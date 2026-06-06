¿Qué resultados necesita Perú para lograr la hazaña de meterse a la zona de repechaje en la Liga de Naciones Femenina Conmebol 2026?

La selección peruana femenina llegará a la última jornada de la Liga de Naciones Femenina Conmebol 2026 aferrada a una esperanza mínima. El empate 1-1 conseguido ante Argentina en Buenos Aires le permitió sumar un punto valioso, pero también dejó a las dirigidas por Antonio Spinelli en una situación muy comprometida en la lucha por el repechaje rumbo al Mundial de Brasil 2027. Ahora, además de cumplir con su tarea, la ‘bicolor’ dependerá de una serie de resultados ajenos que convierten la clasificación en una auténtica hazaña.
Los resultados que necesita Perú
Escenario 1: Victoria de Colombia sobre Paraguay
Para que Perú clasifique en este escenario, se tienen que dar tres resultados exactos en la última fecha:
- Ecuador pierde 1-0 ante Argentina: Con esto, Ecuador se queda estancado en 11 puntos y su diferencia de goles baja de +3 a +2.
- Paraguay pierde ante Colombia: Al perder, las paraguayas se quedan fijas en 10 puntos y su diferencia de goles actual (+7) disminuye, quedando fuera del alcance si Perú golea.
- Perú le gana 10-0 a Bolivia: Perú sumaría 11 puntos, empatando a Ecuador. En los goles, la diferencia peruana pasaría de -7 a +3.
El resultado en la tabla: Perú superaría a Ecuador en el cuarto lugar por diferencia de goles (+3 contra +2) y dejaría atrás a Paraguay (10 puntos).
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Escenario 2: Empate entre Paraguay y Colombia
Si Paraguay logra sumar ante las líderes, el panorama se vuelve muchísimo más exigente para la selección peruana:
- Ecuador pierde 1-0 ante Argentina: Se mantiene igual que el caso anterior, estancado en 11 puntos y con +2 de diferencia.
- Paraguay empata con Colombia: Con este resultado, Paraguay alcanza los 11 puntos y mantiene intacta su diferencia de goles actual de +7.
- Perú le gana por 15 goles de diferencia a Bolivia: Al sumar tres puntos, Perú llega a 11 unidades, provocando un triple empate a 11 puntos con Ecuador y Paraguay.
El resultado en la tabla: Al ganar por 15 goles, la diferencia de Perú saltaría de -7 a +8. Con esto, superaría la diferencia de goles de Paraguay (+7) y la de Ecuador (+2), adueñándose milagrosamente del cuarto puesto.
Cualquier otro resultado fuera de esta simulación dejará a Perú fuera de la clasificación.
Los 15 goles encajados de Perú le pasan factura
El verdadero enemigo de Perú ha sido su solidez defensiva a lo largo del torneo. Las peruanas han recibido 15 goles en total, donde las goleadas sufridas ante Colombia (4 goles) y Venezuela (6 goles) destruyeron su promedio.
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Aunque golear a Bolivia parece posible considerando que Paraguay viene de eun 8-0, la selección peruana necesita que la suerte, los planetas y los resultados de terceros se alineen perfectamente para lograr la hazaña.
Programación de la fecha 9 de la Liga de Naciones Femenina
- Perú vs Bolivia (Estadio Miguel Grau / 18:00 horas / DSports)
- Paraguay vs Colombia (Estadio Defensores del Chaco / 18:00 horas / DSports)
- Uruguay vs Venezuela (Estadio Centenario / 18:00 horas / DSports)
- Ecuador vs Argentina (Estadio Olímpico Atahualpa / 18:00 horas / DSports)
Descansa: Chile
Cherrie Cox marcó el empate de Perú ante Argentina en Buenos Aires. La atacante ensayó un fuerte remate que movió las redes de la portera de la 'albiceleste'. Crédito: Conmebol.
Perú vs Bolivia: día, hora y dónde ver
Luego del empate 1-1 ante Argentina en la última jornada, el conjunto nacional apunta a cerrar su participación en este torneo de la mejor manera y apelar a una gesta heroica. Este compromiso está pactado para el martes 9 de junio a las 18:00 horas de Perú. El encuentro se disputará sobre el gramado del Estadio Miguel Grau del Callao.
Para disfrutar de este compromiso, los fanáticos de Perú podrán sintonizar la señal de DirecTV, cableoperadora que cuenta con los derechos de transmisión. El canal para seguir el duelo es DSports, disponible también en a través de la plataforma DGO.
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