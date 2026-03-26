Perú

Casi 50 % de peruanos desaprueba la gestión de José María Balcázar en la presidencia, según estudio de opinión

Encuesta de CPI revela que el rechazo al mandatario supera el 60 % en zonas como Lima y Callao

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Balcázar apuesta por facultades legislativas en seguridad, sin abordar crisis fiscal
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La más reciente encuesta urbano-rural de CPI Research revela que casi la mitad de peruanos desaprueba la gestión del presidente José María Balcázar en el Poder Ejecutivo.

Según el documento difundido por RPP, el 49,6% de los peruanos expresa desaprobación hacia la gestión presidencial de José María Balcázar. El estudio, realizado entre el 21 y el 23 de marzo de 2026 en 21 regiones del país, muestra una brecha significativa entre la aprobación y la desaprobación en distintos segmentos de la población.

Los datos indican que solo el 14,7% aprueba la gestión de José María Balcázar, mientras que el 35,7% de los encuestados no precisa una postura. Este margen de indecisos representa un sector relevante para futuras mediciones de opinión pública. El reporte de RPP destaca que la tendencia de desaprobación se ha mantenido casi igual a la medición de febrero, cuando la cifra alcanzó el 49,7%.

En Lima y Callao, la desaprobación presidencial alcanza el 62,8%, situándose como la zona con mayor rechazo. La aprobación en la capital se reduce al 10,9%. Por el contrario, en el interior del país, la desaprobación baja al 42,2%, mientras la aprobación sube levemente al 16,8%, según la información difundida por RPP.

José María Balcázar, presidente del Perú
La Ley de CAS con gratificación y CTS llegaría a manos de José María Balcázar. ¿Pero se aplicará tal cual? - Crédito Presidencia

Qué revela la encuesta nacional

El análisis por macrozonas evidencia resultados diferenciados. En la Sierra Norte, el 55,6% desaprueba la labor de Balcázar y solo el 12,3% la respalda. En la Costa Sur, la desaprobación es de 47%, con una aprobación del 13,4%. En la Sierra Centro, Oriente y Sur, el rechazo es del 44,9%, con un 19,8% de apoyo, el porcentaje más alto registrado entre las macrozonas analizadas en el estudio de CPI Research.

La desagregación de los datos por sexo y grupo etario muestra otras diferencias. Entre los hombres, la desaprobación llega al 51,1%, mientras que entre las mujeres se sitúa en 48,2%.

El apoyo a José María Balcázar es ligeramente superior entre los varones (14,6%) que entre las mujeres (14,7%), con una diferencia marginal. En cuanto a edades, el grupo de 18 a 24 años es el que más respalda al presidente, con un 17,1% de aprobación, frente al 14,2% del grupo de 40 a 70 años, donde la desaprobación escala hasta el 53,8%.

José María Balcázar tomará juramento de su segundo gabinete ministerial.
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Diferencias regionales y sociodemográficas en la desaprobación

RPP informa que el trabajo de campo incluyó a mil trescientas personas consultadas en zonas urbanas y rurales, lo que otorga al estudio un nivel de representatividad del 97,2% y un margen de error de ±2,7%. Estas cifras reflejan diferencias notables según área geográfica, edad y sexo.

El nivel de rechazo en la capital contrasta con la percepción en provincias. En Lima Provincia, la desaprobación presidencial llega a 38,7%, mientras que la aprobación sube a 15,3%. En la Costa y Sierra Norte, el apoyo se mantiene en 15,3% y el rechazo en 38,7%. En la Costa Sur, el respaldo se ubica en 13,4% y la desaprobación en 47%. Estos datos, divulgados por RPP en base a la encuesta de CPI Research, muestran la diversidad en la evaluación del Ejecutivo.

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