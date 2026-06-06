DNI vencido, deteriorado o en trámite: casos en los que sí y no puedes votar

Un DNI peruano con el sello de 'VENCIDO' se muestra frente a un cartel de 'Segunda Vuelta', ilustrando la problemática de documentos caducados de cara a las elecciones de 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La segunda vuelta de las Elecciones 2026 se realizará este domingo 7 de junio y, a pocas horas de la jornada electoral, miles de peruanos todavía tienen dudas sobre si podrán ejercer su derecho al voto debido al estado de su Documento Nacional de Identidad. Las consultas más frecuentes están relacionadas con documentos vencidos, deteriorados, en proceso de renovación o incluso extraviados en los días previos a la elección.

Ante esta situación, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) y las autoridades electorales han precisado qué casos permiten sufragar y cuáles podrían impedir el ingreso a la mesa de votación. Aunque existe una medida excepcional que flexibiliza algunas reglas para facilitar la participación ciudadana, también hay restricciones que los electores deben conocer para evitar inconvenientes el día de los comicios.

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¿Se puede votar si tengo el DNI deteriorado, roto o con la foto borrosa?

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Sí, pero depende del estado del documento.

Reniec ha señalado que los ciudadanos pueden votar con un DNI deteriorado siempre que este permita identificar claramente a la persona. El objetivo principal del documento en una mesa de sufragio es acreditar la identidad del elector, por lo que los miembros de mesa deben poder verificar los datos y la fotografía.

En ese sentido, si el DNI presenta desgaste por el paso del tiempo, tiene pequeñas roturas o muestra signos normales de uso, no debería existir inconveniente para emitir el voto.

Sin embargo, la situación cambia cuando el documento presenta daños graves. Si la fotografía se encuentra completamente borrosa, si el número del DNI es ilegible o si los datos personales no pueden visualizarse adecuadamente, los miembros de mesa podrían rechazar el documento por no contar con elementos suficientes para comprobar la identidad del ciudadano.

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Reniec ha recomendado revisar el estado físico del documento antes del día de la elección y, de ser posible, tramitar un duplicado cuando el deterioro sea considerable.

Actualmente, el duplicado de DNI es uno de los trámites más solicitados a nivel nacional, especialmente durante los procesos electorales.

DNI en trámite: ¿Sirve el ticket de recojo de Reniec como documento de identidad?

No.

Esta es una de las dudas más recurrentes entre los ciudadanos que solicitaron recientemente una renovación o duplicado y todavía no reciben el documento físico.

Las normas electorales establecen que el sufragio únicamente puede ejercerse presentando el DNI físico original. Esto significa que no serán válidos el comprobante de pago, la constancia de trámite, el ticket de recojo ni cualquier otro documento emitido durante el proceso de renovación.

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Tampoco se aceptarán fotografías del DNI almacenadas en el celular, capturas de pantalla, copias impresas o documentos digitales.

Los miembros de mesa tienen instrucciones de permitir el voto únicamente a quienes acrediten su identidad mediante el documento oficial emitido por Reniec.

Por ello, las autoridades han recomendado verificar con anticipación si el trámite ya culminó y acercarse a recoger el documento antes de la jornada electoral.

Actualmente existen más de 700 mil DNI emitidos y listos para entrega en distintas oficinas del país.

¿Qué pasa si mi DNI caducó hace varios años? La regla oficial del JNE

Los electores con DNI vencido podrán votar, salvo que el documento esté ilegible| Andina

Una de las medidas más importantes adoptadas para estas elecciones está relacionada con la vigencia de los documentos de identidad.

Reniec emitió una resolución jefatural que permite, de manera excepcional, que los ciudadanos puedan votar con el DNI vencido durante este proceso electoral.

La disposición alcanza tanto al DNI azul como al DNI electrónico, incluyendo sus diferentes versiones.

Por ello, incluso si el documento venció hace varios años, el elector podrá sufragar siempre que cuente con el DNI físico y que este permita identificar correctamente a su titular.

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La medida busca garantizar la participación de millones de ciudadanos que no lograron renovar su documento antes de la elección.

Según cifras de Reniec, más de 1,8 millones de personas mantienen actualmente un DNI vencido o próximo a vencer.

No obstante, la flexibilización únicamente aplica para la vigencia del documento. Si el DNI está gravemente dañado o resulta imposible verificar la identidad del ciudadano, los miembros de mesa podrían observar el caso.

¿Los miembros de mesa pueden negarme el voto si firmo diferente al DNI?

La diferencia entre la firma registrada en el documento y la realizada durante la votación suele generar preocupación entre muchos electores.

En la práctica, una variación en la firma no implica automáticamente la pérdida del derecho al voto.

Los miembros de mesa tienen como principal responsabilidad verificar la identidad del ciudadano mediante el DNI y comprobar que la información coincida con los datos del padrón electoral.

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Existen múltiples razones por las cuales una firma puede variar con el paso de los años, como cambios en el estilo de escritura, la edad o incluso dificultades físicas temporales.

Por ello, la firma por sí sola no constituye un motivo suficiente para impedir el sufragio cuando la identidad del elector puede acreditarse adecuadamente mediante el documento presentado.

Casos excepcionales: Qué hacer si perdiste el documento un día antes de votar

Ciudadanos podrán sufragar en las elecciones de abril utilizando documentos caducados, aunque el mal estado del DNI puede impedir la identificación y dejar fuera del padrón a quienes no actualicen datos esenciales| Andina

La situación más complicada ocurre cuando el ciudadano pierde el DNI o es víctima de robo poco antes de la elección.

En estos casos, las autoridades electorales han sido enfáticas: no se puede votar sin el documento físico.

La denuncia policial por pérdida o robo no reemplaza al DNI y no permite sufragar. Tampoco servirán constancias emitidas por una comisaría ni documentos provisionales.

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Si el extravío ocurre en las horas previas a la votación y no existe tiempo suficiente para obtener un nuevo ejemplar, el ciudadano podría verse impedido de participar en la jornada electoral.

Ante una situación de este tipo, se recomienda presentar la denuncia correspondiente ante la Policía Nacional del Perú y conservar toda la documentación relacionada con el caso.

Estos documentos pueden resultar necesarios posteriormente para realizar gestiones ante las autoridades electorales relacionadas con una eventual justificación o solicitud de dispensa por inasistencia.

Asimismo, Reniec recuerda que quienes hayan tramitado recientemente un duplicado deben verificar si el documento ya se encuentra listo para ser recogido. La entidad mantiene horarios ampliados en más de 200 oficinas del país con el objetivo de facilitar la entrega de documentos antes del cierre de la jornada electoral.

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