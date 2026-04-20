Transportistas llegan a acuerdo con el Ejecutivo por alza de combustible y se acaban rumores de nuevo paro

El acuerdo entre transportistas y Ejecutivo crea un sistema de devolución del impuesto selectivo al consumo para mitigar el alza de combustibles en Perú. (Andina)

El reciente acuerdo entre los gremios de transportistas y el Ejecutivo establece un mecanismo de apoyo económico destinado a mitigar el impacto del alza sostenida de los combustibles en el país. Tras varias semanas de negociaciones y mesas técnicas, se definió que este funcionará a través de un sistema de devolución del impuesto selectivo al consumo, adaptado a las diferentes modalidades del sector.

Héctor Vargas, presidente de la Coordinadora de Transporte Urbano de Lima, detalló que el acuerdo contempla “dos pagos, por única vez”, como apoyo temporal al sector. Para el transporte de carga e interprovincial, la devolución será de cuatro soles por galón de combustible. En el caso del transporte urbano, el subsidio será de entre 0.3 y 0.5 centavos por kilómetro recorrido, dependiendo de la tipología vehicular. El acuerdo acaba con los rumores de un nuevo paro a nivel nacional

El sistema de devolución para el transporte urbano se basará en los registros diarios de kilometraje enviados por GPS, una práctica vigente desde la pandemia de COVID-19. Las unidades de transporte formalizadas en Lima y Callao, unas 22 mil distribuidas en 350 empresas, deberán remitir esta información a la Autoridad de Transporte Urbano (ATU) para acceder al beneficio.

El subsidio se traduce en dos pagos únicos; para carga e interprovincial será de cuatro soles por galón y para transporte urbano, de hasta 0.5 centavos por kilómetro. (Andina)

Vargas explicó que este método no se aplicó al transporte urbano por galón debido a que las unidades varían en la cantidad de kilómetros recorridos diariamente. El esquema GPS permite un registro preciso y personalizado del uso real de cada vehículo. Solo las unidades que transmitan estos datos serán elegibles para el subsidio.

En Lima y Callao, el beneficio se dirige exclusivamente a las empresas formales, que representan aproximadamente el 70% de los viajes diarios. El sector informal queda fuera de este esquema, aunque Vargas señaló que existen canales para que este sector plantee sus propias demandas.

El subsidio, válido durante mayo y junio, busca aliviar la presión sobre los costos operativos, afectados por el incremento en el precio del combustible, que llegó a duplicarse en el último año.

Impacto en los costos y tarifas

El alza de los combustibles, atribuida a factores internacionales como el conflicto en Medio Oriente y la escasez local de gas, provocó un aumento de hasta el 80% en los costos del sector, según Vargas.

Las 22 mil unidades formales de Lima y Callao deberán reportar su kilometraje por GPS a la ATU para acceder al subsidio por combustible. (Andina)

Antes de la crisis, el galón de combustible costaba entre 12 y 13 soles, mientras que actualmente el valor se acerca a los 25 o 26 soles en algunos casos, como precisó Martín Ojeda, gerente del gremio del transporte interprovincial.

Este incremento elevó el costo del diésel del 45% al 70% de los gastos operativos de las empresas. Frente a este escenario, muchas empresas pequeñas han reducido sus viajes o suspendido operaciones, incapaces de sostener sus actividades con los ingresos actuales.

El ajuste de tarifas resultó inevitable en varios casos, aunque los representantes gremiales consideran que la subida no compensa las pérdidas totales. Ojeda advirtió que, si la situación persiste, el pasaje podría incrementarse hasta en 30%, afectando la economía familiar y la demanda de servicios.

El costo del combustible en Perú alcanzó hasta 26 soles por galón, duplicando los precios previos a la crisis, según los gremios del sector. (Andina)

Riesgos y advertencias

Antes de concretarse el acuerdo con el Ejecutivo, los gremios de transportistas expresaron su preocupación por la demora en la publicación del decreto que oficializaría el subsidio.

Mediante una carta al Consejo de Ministros, exigieron que se dispusiera la elaboración urgente de una norma que asegurara el financiamiento estatal de parte de los costos operativos, advirtiendo que, de no concretarse, convocarían a un paro nacional e indefinido del transporte de carga y pasajeros.

Esta amenaza respondía al riesgo de una paralización que, según los gremios, afectaría tanto a los pasajeros como al comercio y la distribución de alimentos y materiales en todo el país. El documento gremial enfatizó que el sector llevaba más de un mes operando en condiciones de pérdida económica, comprometiendo la continuidad y calidad del servicio.