro Humala adeuda S/ 1,2 millones de reparación civil a familias de policías víctimas del Andahuaylazo

“¡Calla a ese animal!”: abogado interrumpe audiencia pública y lanza insulto en presencia de Roberto Burneo, jefe del JNE

Jorge Nieto descarta acercamientos con Keiko Fujimori y Roberto Sánchez y niega pacto con Primero la Gente o Ahora Nación

Fiscalía anticorrupción cita a Piero Corvetto este martes 21 de abril para que entregue su pasaporte por investigación

ENTRETENIMIENTO

La reacción de Paolo Guerrero cuando el ‘Loco’ Wagner le confiesa que es amigo de Magaly Medina

La reacción de Paolo Guerrero cuando el ‘Loco’ Wagner le confiesa que es amigo de Magaly Medina

Laura Pausini se disculpa con público peruano por reclamo en concierto: “Me expliqué mal, pero la segunda fila me explotó el corazón”

Pamela Franco reveló la verdad de cómo inició su polémico romance con Christian Cueva: “Él con sus mentiras me convirtió en su amante”

Magaly Medina denunciaría a su exabogado ante el CAL por nueva defensa a Yahaira Plasencia: “Viola el código de ética”

Ataque de ira de Rodrigo Brand contra reportero de Magaly TV: así fue el ampay y la violenta reacción del protagonista de ‘Valentina Valiente’

DEPORTES

Ricardo Gareca confesó que fue contactado por club de Liga 1 y negó que haya sido Sporting Cristal

Ricardo Gareca confesó que fue contactado por club de Liga 1 y negó que haya sido Sporting Cristal

Universitario busca el regreso de Fabián Bustos tras inminente salida de Javier Rabanal: el principal obstáculo para su contratación

‘Puma’ Carranza le respondió a Paolo Guerrero tras menospreciarlo como ídolo de Universitario: “Mi carrera siempre fue limpia”

¿Natalia Málaga seguirá como DT de Géminis?: Presidente del club marcó su futuro en la Liga Peruana de Vóley

¿Por qué Universitario aún no oficializa la salida de Javier Rabanal?: se filtraron los detalles del motivo de la demora