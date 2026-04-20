Perú

Liberan a denunciado por acoso pese a incumplir al menos siete veces la orden de alejamiento en San Martín de Porres

La víctima relató que el acusado la vigilaba en redes sociales, enviaba mensajes con contenido intimidatorio y se presentaba en su lugar de trabajo, perturbando su actividad profesional y su vida cotidiana

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Elizabeth Olivera, una profesora de danzas en San Martín de Porres, debe protegerse de su acoso, debido a que siente que la justicia le ha dado la espalda. Roberto Jesús Antón Ortiz, denunciado por acoso y por quebrantar reiteradamente una orden de alejamiento, ha generado preocupación a la joven.

Según narró Elizabeth Olivera, la relación con Roberto Jesús Antón Ortiz se remonta a siete años atrás. Durante ese periodo, la víctima denunció episodios de abuso psicológico, emocional y físico. En 2023, tras decidir poner fin a la relación, Olivera inició un proceso legal que derivó en la imposición de medidas de protección. Estas medidas prohibían al acusado acercarse a menos de 200 metros, así como cualquier tipo de contacto, directo o a través de terceros.

Desde el año pasado, Antón Ortiz ha incumplido estas restricciones al menos en siete ocasiones. La víctima relató que el acusado la vigilaba en redes sociales, enviaba mensajes con contenido intimidatorio y se presentaba en su lugar de trabajo, perturbando su actividad profesional y su vida cotidiana.

“Me vigilaba en todos los lugares donde yo iba. Se aparecía en los lugares donde yo estaba, preguntaba por mí y enviaba a sus amigos a seguirme por redes sociales”, afirmó a Latina Noticias.

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La situación de una joven docente, que enfrenta acoso y amenazas constantes, reabre el debate sobre la efectividad de las medidas de protección y la respuesta del sistema judicial| Latina Noticias

Detenciones contra acusado

En al menos dos ocasiones, la policía detuvo a Roberto Jesús Antón Ortiz por flagrancia mientras quebraba la orden de alejamiento. Las detenciones, sin embargo, no se tradujeron en prisión preventiva. Tras cumplir las 48 horas estipuladas por la ley, el acusado quedó en libertad.

“Ya esta orden de alejamiento él la ha quebrado prácticamente hasta en siete oportunidades. ¿Cuántas veces más la tiene que romper él para que ya accionen en darle una orden preventiva?”, cuestionó Olivera.

La afectada relató que, pese a las denuncias y la ratificación de las medidas de protección, el proceso judicial no ha mostrado avances significativos. No ha recibido citaciones ni información clara sobre el estado de la investigación. Según sus palabras, ha tenido que acudir personalmente a los juzgados para obtener detalles y solicitar recursos de protección adicionales.

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Caso de violencia de género en Lima Norte: acusan liberación de agresor pese a múltiples denuncias| Latina Noticias

Elizabeth Olivera describió que los episodios de acoso incluyen la presencia desafiante de Antón Ortiz en espacios públicos y en su entorno laboral. En uno de los incidentes más recientes, recogido en video, el acusado se acercó a la víctima durante una clase de baile, en presencia de alumnas y amigos.

Canales de ayuda

  • Las personas que sufren violencia de género pueden comunicarse de manera gratuita y confidencial con la Línea 100, un servicio nacional de orientación y apoyo psicológico gestionado por el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Este canal está disponible las 24 horas del día y permite recibir asistencia para denunciar situaciones de violencia familiar, sexual o acoso, así como orientación sobre las rutas de protección y servicios especializados.
  • Además de la Línea 100, existen los Centros de Emergencia Mujer (CEM), donde se brinda atención legal, psicológica y social a víctimas de violencia. Estos centros operan en diferentes regiones del país y ofrecen acompañamiento durante el proceso de denuncia, así como programas de protección y seguimiento.

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