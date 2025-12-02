Colombia

Ignacio Baladán les sacó unas emotivas palabras y consejos a famosos cantantes que estuvieron en el concierto de J Balvin

La presentación del artista en Medellín, sirvió para que el uruguayo creador de contenido lograra detrás del escenario recoger confesiones y mensajes motivadores de artistas como Maluma y De la Ghetto, entre otros

Maluma, De La Ghetto y
Maluma, De La Ghetto y otros cantantes comparten los consejos más inspiradores tras el regreso triunfal en Medellín

El regreso de J Balvin a Medellín no solo dejó un estadio lleno, también una nómina histórica de invitados y una energía que paralizó el Atanasio Girardot.

Además, abrió las puertas a un detrás de cámaras cargado de emoción, nervios, camaradería y reflexiones profundas de algunos de los artistas urbanos más influyentes del momento.

En ese ambiente íntimo, el creador de contenido uruguayo Ignacio Baladán recorrió los pasillos detrás del escenario para conversar con varios de los protagonistas de la noche, y lograr capturar consejos y pensamientos que revelan el lado humano de quienes, minutos después, harían vibrar a miles de personas.

Con su característico estilo espontáneo, Baladán inició su recorrido mostrando cómo él mismo se preparaba para el evento, antes de acercarse a las estrellas que, entre risas, abrazos y ajustes de última hora, compartieron palabras que fácilmente podrían convertirse en mantras para cualquier soñador.

