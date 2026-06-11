Perú

Proponen crear el Sistema Nacional de Billeteras Electrónicas para la custodia y monitoreo de criptoactivos vinculados a actividades ilícitas

La iniciativa plantea dotar al Estado de nuevas herramientas tecnológicas para rastrear operaciones digitales y preservar bienes virtuales que podrían estar vinculados con redes criminales, incorporando cambios al marco legal contra el lavado de activos

Guardar
Google icon
La propuesta plantea sumar recursos tecnológicos a las labores de investigación estatal para combatir el empleo de activos digitales en operaciones relacionadas con delitos.
La propuesta plantea sumar recursos tecnológicos a las labores de investigación estatal para combatir el empleo de activos digitales en operaciones relacionadas con delitos. Foto: ecommerce

El congresista Ilich Fredy López Ureña presentó un proyecto de ley que plantea establecer un Sistema Nacional de Billeteras Electrónicas destinado a la custodia, inmovilización y seguimiento de criptoactivos relacionados con investigaciones por lavado de activos y otras formas de criminalidad organizada.

La iniciativa busca incorporar herramientas digitales al trabajo de las autoridades para enfrentar el uso de monedas virtuales en actividades ilegales. La propuesta señala que el avance de tecnologías como blockchain y el aumento de operaciones con activos digitales han generado nuevos retos para los sistemas tradicionales de investigación financiera.

Propuesta busca reforzar el control estatal sobre activos digitales

El proyecto plantea la creación de una plataforma institucional que permita almacenar, conservar, monitorear y rastrear criptoactivos sometidos a medidas de inmovilización, incautación, decomiso u otras disposiciones ordenadas por las autoridades competentes. El objetivo es evitar que estos bienes digitales puedan ser transferidos o escondidos durante una investigación penal.

PUBLICIDAD

La iniciativa define a los criptoactivos y activos virtuales como representaciones digitales de valor que pueden ser transferidas, almacenadas o negociadas mediante tecnologías de registro distribuido. Asimismo, considera a las billeteras electrónicas como herramientas destinadas a administrar o custodiar estos activos mediante sistemas criptográficos.

Según el documento, actualmente existirían dificultades para que el Estado pueda ejercer un control efectivo sobre criptomonedas relacionadas con delitos, debido a la rapidez de las operaciones digitales y a la posibilidad de movilizar fondos hacia plataformas o billeteras ubicadas fuera del país.

El proyecto propone crear una plataforma estatal para custodiar, monitorear y rastrear criptoactivos sujetos a medidas de incautación, decomiso o inmovilización.
El proyecto propone crear una plataforma estatal para custodiar, monitorear y rastrear criptoactivos sujetos a medidas de incautación, decomiso o inmovilización. Foto: EAE Barcelona

El proyecto sostiene que la falta de mecanismos específicos genera riesgos como la pérdida de control sobre activos virtuales, problemas para conservar claves privadas y obstáculos para ejecutar medidas cautelares o recuperaciones patrimoniales ordenadas por el sistema de justicia.

PUBLICIDAD

Cambios planteados en la legislación contra el lavado de activos

La propuesta también contempla modificaciones al Decreto Legislativo 1106, norma que regula la lucha contra el lavado de activos y delitos vinculados a la minería ilegal y crimen organizado. Entre los cambios se plantea incluir expresamente a los criptoactivos y activos virtuales dentro de los bienes que podrían estar relacionados con operaciones ilícitas.

Una de las modificaciones incorporaría sanciones para quienes transporten, trasladen, ingresen o saquen del territorio nacional dinero, criptoactivos, activos virtuales o instrumentos financieros de origen ilícito con la intención de evitar su identificación, incautación o decomiso.

El texto propone mantener la autonomía del delito de lavado de activos, estableciendo que no sería necesario que los delitos que generaron las ganancias ilícitas hayan sido descubiertos o tengan una condena previa para iniciar acciones contra quienes movilicen dichos recursos.

La iniciativa menciona como actividades criminales relacionadas aquellas vinculadas con minería ilegal, tráfico ilícito de drogas, terrorismo, trata de personas, extorsión, corrupción y otras modalidades capaces de generar beneficios económicos ilegales.

La iniciativa incluye cambios al Decreto Legislativo 1106, marco legal que establece medidas contra el lavado de activos y actividades relacionadas con la minería ilegal y el crimen organizado.
La iniciativa incluye cambios al Decreto Legislativo 1106, marco legal que establece medidas contra el lavado de activos y actividades relacionadas con la minería ilegal y el crimen organizado. Foto: Lura Lex

Estado busca adaptarse a nuevas modalidades del crimen organizado

En la exposición de motivos, el proyecto argumenta que el crecimiento del uso de criptomonedas ha creado oportunidades para operaciones financieras legítimas, pero también nuevas vías utilizadas por organizaciones criminales para transferir y ocultar ganancias.

El documento señala que las características de algunos sistemas digitales, como la descentralización y la velocidad de las transacciones, representan un desafío para las autoridades encargadas de investigar delitos financieros y recuperar bienes de origen ilícito.

La propuesta precisa que la creación del sistema no tendría como finalidad regular el uso general de criptomonedas ni establecerlas como medios de pago estatales. En cambio, buscaría fortalecer las capacidades de investigación y custodia cuando existan indicios de que estos activos están vinculados a actividades criminales.

De aprobarse la norma, el Poder Ejecutivo tendría un plazo máximo de 90 días calendario para reglamentarla. La implementación estaría a cargo de las entidades competentes en materia de prevención e investigación del lavado de activos, con reglas sobre seguridad digital, interoperabilidad y acceso controlado a la información.

Temas Relacionados

billeteras digitalesCongresoproyecto de leyperu-economia

Más Noticias

Oleajes anómalos: Serfor pide no intervenir en fauna silvestre marina tras desplazamiento en playas

La entidad exhorta a mantener distancia y reportar la presencia de animales a las autoridades, mientras el litoral peruano sigue bajo alerta por el incremento de la intensidad del mar

Oleajes anómalos: Serfor pide no intervenir en fauna silvestre marina tras desplazamiento en playas

Bassco Soyer, foco de interés de un club que disputa la Premier League con alianza estratégica en Gil Vicente

De ritmo prodigioso en el circuito de reservas en Portugal, el goleador de los ‘gallos’ podría hacer maletas muy pronto con destino a Inglaterra. El movimiento sería avalado por el club luso

Bassco Soyer, foco de interés de un club que disputa la Premier League con alianza estratégica en Gil Vicente

Monique Pardo desmiente a Susy Díaz tras decir que ‘no tenía ni para el menú’: “Nunca le he pedido ayuda para nada”

La exvedette rechazó las declaraciones de Susy y negó haber pedido ayuda económica, afirmó que “nunca” le solicitó apoyo “ni cuando era congresista” y sostuvo que no atraviesa una crisis financiera.

Monique Pardo desmiente a Susy Díaz tras decir que ‘no tenía ni para el menú’: “Nunca le he pedido ayuda para nada”

Youna confirma que ya no habrá boda con Samahara Lobatón y explica por qué tomaron distancia: “Me pone triste, pero también me alegra”

El barbero contó en una transmisión en vivo que ambos frenaron sus planes de matrimonio tras una charla sincera, marcada por la incertidumbre sobre dónde vivir, sus prioridades personales y el deseo de no hacerse daño

Infobae

La Orquesta Filarmónica de Lima rinde homenaje a Stravinsky, Mozart y Sibelius bajo la batuta de Elisa Vegas

Elisa Vegas, directora venezolana, llega a Lima para dirigir un concierto que reúne la obertura de Così fan tutte, la Sinfonía n.º 35 “Haffner”, Valse triste y la Suite Pulcinella como cierre.

La Orquesta Filarmónica de Lima rinde homenaje a Stravinsky, Mozart y Sibelius bajo la batuta de Elisa Vegas
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

POLÍTICA

Histórica definición electoral en Perú EN VIVO: Al 97,981% Keiko Fujimori y Roberto Sánchez pelean voto a voto la elección

Histórica definición electoral en Perú EN VIVO: Al 97,981% Keiko Fujimori y Roberto Sánchez pelean voto a voto la elección

Rafael López Aliaga busca volver a la MML como teniente alcalde tras su derrota electoral, según Francis Allison

Ni indulto común ni gracia humanitaria: Comisión rechaza pedidos de Pedro Castillo y los manda al archivo

José Balcázar pide permiso al Congreso para reunirse con el Papa León XIV en el Vaticano y directivo de la OCDE en Francia

Solo en este lugar Keiko Fujimori y Roberto Sánchez obtuvieron un 50% de votación exacto para cada uno

ENTRETENIMIENTO

Monique Pardo desmiente a Susy Díaz tras decir que ‘no tenía ni para el menú’: “Nunca le he pedido ayuda para nada”

Monique Pardo desmiente a Susy Díaz tras decir que ‘no tenía ni para el menú’: “Nunca le he pedido ayuda para nada”

Youna confirma que ya no habrá boda con Samahara Lobatón y explica por qué tomaron distancia: “Me pone triste, pero también me alegra”

La Orquesta Filarmónica de Lima rinde homenaje a Stravinsky, Mozart y Sibelius bajo la batuta de Elisa Vegas

Hija de Tula Rodríguez y Javier Carmona habla de sus hermanos mayores y deja claro el lugar que tienen en su vida: "Son mi familia"

Pamela López fue sancionada en ‘La Granja VIP’ y Mónica Torres pasó a la gran final tras vencer a Gabriela y Shirley

DEPORTES

Bassco Soyer, foco de interés de un club que disputa la Premier League con alianza estratégica en Gil Vicente

Bassco Soyer, foco de interés de un club que disputa la Premier League con alianza estratégica en Gil Vicente

“Universitario tiene que pagar bien”: experto en derecho deportivo analiza el escenario de Aixa Vigil para dejar San Martín

Jean Ferrari sale a defender a Edison Flores tras escándalo por caso Miguel Silveira: “Que hoy hablen de mala manera de él es incomprensible”

Resultados de la Liga de Naciones de Vóley Masculino 2026 EN VIVO: así marcha la Semana 1 del torneo internacional

IPD distinguió con los Laureles Deportivos a 11 atletas y paraatletas por sus destacados logros internacionales