Línea 1 del Metro incrementará sus viajes desde este lunes 8 de junio: conoce las nuevas frecuencias por día

Manuel Wu, quien preside el directorio de la Línea 1 del Metro de Lima, afirmó que no está previsto aplicar un alza en la tarifa durante el 2025. Foto: Perú Construye

La Línea 1 del Metro de Lima y Callao operará con un mayor flujo de viajes desde este lunes 8 de junio, tras un ajuste de programación anunciado por la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU), entidad adscrita al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), con el objetivo de reducir los tiempos de espera en estaciones y mejorar la regularidad del servicio.

El ajuste se concentró en la llamada “hora valle”, cuando la demanda baja pero el flujo de usuarios se mantiene constante por motivos laborales, educativos y trámites. Con más trenes en circulación en esos tramos, la ATU busca acortar intervalos y evitar acumulación de pasajeros en andenes.

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El cambio llega además a un día de alta movilidad por la segunda vuelta de las elecciones generales 2026, programada para este domingo 7 de junio, cuando la entidad difundió horarios especiales para el transporte público masivo, con refuerzos que incluyen a la Línea 1.

La Línea 1 del Metro de Lima aumenta sus viajes diarios para atender la creciente demanda de pasajeros, mejorando la oferta de servicio según la ATU. (Foto: Línea 1 del Metro de Lima)

Línea 1 aumentará sus frecuencias con más viajes de lunes a domingo

De acuerdo con la ATU, la Línea 1 incrementará sus viajes de manera diferenciada según el día. De lunes a viernes, el servicio pasará de 495 a 520 viajes, una variación de 25 viajes adicionales, con intervalos de paso de 4 a 5 minutos aproximadamente en hora valle.

La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) ha incrementado los viajes y frecuencias de la Línea 1 del Metro de Lima para junio, mejorando la capacidad durante los días de semana. (Foto: Línea 1 del Metro de Lima)

Para los sábados, el aumento será de 26 viajes: la programación subirá de 470 a 496, con intervalos que oscilarán entre 3,5 y 4,7 minutos, dependiendo del horario. La institución precisó que el objetivo es sostener una oferta más pareja a lo largo del día, con mayor capacidad en franjas donde suelen darse concentraciones en estaciones de intercambio.

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La ATU incrementó a 496 los viajes en la Línea 1 del Metro de Lima los sábados de junio, con frecuencias ajustadas e intervalos de paso que oscilan entre 3.5 y 10 minutos para optimizar el servicio. (Foto: Línea 1 del Metro de Lima)

En el caso de los domingos, el incremento será de 16 viajes adicionales: el servicio pasará de 254 a 270. En esa jornada, los intervalos de paso se ubicarán entre 6 y 11 minutos aproximadamente, también con el foco en reforzar la atención en hora valle.

La Autoridad de Transporte Urbano (ATU) presenta el nuevo horario dominical de la Línea 1 para junio, con un total de 270 carreras y intervalos de paso mejorados. (Foto: Línea 1 del Metro de Lima)

Estos son los horarios en los que se reforzará el servicio de la Línea 1

La ATU detalló que la medida apunta a reforzar el servicio en hora valle y, en particular, a mejorar el paso de los trenes en franjas horarias específicas. De lunes a viernes, el refuerzo se aplicará de 9:27 a. m. a 4:33 p. m. y de 8:12 p. m. a 9:12 p. m. En esos tramos, el ajuste de flota busca que el usuario perciba una espera más corta y predecible.

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Los sábados, la franja reforzada irá de 7:05 a. m. a 9:47 p. m., mientras que los domingos se extenderá de 11:04 a. m. a 10 p. m. Con ese esquema, la ATU busca ordenar la operación en tramos donde el servicio suele espaciarse y, con ello, se generan colas en accesos y boleterías.

La autoridad precisó que esta mejora en la programación se aplicará desde este lunes 8 de junio y se mantendrá vigente hasta fines de setiembre. Como recomendación operativa, la ATU exhortó a los usuarios de la Línea 1 a recargar con anticipación sus tarjetas y, de ser posible, con un monto que permita realizar varios viajes, para reducir colas en ventanillas y agilizar el ingreso a estación.

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Linea 1 - Metro de Lima

Conoce los horarios del transporte público para este domingo 7 de junio

Por la segunda vuelta de las elecciones generales 2026, la ATU difundió un plan de atención para el transporte público autorizado con horarios ampliados y refuerzos en servicios masivos. El objetivo, según la entidad, es asegurar conectividad desde la madrugada y sostener capacidad operativa durante los picos de demanda.

Metropolitano : servicios regulares A, B y C de 5 a. m. a 10 p. m.; Expreso 1 de 6 a. m. a 9 p. m.; Expreso 5 de 6:30 a. m. a 5 p. m.; alimentadores hasta las 11 p. m.

Lechucero (Metropolitano) : operación habitual viernes y sábado de 11:30 p. m. a 4 a. m.

Corredores complementarios : de 5 a. m. a 11 p. m.

Aerodirecto : rutas y horarios habituales.

Línea 1 del Metro : de 5:30 a. m. a 10 p. m., con 350 carreras y frecuencia entre 3,5 y 15 minutos según franja horaria.

Línea 2 del Metro : de 6 a. m. a 11 p. m., con 290 carreras.

Transporte regular : de 4:30 a. m. a 12 a. m. (medianoche), sujeto a demanda.

Taxis autorizados: 24 horas.