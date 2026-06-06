Cambio de titularidad del servicio de agua: requisitos y pasos

Mantener la información del suministro al día permite que los recibos, avisos y trámites vinculados al servicio estén dirigidos al actual responsable del inmueble. Foto: Dove

El cambio de titularidad del servicio de agua es un trámite que permite actualizar el nombre de la persona responsable del suministro ante la Empresa Prestadora de Servicios de Saneamiento (EPS) correspondiente. Este procedimiento suele realizarse cuando un inmueble cambia de propietario por compraventa, herencia u otra forma de transferencia. De esta manera, la información registrada por la empresa queda vinculada al actual poseedor del predio y no al anterior titular.

Mantener actualizados los datos del suministro resulta importante para garantizar que las comunicaciones, recibos y gestiones relacionadas con el servicio lleguen a la persona correcta. Además, facilita cualquier trámite administrativo que deba realizarse ante la EPS y contribuye a evitar inconvenientes futuros relacionados con la identificación del responsable del servicio.

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¿Por qué es importante actualizar el nombre del titular en tu recibo de agua?

Actualizar el nombre del titular en el recibo de agua permite acreditar quién es la persona responsable de las gestiones administrativas vinculadas al suministro. Esto cobra especial relevancia cuando se requiere presentar solicitudes, realizar consultas o efectuar trámites comerciales ante la empresa prestadora del servicio.

Contar con información actualizada también facilita la presentación de reclamos, pedidos de facturación y otros procedimientos relacionados con el inmueble. Aunque el servicio puede continuar funcionando aun cuando el recibo figure a nombre de un propietario anterior, mantener datos desactualizados puede ocasionar demoras y dificultades cuando se necesite acreditar la posesión o propiedad del predio ante entidades públicas o privadas.

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Entender el recibo de agua es fundamental para controlar el consumo, detectar posibles fugas y evitar pagos excesivos (Créditos: Sedapal)

Requisitos obligatorios: Copia de DNI, partida de propiedad o minuta de compraventa

Entre los requisitos que suelen solicitar las EPS del país figura una copia simple del Documento Nacional de Identidad (DNI) del solicitante. Este documento permite verificar la identidad de la persona que solicita la modificación de los datos asociados al suministro.

Asimismo, es necesario presentar documentación que acredite la propiedad o posesión del inmueble. Entre los documentos comúnmente aceptados se encuentran la partida registral emitida por SUNARP, la escritura pública, el testimonio de compraventa o la minuta de compraventa, según corresponda. Algunas empresas también pueden requerir el último recibo cancelado y una solicitud dirigida al área comercial, aunque los requisitos específicos pueden variar ligeramente entre una EPS y otra.

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Paso a paso para solicitar el cambio de titularidad de forma virtual o presencial

Cuando el trámite se realiza de manera presencial, el usuario debe reunir la documentación requerida y acudir a las oficinas de atención al cliente o centros de servicios de la EPS. Una vez presentada la solicitud, la entidad registra el pedido y entrega un cargo o constancia de recepción que acredita el inicio del procedimiento.

En los casos en que la empresa cuente con canales digitales, el trámite puede efectuarse a través de plataformas virtuales, mesas de partes electrónicas o sistemas de atención en línea. El solicitante debe adjuntar los documentos escaneados, completar los formularios exigidos y esperar la validación de la información presentada. Tras la aprobación, la actualización suele reflejarse en la facturación posterior emitida por la EPS.

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Uno de los documentos que habitualmente exigen las EPS para este trámite es una copia simple del Documento Nacional de Identidad (DNI) de la persona que presenta la solicitud. Foto: ConPerú

¿Qué pasa con los recibos pendientes o deudas anteriores del antiguo dueño?

La existencia de deudas pendientes es uno de los aspectos que más consultas genera entre quienes adquieren una vivienda. Por ello, antes de presentar la solicitud de cambio de titularidad, resulta recomendable verificar el estado de cuenta del suministro y conocer si existen montos pendientes de pago.

Las EPS suelen revisar la situación del servicio antes de aprobar determinadas gestiones comerciales. Si bien el cambio de titularidad identifica al nuevo responsable del suministro de cara al futuro, ello no implica necesariamente la desaparición de obligaciones acumuladas con anterioridad. Debido a que cada empresa puede aplicar criterios distintos, es conveniente solicitar información actualizada sobre el tratamiento de las deudas antes de concretar la compra del inmueble o iniciar el trámite.

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Plazo de respuesta: ¿Cuánto tarda la EPS en actualizar los datos del suministro?

El tiempo de respuesta depende de la empresa prestadora encargada del servicio. Algunas EPS señalan que la evaluación puede demorar hasta 10 días hábiles contados desde la presentación completa de la documentación requerida.

En otros casos, la modificación de los datos se refleja directamente en la siguiente facturación emitida después de la aprobación de la solicitud. Si durante la evaluación se detectan observaciones, inconsistencias o documentos faltantes, la entidad solicitará la subsanación correspondiente antes de proceder con la actualización del registro del suministro.

La Dra. Karim Alarcón, médico general de la Diris Lima Sur, explica cómo el consumo frecuente de agua helada puede dañar tu estómago, causar vasoconstricción y provocar dolores de cabeza y malestares digestivos. | Minsa

En términos generales, el cambio de titularidad del servicio de agua en Perú es un trámite gratuito orientado a mantener actualizada la información del usuario responsable. Presentar correctamente el DNI, la documentación que acredita la propiedad o posesión del inmueble, verificar previamente la existencia de deudas y conservar el cargo de recepción son medidas que pueden ayudar a evitar retrasos hasta que el nuevo nombre figure en el recibo.

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