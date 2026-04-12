Kilométricas filas, caos y desesperación de los peruanos por demoras de más de seis horas para votar en las Elecciones 2026

Miles de peruanos enfrentaron este domingo 12 de abril filas interminables y demoras para ejercer su derecho al voto en varios distritos de Lima, afectados por la tardía apertura de mesas de sufragio y la falta de material electoral. Las incidencias se registraron especialmente en las zonas del sur de la capital, como Miraflores, San Isidro, Surco, Villa El Salvador y Punta Hermosa, donde los electores esperaron durante horas bajo el sol sin poder ingresar a los centros de votación.
Las demoras, que comenzaron desde las primeras horas del día, provocaron que numerosos locales de votación permanecieran cerrados por la ausencia de cédulas, ánforas y otros implementos esenciales para el proceso electoral. Según reportes recogidos por Infobae, el Ministerio Público confirmó el despliegue de fiscales en diversos puntos de la ciudad para supervisar el cumplimiento de las funciones constitucionales y atender las denuncias de los ciudadanos afectados.
En respuesta a la crisis, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) anunciaron la extensión del horario de apertura de las mesas de sufragio hasta las 14:00 y del horario de votación hasta las 18:00. Sin embargo, para muchos votantes la ampliación resultó insuficiente frente a las horas ya perdidas en la espera y el riesgo de no poder emitir su voto.
Calor inclemente y filas kilométricas de votantes
En el transcurso de la mañana, el calor superó los 28°C en la capital peruana, según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología. En distritos populosos como Villa María del Triunfo, Villa El Salvador y San Juan de Miraflores, miles de ciudadanos formaron largas filas que se extendían por cerros y calles, soportando altas temperaturas y escasa sombra. Una de las situaciones más graves se registró en San Borja, donde una mujer se descompensó tras varias horas de espera sin haber ingerido alimentos, evidenciando los riesgos adicionales de la desorganización.
La falta de material electoral fue la principal causa de las demoras, a diferencia de procesos anteriores en los que la ausencia de miembros de mesa era la tendencia habitual. Diversos locales, como el colegio Markham en Miraflores y el Colegio Champagnat en Surco, reportaron la imposibilidad de instalar mesas de votación, ya sea por la falta de señal de internet —en el caso del Markham— o por la ausencia de materiales básicos en otros centros. Usuarios en redes sociales criticaron duramente la gestión de la ONPE, denunciando la ubicación de mesas en sótanos sin conectividad y la escasa reacción de las autoridades ante los reclamos ciudadanos.
Las protestas se multiplicaron conforme avanzaba la jornada electoral en Lima. En la zona de Pamplona, los ciudadanos reclamaron la ausencia de información y la demora en la instalación de las mesas, mientras que en Surco, las filas alcanzaron varias cuadras de extensión. “Mediodía y no abren las mesas de votación en distritos clave de la capital. Este fraude es histórico en contra de los candidatos derechistas”, denunció un votante en redes sociales.
Otros usuarios señalaron: “Se retrasa cinco horas la instalación de mesas y amplían solo una hora. Ya están manchadas estas elecciones por ineptos y afrontarán el delito de obstrucción a la libre votación; espero que vayan presos de la mano del impresentable de la ONPE”. Reclamos similares surgieron en Miraflores y San Juan de Miraflores, donde la expectativa de votar durante la mañana se transformó en frustración y malestar.
El Ministerio Público informó a través de un comunicado que fiscales se encontraban desplegados en los centros electorales más afectados, con el objetivo de supervisar la correcta instalación de las mesas y atender eventuales denuncias por obstrucción al sufragio. LaJunta Nacional de Justicia (JNJ)anunció que solicitará una investigación al jefe de la ONPE,Piero Corvetto, debido a las demoras en la instalación de mesas, y evaluará su continuidad en el cargo, recordando además que fue ratificado por una anterior conformación del organismo.
En su exhortación, la JNJ instó a la ONPE, el JNE y el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) a cumplir con la ley y garantizar la transparencia del proceso. Varios ciudadanos demandaron sanciones penales para los responsables de la ONPE y el JNE por “su falta de capacidad”, advirtiendo que “la elección del puesto más importante del país está en duda de legalidad. Están en flagrancia, la fiscalía debe actuar o serán cómplices”.