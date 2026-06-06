Perú vs Bolivia: día, hora y canal TV del partido en el Callao por la última jornada de la Liga de Naciones Femenina. Crédito: La Bicolor

La selección peruana femenina afrontará su último desafío en la Liga de Naciones Femenina con la obligación de despedirse de su gente dejando una mejor imagen que la mostrada a lo largo del certamen. El equipo dirigido por Antonio Spinelli viene de rescatar un empate 1-1 ante Argentina en condición de visitante, en un encuentro que dejó sensaciones encontradas.

La ‘bicolor’ tuvo ocasiones para quedarse con los tres puntos, pero también sufrió en varios pasajes del compromiso y pudo haber encajado una derrota mucho más amplia de no ser por algunas intervenciones decisivas de Mia Shalit y la falta de eficacia de su rival. A falta de una jornada para el cierre, las posibilidades de alcanzar el repechaje internacional rumbo al Mundial de Brasil 2027 son extremadamente remotas.

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Al frente estará una Bolivia que atraviesa un momento aún más complicado. La ‘verde’ llega golpeada tras sufrir una durísima caída por 8-0 frente a Paraguay en condición de local, resultado que profundizó una campaña para el olvido. Las altiplánicas apenas han sumado un punto en toda la competición y ocupan los últimos lugares de la clasificación, reflejando sus dificultades en ambos extremos del campo.

Cherrie Cox marcó el empate de Perú ante Argentina en Buenos Aires. La atacante ensayó un fuerte remate que movió las redes de la portera de la 'albiceleste'. Crédito: Conmebol.

Perú vs Bolivia: día, hora y dónde ver

Luego del empate 1-1 ante Argentina en la última jornada, el conjunto nacional apunta a cerrar su participación en este torneo de la mejor manera y apelar a una gesta heroica. Este compromiso está pactado para el martes 9 de junio a las 18:00 horas de Perú. El encuentro se disputará sobre el gramado del Estadio Miguel Grau del Callao.

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Para disfrutar de este compromiso, los fanáticos de Perú podrán sintonizar la señal de DirecTV, cableoperadora que cuenta con los derechos de transmisión. El canal para seguir el duelo es DSports, disponible también en a través de la plataforma DGO.

Entradas a la venta para el Perú vs Bolivia por la última jornada de la Liga de Naciones femenina. Crédito: X La Bicolor.

Tabla de posiciones de la Liga de Naciones Femenina de la Conmebol 2026

La selección peruana femenina dejó escapar una valiosa oportunidad de acercarse a la zona de clasificación al igualar 1-1 con Argentina por la octava fecha de la Liga de Naciones Femenina. La ‘bicolor’ llegó a 8 puntos y se mantiene en la séptima posición de la tabla, una ubicación que la obliga a mirar de reojo los resultados de sus rivales directos en la recta final del torneo.

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La jornada no favoreció al conjunto nacional. Ecuador derrotó 2-1 a Chile en Santiago y alcanzó las 11 unidades, mientras que Paraguay protagonizó una contundente goleada por 8-0 sobre Bolivia para llegar a 10 puntos. Además, Colombia venció 1-0 a Uruguay y consolidó su liderato con 17 unidades, por delante de Argentina (15), Venezuela (11) y Ecuador (11).

Con este panorama, las opciones de Perú para alcanzar los puestos de repechaje se han reducido considerablemente. El equipo nacional ya no depende de sí mismo para clasificar y necesita sumar en la fecha restante, pero también esperar tropiezos de varias selecciones que tiene por encima en la tabla. A falta de dos jornadas para el cierre, la misión sigue siendo posible, aunque cada vez más complicada.

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Tabla de la Liga de Naciones Femenina tras la fecha 8. Crédito: Flashscore.

¿Qué necesita Perú para alcanzar los puestos de repechaje?

Perú rescató un valioso empate 1-1 frente a Argentina en Buenos Aires por la octava fecha de la Liga de Naciones Femenina, pero el resultado terminó teniendo un sabor amargo. La escuadra dirigida por Spinelli sumó un punto ante una de las selecciones más fuertes del torneo, aunque la victoria de Ecuador sobre Chile y la goleada de Paraguay ante Bolivia provocaron que la ‘bicolor’ continúe lejos de los puestos de clasificación y repechaje.

A falta de dos jornadas para el final, las opciones peruanas son remotas. Además de estar obligada a vencer a Bolivia por un marcador amplio para mejorar una diferencia de goles muy desfavorable, la selección nacional necesita que rivales directos como Ecuador, Paraguay y Chile cedan puntos y reciban goles en sus próximos compromisos. El margen de error es mínimo y Perú ya no depende de sí mismo para mantenerse con vida en la carrera hacia el Mundial.

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Programación de la fecha 9 de la Liga de Naciones Femenina de la Conmebol

Perú vs Bolivia (Estadio Miguel Grau / 18:00 horas / DSports)

Paraguay vs Colombia (Estadio Defensores del Chaco / 18:00 horas / DSports)

Uruguay vs Venezuela (Estadio Centenario / 18:00 horas / DSports)

Ecuador vs Argentina (Estadio Olímpico Atahualpa / 18:00 horas / DSports)

Descansa: Chile