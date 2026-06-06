Perú

Cambio de titularidad del servicio de agua: requisitos y pasos

Mantener actualizados los datos del suministro permite realizar gestiones ante la EPS sin contratiempos. Conoce qué documentos se requieren, cómo presentar la solicitud y qué aspectos revisar antes de iniciar el trámite

Guardar
Google icon
Mantener la información del suministro al día permite que los recibos, avisos y trámites vinculados al servicio estén dirigidos al actual responsable del inmueble.
Mantener la información del suministro al día permite que los recibos, avisos y trámites vinculados al servicio estén dirigidos al actual responsable del inmueble. Foto: Dove

El cambio de titularidad del servicio de agua es un trámite que permite actualizar el nombre de la persona responsable del suministro ante la Empresa Prestadora de Servicios de Saneamiento (EPS) correspondiente. Este procedimiento suele realizarse cuando un inmueble cambia de propietario por compraventa, herencia u otra forma de transferencia. De esta manera, la información registrada por la empresa queda vinculada al actual poseedor del predio y no al anterior titular.

Mantener actualizados los datos del suministro resulta importante para garantizar que las comunicaciones, recibos y gestiones relacionadas con el servicio lleguen a la persona correcta. Además, facilita cualquier trámite administrativo que deba realizarse ante la EPS y contribuye a evitar inconvenientes futuros relacionados con la identificación del responsable del servicio.

PUBLICIDAD

¿Por qué es importante actualizar el nombre del titular en tu recibo de agua?

Actualizar el nombre del titular en el recibo de agua permite acreditar quién es la persona responsable de las gestiones administrativas vinculadas al suministro. Esto cobra especial relevancia cuando se requiere presentar solicitudes, realizar consultas o efectuar trámites comerciales ante la empresa prestadora del servicio.

Contar con información actualizada también facilita la presentación de reclamos, pedidos de facturación y otros procedimientos relacionados con el inmueble. Aunque el servicio puede continuar funcionando aun cuando el recibo figure a nombre de un propietario anterior, mantener datos desactualizados puede ocasionar demoras y dificultades cuando se necesite acreditar la posesión o propiedad del predio ante entidades públicas o privadas.

PUBLICIDAD

Entender el recibo de agua es fundamental para controlar el consumo, detectar posibles fugas y evitar pagos excesivos (Créditos: Sedapal)

Requisitos obligatorios: Copia de DNI, partida de propiedad o minuta de compraventa

Entre los requisitos que suelen solicitar las EPS del país figura una copia simple del Documento Nacional de Identidad (DNI) del solicitante. Este documento permite verificar la identidad de la persona que solicita la modificación de los datos asociados al suministro.

Asimismo, es necesario presentar documentación que acredite la propiedad o posesión del inmueble. Entre los documentos comúnmente aceptados se encuentran la partida registral emitida por SUNARP, la escritura pública, el testimonio de compraventa o la minuta de compraventa, según corresponda. Algunas empresas también pueden requerir el último recibo cancelado y una solicitud dirigida al área comercial, aunque los requisitos específicos pueden variar ligeramente entre una EPS y otra.

Paso a paso para solicitar el cambio de titularidad de forma virtual o presencial

Cuando el trámite se realiza de manera presencial, el usuario debe reunir la documentación requerida y acudir a las oficinas de atención al cliente o centros de servicios de la EPS. Una vez presentada la solicitud, la entidad registra el pedido y entrega un cargo o constancia de recepción que acredita el inicio del procedimiento.

En los casos en que la empresa cuente con canales digitales, el trámite puede efectuarse a través de plataformas virtuales, mesas de partes electrónicas o sistemas de atención en línea. El solicitante debe adjuntar los documentos escaneados, completar los formularios exigidos y esperar la validación de la información presentada. Tras la aprobación, la actualización suele reflejarse en la facturación posterior emitida por la EPS.

Uno de los documentos que habitualmente exigen las EPS para este trámite es una copia simple del Documento Nacional de Identidad (DNI) de la persona que presenta la solicitud.
Uno de los documentos que habitualmente exigen las EPS para este trámite es una copia simple del Documento Nacional de Identidad (DNI) de la persona que presenta la solicitud. Foto: ConPerú

¿Qué pasa con los recibos pendientes o deudas anteriores del antiguo dueño?

La existencia de deudas pendientes es uno de los aspectos que más consultas genera entre quienes adquieren una vivienda. Por ello, antes de presentar la solicitud de cambio de titularidad, resulta recomendable verificar el estado de cuenta del suministro y conocer si existen montos pendientes de pago.

Las EPS suelen revisar la situación del servicio antes de aprobar determinadas gestiones comerciales. Si bien el cambio de titularidad identifica al nuevo responsable del suministro de cara al futuro, ello no implica necesariamente la desaparición de obligaciones acumuladas con anterioridad. Debido a que cada empresa puede aplicar criterios distintos, es conveniente solicitar información actualizada sobre el tratamiento de las deudas antes de concretar la compra del inmueble o iniciar el trámite.

Plazo de respuesta: ¿Cuánto tarda la EPS en actualizar los datos del suministro?

El tiempo de respuesta depende de la empresa prestadora encargada del servicio. Algunas EPS señalan que la evaluación puede demorar hasta 10 días hábiles contados desde la presentación completa de la documentación requerida.

En otros casos, la modificación de los datos se refleja directamente en la siguiente facturación emitida después de la aprobación de la solicitud. Si durante la evaluación se detectan observaciones, inconsistencias o documentos faltantes, la entidad solicitará la subsanación correspondiente antes de proceder con la actualización del registro del suministro.

La Dra. Karim Alarcón, médico general de la Diris Lima Sur, explica cómo el consumo frecuente de agua helada puede dañar tu estómago, causar vasoconstricción y provocar dolores de cabeza y malestares digestivos. | Minsa

En términos generales, el cambio de titularidad del servicio de agua en Perú es un trámite gratuito orientado a mantener actualizada la información del usuario responsable. Presentar correctamente el DNI, la documentación que acredita la propiedad o posesión del inmueble, verificar previamente la existencia de deudas y conservar el cargo de recepción son medidas que pueden ayudar a evitar retrasos hasta que el nuevo nombre figure en el recibo.

Temas Relacionados

servicio de aguaSedapalEPSperu-economia

Más Noticias

Registro de personeros en plataforma del JNE puede variar durante la jornada: qué implica para las elecciones 2026

El Jurado Nacional de Elecciones y la ONPE precisaron que el listado de personeros en la plataforma oficial es dinámico y puede modificarse en cualquier momento por decisión de los partidos

Registro de personeros en plataforma del JNE puede variar durante la jornada: qué implica para las elecciones 2026

¿Qué diferencia hay entre boca de urna, conteo rápido y resultados oficiales?

Tres cifras distintas circularán la noche del 7 de junio. Solo una tiene valor legal. Ipsos lanzará el tradicional flash electoral con resultados a boca de urna, mientras que el conteo rápido entre las 20:00 y las 21:00; los primeros resultados oficiales de la ONPE se esperan después de las 23:00

¿Qué diferencia hay entre boca de urna, conteo rápido y resultados oficiales?

Se reveló si el fichaje de Gianluca Lapadula frena el regreso de Raúl Ruidíaz en Universitario

Las negociaciones con el ‘Bambino’ avanzaron en las últimas horas, mientras que la situación de la ‘Pulga’ solo quedó en un contacto con Atlético Grau

Se reveló si el fichaje de Gianluca Lapadula frena el regreso de Raúl Ruidíaz en Universitario

“Hay más turistas en Miraflores que Machu Picchu o el Centro de Lima”: Carlos Canales dice que llegan hasta 700 mil al día

La autoridad municipal sostuvo que el distrito concentra más turistas que otros destinos emblemáticos del país y explicó cómo se afronta la alta demanda de servicios

“Hay más turistas en Miraflores que Machu Picchu o el Centro de Lima”: Carlos Canales dice que llegan hasta 700 mil al día

La segunda vuelta entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez ya comenzó: Nueva Zelanda registró el primer voto peruano del mundo

En Wellington y Auckland se habilitaron mesas para cientos de ciudadanos peruanos inscritos en el padrón electoral, mientras autoridades diplomáticas acompañan el desarrollo del sufragio en los primeros puntos del planeta

La segunda vuelta entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez ya comenzó: Nueva Zelanda registró el primer voto peruano del mundo
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

POLÍTICA

PCM exhorta a la ciudadanía a respetar los resultados de las urnas: PNP y FF.AA. custodiarán locales y material electoral

PCM exhorta a la ciudadanía a respetar los resultados de las urnas: PNP y FF.AA. custodiarán locales y material electoral

JNE insta a Fuerza Popular y Juntos por el Perú a esperar resultados de las Elecciones 2026 con paciencia y responsabilidad

JNE declara “inviable” pedido de Delia Espinoza para que se le permita votar en segunda vuelta

JNJ publica resolución que blinda a Patricia Benavides en el caso Valkiria

Jefe interino de la ONPE revela que renunciará a la institución el próximo 3 de julio

ENTRETENIMIENTO

Familia de Iván Paredes hace fuerte advertencia a Magaly Medina tras comentarios en su pódcast: “El celular del Dr. existe”

Familia de Iván Paredes hace fuerte advertencia a Magaly Medina tras comentarios en su pódcast: “El celular del Dr. existe”

Hoy semifinal de ‘La Granja VIP’: estos son los nominados del reality y así puedes votar por ellos

Magaly Medina confiesa que evalúa dejar ATV y enfocarse en su streaming: “Ya me harté”

Yaco Eskenazi explica por qué dejó la conducción de ‘La Granja VIP’: “No soportaba tener que ocultarle cosas a los participantes”

Magaly Medina habla tras la muerte de su exabogado Iván Paredes y revive su distanciamiento: “En la tierra todo se paga”

DEPORTES

Se reveló si el fichaje de Gianluca Lapadula frena el regreso de Raúl Ruidíaz en Universitario

Se reveló si el fichaje de Gianluca Lapadula frena el regreso de Raúl Ruidíaz en Universitario

Melgar ejerce una operación novedosa: incorporó a préstamo al mediocentro ecuatoriano Kevin Minda para encarar Liga 1 2026

¿Qué resultados necesita Perú para lograr la hazaña de meterse a la zona de repechaje en la Liga de Naciones Femenina Conmebol 2026?

Perú vs Bolivia: día, hora y canal TV del partido en el Callao por la última jornada de la Liga de Naciones Femenina

A qué hora juega Venezuela vs Turquía HOY: partido amistoso en Miami por fecha FIFA 2026