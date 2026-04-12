Kilométricas filas, caos y desesperación de los peruanos por demoras de más de seis horas para votar en las Elecciones 2026

Cientos de personas soportaron largas filas bajo el sol en el colegio Fe y Alegría número 65 de San Juan de Miraflores durante la jornada electoral.

Miles de peruanos enfrentaron este domingo 12 de abril filas interminables y demoras para ejercer su derecho al voto en varios distritos de Lima, afectados por la tardía apertura de mesas de sufragio y la falta de material electoral. Las incidencias se registraron especialmente en las zonas del sur de la capital, como Miraflores, San Isidro, Surco, Villa El Salvador y Punta Hermosa, donde los electores esperaron durante horas bajo el sol sin poder ingresar a los centros de votación.

Cientos de peruanos esperando largas horas para poder ejercer su voto (AP Photo/Martin Mejia)

Las demoras, que comenzaron desde las primeras horas del día, provocaron que numerosos locales de votación permanecieran cerrados por la ausencia de cédulas, ánforas y otros implementos esenciales para el proceso electoral. Según reportes recogidos por Infobae, el Ministerio Público confirmó el despliegue de fiscales en diversos puntos de la ciudad para supervisar el cumplimiento de las funciones constitucionales y atender las denuncias de los ciudadanos afectados.

En respuesta a la crisis, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) anunciaron la extensión del horario de apertura de las mesas de sufragio hasta las 14:00 y del horario de votación hasta las 18:00. Sin embargo, para muchos votantes la ampliación resultó insuficiente frente a las horas ya perdidas en la espera y el riesgo de no poder emitir su voto.

Votantes peruanos protestan por las demoras de más de seis horas para abrir sus centros de votación.(AP Photo/Guadalupe Pardo)

Calor inclemente y filas kilométricas de votantes

En el transcurso de la mañana, el calor superó los 28°C en la capital peruana, según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología. En distritos populosos como Villa María del Triunfo, Villa El Salvador y San Juan de Miraflores, miles de ciudadanos formaron largas filas que se extendían por cerros y calles, soportando altas temperaturas y escasa sombra. Una de las situaciones más graves se registró en San Borja, donde una mujer se descompensó tras varias horas de espera sin haber ingerido alimentos, evidenciando los riesgos adicionales de la desorganización.

Un panorama de indignación se vive en varios distritos de Lima. Los votantes enfrentan colas kilométricas y puertas cerradas, alimentando las sospechas de fraude electoral en las elecciones de 2026. La paciencia se agota| América TV

La falta de material electoral fue la principal causa de las demoras, a diferencia de procesos anteriores en los que la ausencia de miembros de mesa era la tendencia habitual. Diversos locales, como el colegio Markham en Miraflores y el Colegio Champagnat en Surco, reportaron la imposibilidad de instalar mesas de votación, ya sea por la falta de señal de internet —en el caso del Markham— o por la ausencia de materiales básicos en otros centros. Usuarios en redes sociales criticaron duramente la gestión de la ONPE, denunciando la ubicación de mesas en sótanos sin conectividad y la escasa reacción de las autoridades ante los reclamos ciudadanos.

Cientos de votantes, entre ancianos y padres de familia con niños pequeños siguen esperando la apertura de su centro de votación (AP Photo/Guadalupe Pardo)

Ciudadanos en Lima, incluyendo adultos mayores, aguardan por horas en centros de votación ante la tardanza en la instalación de mesas de sufragio durante las Elecciones Generales 2026, causando largas filas. (Foto: Agencia Andina)

Ciudadanos de diversos distritos de Lima, incluyendo Santiago de Surco y San Borja, forman largas filas por demoras en la apertura de mesas de sufragio durante las Elecciones Generales 2026. (Foto: Agencia Andina)

Cientos de votantes se congregan en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos para ejercer su derecho al voto, marcando un hito en el proceso democrático. (Paula Díaz Elizalde)

Las protestas se multiplicaron conforme avanzaba la jornada electoral en Lima. En la zona de Pamplona, los ciudadanos reclamaron la ausencia de información y la demora en la instalación de las mesas, mientras que en Surco, las filas alcanzaron varias cuadras de extensión. “Mediodía y no abren las mesas de votación en distritos clave de la capital. Este fraude es histórico en contra de los candidatos derechistas”, denunció un votante en redes sociales.

Más de 184 000 ciudadanos en Lima votarán en espacios abiertos debido a falta de locales adecuados. VisualesIA

Otros usuarios señalaron: “Se retrasa cinco horas la instalación de mesas y amplían solo una hora. Ya están manchadas estas elecciones por ineptos y afrontarán el delito de obstrucción a la libre votación; espero que vayan presos de la mano del impresentable de la ONPE”. Reclamos similares surgieron en Miraflores y San Juan de Miraflores, donde la expectativa de votar durante la mañana se transformó en frustración y malestar.

People wait in queue to vote during Peru's general election, in Lima, Peru, April 12, 2026. REUTERS/Angela Ponce TPX IMAGES OF THE DAY

El Ministerio Público informó a través de un comunicado que fiscales se encontraban desplegados en los centros electorales más afectados, con el objetivo de supervisar la correcta instalación de las mesas y atender eventuales denuncias por obstrucción al sufragio. LaJunta Nacional de Justicia (JNJ)anunció que solicitará una investigación al jefe de la ONPE,Piero Corvetto, debido a las demoras en la instalación de mesas, y evaluará su continuidad en el cargo, recordando además que fue ratificado por una anterior conformación del organismo.

Voters line up at a polling station during general elections in Lima, Peru, Sunday, April 12, 2026. (AP Photo/Martin Mejia)

En su exhortación, la JNJ instó a la ONPE, el JNE y el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) a cumplir con la ley y garantizar la transparencia del proceso. Varios ciudadanos demandaron sanciones penales para los responsables de la ONPE y el JNE por “su falta de capacidad”, advirtiendo que “la elección del puesto más importante del país está en duda de legalidad. Están en flagrancia, la fiscalía debe actuar o serán cómplices”.