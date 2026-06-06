Sarampión en Perú: Minsa emite alerta epidemiológica por transmisión comunitaria y eventos masivos

El Minsa emitió la segunda alerta epidemiológica. (Foto: Infobae Perú / Andina)

El Ministerio de Salud (Minsa), a través del Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades, declaró la Alerta Epidemiológica AE-CDC-N°006-2026 para todo el país ante la presencia de transmisión comunitaria de sarampión y el riesgo de diseminación por eventos masivos.

La medida, dirigida a todas las instituciones prestadoras de servicios de salud, busca intensificar la prevención, la vigilancia epidemiológica y el control de la enfermedad, con énfasis en la vacunación y la detección oportuna de casos sospechosos y confirmados.

El contexto nacional alerta por la coincidencia de brotes con celebraciones y actividades que movilizan a miles de personas, como la Segunda Elección Presidencial 2026, el Inti Raymi en Cusco y la Fiesta de San Juan en la Amazonía.

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Además, ante la realización de la Copa Mundial FIFA 2026 en Estados Unidos, México y Canadá, el Minsa recomendó a quienes viajen al extranjero vacunarse contra el sarampión al menos dos semanas antes del viaje, para reducir el riesgo de importación y propagación del virus en el país.

La alerta dispone fortalecer la vacunación según el nivel de riesgo de cada región, monitorear diariamente el avance de la inmunización y reforzar la vigilancia epidemiológica, la detección y la notificación oportuna de casos.

También se establece garantizar el diagnóstico y secuenciamiento del virus, optimizar la atención de pacientes en los tres niveles de atención y fortalecer las campañas de comunicación sobre la importancia de la vacunación contra el sarampión, adaptadas a contextos interculturales.

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El Minsa cuenta con un Plan de Acción para la Atención de la Emergencia Sanitaria por Brote de Sarampión, centrado en el departamento de Puno y con riesgo elevado de diseminación en Lima Metropolitana, Callao, Arequipa, Cusco, Huancavelica, Moquegua, Amazonas, Loreto, Tacna, Tumbes, Ucayali, Madre de Dios y Apurímac.

Minsa declara emergencia sanitaria por 90 días debido al aumento de casos y riesgo de expansión del sarampión en varias regiones del país. (Composición: Infobae)

Casos confirmados y recomendaciones para la población

Hasta la semana epidemiológica 22, con corte al 4 de junio, el Minsa reportó 501 casos confirmados de sarampión en 41 distritos de ocho regiones. El mayor porcentaje corresponde a Puno (96,59 %), con tres provincias principales: San Román, Sandia y Puno. Otras regiones con casos notificados incluyen Arequipa, Lambayeque, Cusco, Moquegua, Madre de Dios, Tacna y Lima Metropolitana.

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El Gobierno peruano declaró la emergencia sanitaria por 90 días ante el brote en Puno y el riesgo elevado en otras 13 regiones, según el Decreto Supremo Nº 008-2026-SA.

En ese marco, la vocera del Minsa, Ingrid Livia Arquíñigo, explicó que la vacuna contra el sarampión se aplica en dos dosis: la primera al año de vida y la segunda a los 18 meses. La cobertura se amplió a niñas y niños hasta los diez años, once meses y 29 días que no completaron el esquema regular.

La especialista recomendó a madres, padres y cuidadores verificar el registro de vacunación en el carné digital o acudir al vacunatorio más cercano. Para los adultos en regiones donde se detectó brote, también se han organizado jornadas de inmunización adicionales.

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Las estrategias incluyen brigadas móviles en colegios, mercados, iglesias, aeropuertos y visitas casa por casa, junto con acciones informativas en medios y comunidades. El personal de salud está instruido para identificar y notificar casos, garantizar el diagnóstico y orientar a la población sobre la importancia de la vacunación para frenar la propagación del virus.

El Minsa reiteró que la vacunación está disponible en establecimientos públicos, de EsSalud, de las Fuerzas Armadas y en centros privados autorizados. La vigilancia epidemiológica y la cobertura de inmunización continuarán como prioridades para contener el avance del sarampión y evitar complicaciones en la salud pública.

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