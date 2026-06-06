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Sarampión en Perú: Minsa emite alerta epidemiológica por transmisión comunitaria y eventos masivos

El Ministerio de Salud refuerza la vigilancia y la vacunación ante el incremento de casos confirmados en varias regiones y la proximidad de actividades de alta concentración de personas

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El Minsa emitió la segunda alerta epidemiológica. (Foto: Infobae Perú / Andina)
El Minsa emitió la segunda alerta epidemiológica. (Foto: Infobae Perú / Andina)

El Ministerio de Salud (Minsa), a través del Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades, declaró la Alerta Epidemiológica AE-CDC-N°006-2026 para todo el país ante la presencia de transmisión comunitaria de sarampión y el riesgo de diseminación por eventos masivos.

La medida, dirigida a todas las instituciones prestadoras de servicios de salud, busca intensificar la prevención, la vigilancia epidemiológica y el control de la enfermedad, con énfasis en la vacunación y la detección oportuna de casos sospechosos y confirmados.

El contexto nacional alerta por la coincidencia de brotes con celebraciones y actividades que movilizan a miles de personas, como la Segunda Elección Presidencial 2026, el Inti Raymi en Cusco y la Fiesta de San Juan en la Amazonía.

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Además, ante la realización de la Copa Mundial FIFA 2026 en Estados Unidos, México y Canadá, el Minsa recomendó a quienes viajen al extranjero vacunarse contra el sarampión al menos dos semanas antes del viaje, para reducir el riesgo de importación y propagación del virus en el país.

La alerta dispone fortalecer la vacunación según el nivel de riesgo de cada región, monitorear diariamente el avance de la inmunización y reforzar la vigilancia epidemiológica, la detección y la notificación oportuna de casos.

También se establece garantizar el diagnóstico y secuenciamiento del virus, optimizar la atención de pacientes en los tres niveles de atención y fortalecer las campañas de comunicación sobre la importancia de la vacunación contra el sarampión, adaptadas a contextos interculturales.

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El Minsa cuenta con un Plan de Acción para la Atención de la Emergencia Sanitaria por Brote de Sarampión, centrado en el departamento de Puno y con riesgo elevado de diseminación en Lima Metropolitana, Callao, Arequipa, Cusco, Huancavelica, Moquegua, Amazonas, Loreto, Tacna, Tumbes, Ucayali, Madre de Dios y Apurímac.

Minsa declara emergencia sanitaria por 90 días debido al aumento de casos y riesgo de expansión del sarampión en varias regiones del país. (Composición: Infobae)
Minsa declara emergencia sanitaria por 90 días debido al aumento de casos y riesgo de expansión del sarampión en varias regiones del país. (Composición: Infobae)

Casos confirmados y recomendaciones para la población

Hasta la semana epidemiológica 22, con corte al 4 de junio, el Minsa reportó 501 casos confirmados de sarampión en 41 distritos de ocho regiones. El mayor porcentaje corresponde a Puno (96,59 %), con tres provincias principales: San Román, Sandia y Puno. Otras regiones con casos notificados incluyen Arequipa, Lambayeque, Cusco, Moquegua, Madre de Dios, Tacna y Lima Metropolitana.

El Gobierno peruano declaró la emergencia sanitaria por 90 días ante el brote en Puno y el riesgo elevado en otras 13 regiones, según el Decreto Supremo Nº 008-2026-SA.

En ese marco, la vocera del Minsa, Ingrid Livia Arquíñigo, explicó que la vacuna contra el sarampión se aplica en dos dosis: la primera al año de vida y la segunda a los 18 meses. La cobertura se amplió a niñas y niños hasta los diez años, once meses y 29 días que no completaron el esquema regular.

La especialista recomendó a madres, padres y cuidadores verificar el registro de vacunación en el carné digital o acudir al vacunatorio más cercano. Para los adultos en regiones donde se detectó brote, también se han organizado jornadas de inmunización adicionales.

Las estrategias incluyen brigadas móviles en colegios, mercados, iglesias, aeropuertos y visitas casa por casa, junto con acciones informativas en medios y comunidades. El personal de salud está instruido para identificar y notificar casos, garantizar el diagnóstico y orientar a la población sobre la importancia de la vacunación para frenar la propagación del virus.

El Minsa reiteró que la vacunación está disponible en establecimientos públicos, de EsSalud, de las Fuerzas Armadas y en centros privados autorizados. La vigilancia epidemiológica y la cobertura de inmunización continuarán como prioridades para contener el avance del sarampión y evitar complicaciones en la salud pública.

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