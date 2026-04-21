Mototaxista ebrio arrastró a una policía de tránsito durante intervención en La Victoria

La suboficial Olga Ramírez Cubas fue arrastrada por más de una cuadra tras intentar detener a un conductor que cruzó con luz roja en el cruce de las avenidas México y San Pablo (Créditos: Panamericana TV)

Una agente de tránsito de la Policía Nacional del Perú (PNP) fue arrastrada por una mototaxi que intentó evadir un control policial en La Victoria el último domingo por la mañana, según mostraron las cámaras de seguridad de la zona.

El incidente se registró en el cruce de la avenida México con la av. San Pablo, donde la suboficial Olga Ramírez Cubas intentó detener al conductor tras advertir una infracción, pero este aceleró y la arrastró por al menos una cuadra, según muestran las imágenes difundidas por la policía.

De acuerdo con testimonios recogidos en el lugar por Panamericana Televisión, la intervención se produjo luego de que el mototaxista cruzara con la luz roja, ignorando la señal de alto de la oficial.

“El policía de tránsito estaba ahí. Cuando vio que el mototaxista cruzó con la luz roja, intentó detenerlo, pero el conductor no obedeció. Entonces trató de frenarlo y terminó arrastrándola”, señaló.

El conductor, identificado como José Ravelo Zaragoza, de nacionalidad venezolana, trató de huir tras el hecho, pero fue interceptado por peatones y retenido hasta la llegada de la policía (Créditos: Panamericana TV).

El conductor fue identificado como José Ravelo Zaragoza, de nacionalidad venezolana, quien tras arrastrar a la suboficial intentó huir del lugar. Sin embargo, varios peatones lograron interceptarlo y retenerlo hasta la llegada de los agentes policiales. “El mototaxista trabaja acá, ella lo paró y como estaba borracho la arrastró, la llevó arrastrando”, señaló otra testigo del hecho.

La suboficial Olga Ramírez Cubas fue auxiliada por vecinos y trasladada de inmediato al hospital de la policía, donde fue diagnosticada con policontusiones. El parte médico descartó lesiones de mayor gravedad, aunque la agente permanece en observación, según información del medio.

El conductor de la mototaxi fue detenido y trasladado a la comisaría Apolo, donde se le practicó el dosaje etílico, arrojando un resultado positivo. De acuerdo con el reporte oficial, Ravelo Zaragoza permanece bajo custodia mientras se desarrollan las investigaciones por los delitos de resistencia a la autoridad y lesiones.

Vecinos y comerciantes de la intersección de la avenida México con San Pablo denunciaron que las infracciones de tránsito en ese punto son frecuentes. Los residentes señalan que la zona es considerada de alto riesgo debido al flujo de vehículos menores y la falta de señalización adecuada.

La suboficial Ramírez Cubas fue trasladada al hospital policial, donde fue diagnosticada con policontusiones y permanece en observación, aunque sin lesiones graves. (Créditos: Panamericana TV)

Taxista atropella a policía

Un taxista identificado como Julio César Rosales Huerta fue detenido en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, en el Callao, tras atropellar a un agente de la Policía Nacional del Perú y a un fiscalizador de la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) durante un operativo realizado el 6 de marzo. La intervención ocurrió cuando el conductor, que ofrecía servicios de taxi sin autorización, fue sorprendido por el personal de la ATU y pretendió huir, embistiendo primero a un inspector y luego a un policía.

Según la ATU, el incidente tuvo lugar cerca de las 15:00 horas en el segundo nivel del nuevo terminal aéreo, durante la emisión de un acta de fiscalización. Imágenes revelaron que el inspector quedó sobre el capó del vehículo mientras el conductor aceleraba, atropellando finalmente al efectivo policial. El comandante Luis Cobeñas informó que Rosales Huerta fue arrestado por violencia y resistencia a la autoridad. El policía, identificado como Víctor Linares, permanece internado con policontusiones y traumatismo encefalocraneano, mientras que el fiscalizador resultó ileso. La Tercera Fiscalía Provincial Penal de Flagrancia Delictiva del Callao abrió una investigación preliminar de 48 horas.