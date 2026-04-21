Elecciones 2026: ONPE convocó a taxistas por WhatsApp para realizar el traslado de actas observadas o impugnadas

ONPE convocó a taxistas por WhatsApp para tercerizar traslado de cédulas de sufragio. (Foto: Composición - Infobae/Willax)

La logística electoral para el traslado de actas observadas e impugnadas en las elecciones peruanas evidenció falta de organización la madrugada del lunes 13 de abril de 2026, según lo reconocido por los propios responsables del operativo. El pedido para movilizar el material fue solicitado apenas un día antes de los comicios, lo que llevó a la firma de contratos de emergencia con empresas de transporte urbano que recurrieron a redes como WhatsApp para reclutar conductores particulares de último momento.

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) contrató a la empresa de transporte ETM Chorrillos para organizar el servicio en la zona de Villa María del Triunfo y pidió reclutar 132 conductores con vehículos propios. ETM Chorrillos pidió ayuda a Metropolis Service, otra empresa de transporte, para ampliar la capacidad de respuesta.

Según Daniel Mejía, representante de Metropolis Service, en diálogo con Willax, nunca recibieron una confirmación formal para participar, pero: “Creamos un grupo de WhatsApp para apoyar a un compañero que sí había participado en las elecciones y para que pudiera cumplir también con sus responsabilidades”.

Las instrucciones se difundieron mediante mensajes de audio donde se especificaban las tarifas y zonas de cobertura para los vehículos: “Camioneta, tres filas, 35 soles la hora. Vans o H1, 50 soles la hora, 50 soles. Mínimo tres horas. Si hacen dos horas, le pagan como tres. Puede ser cuatro a seis horas, máximo, porque nos han dicho de 2:00 a.m. a 6:00a.m., son cuatro horas”, se comunicó a los conductores.

ONPE convocó a taxistas por WhatsApp para tercerizar traslado de cédulas de sufragio. (Foto: Willax)

Además, para que las unidades sean registradas adecuadamente, la ONPE solicitó requisitos adicionales como:

2 copias de DNI o Carnet de extranjería

2 copias del brevete del conductor

2 copias de la tarjeta de propiedad del vehículo

2 copias de la revisión técnica del auto

2 copias del SOAT

Fotos de los 4 lados de los autos que participarían de la convocatoria

El operativo de traslado y los actores involucrados

El sistema se activó la madrugada del lunes y tuvo problemas inmediatos en zonas como Chorrillos y Barranco, donde las empresas de transporte no lograron completar la cantidad ni el tipo de vehículos solicitados. Uno de los encargados relató que le resultó imposible conseguir las vans de 14 pasajeros requeridas y que solamente estaban disponibles autos y minivans.

La coordinación quedó en manos de mensajes enviados a un grupo de WhatsApp llamado “ONPE 2026 RÁPIDOS Y FURIOSOS” en el que se coordinó la participación de conductores de vehículos menores para realizar sete.

Cuando los representantes intentaron negociar condiciones con la ONPE para mezclar los tipos de vehículos, la propuesta fue rechazada: “Le di dos horitas y después me salen con el cuento de que a todos les pagamos 40 soles la hora. Entonces, yo rechacé”, dijo el responsable logístico citado por el medio local.

ONPE convocó a taxistas por WhatsApp para tercerizar traslado de cédulas de sufragio. (Foto: Willax)

Según Jorge Obregón, representante de ETM Chorrillos, “todos me llamaron, pero a última hora. Esto se hace planificado 20 días antes”. El aviso formal para trasladar las actas fue recibido el sábado 11 de abril de 2026, es decir, 24 horas antes de celebrarse la elección del domingo 12 de abril. Daniel Mejía explicó que este plazo es "Demasiado poco el tiempo para poder gestionar una flota de 180 vehículos”.

Relatos sobre improvisación y fallas logísticas

La jornada de recolección, que en principio debía limitarse entre las dos y las seis de la mañana, se prolongó hasta bien entrada la tarde del segundo día de las elecciones. Obregón detalló el alcance de la demora: “Hay una demora en sacar las urnas, sacar todas las cosas. Nosotros hemos participado hasta las tres de la tarde”, afirmó al medio televisivo.