Perú

Inicia el pago a depositantes tras liquidación de la Caja Del Centro: todo lo que deben saber los ahorristas

El Fondo de Seguros de Depósitos garantiza la devolución hasta S/ 117.200 por persona afectada por la liquidación de la Caja Del Centro, informó la SBS

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Caja Centro intervenida por la SBS
La SBS intervino la Caja Centro, una de las entidades financieras que recibían dinero para ahorro y daban créditos. - Crédito Hector Oscar Sanabria Lazo

El lunes 20 de abril de 2026 comenzó el pago a los depositantes de la Caja Rural de Ahorro y Crédito Del Centro (CRAC Del Centro), entidad cuyo proceso de liquidación fue dispuesto por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) la semana pasada.

Esta medida, sin precedentes recientes en el sistema financiero peruano, se ejecuta luego de un proceso de intervención motivado por el deterioro acelerado de la solvencia, pérdidas continuas y deficiencias graves en la gestión crediticia de la institución.

¿Por qué se liquidó la Caja Del Centro?

La SBS intervino y dispuso la disolución de la CRAC Del Centro tras constatar que la entidad había incurrido en la causal de intervención prevista en el numeral 4 del artículo 104 de la Ley General del Sistema Financiero.

Según la resolución, la caja enfrentó pérdidas continuas, insuficiente respaldo patrimonial de sus accionistas y deficiencias en la gestión de los negocios en los que incursionó, lo que agudizó sus problemas financieros.

En agosto de 2024, la entidad fue adquirida por 12 personas naturales, pero la SBS identificó que el beneficiario final fue el Grupo Kuria, operación que se realizó sin la autorización previa del regulador financiero, tal como exige la ley.

La falta de capitalización y el incumplimiento de los requerimientos de la SBS llevaron a que el Patrimonio Efectivo de la CRAC Del Centro se redujera a S/ 7.049 mil, una caída de 5,26% en solo 12 meses y una situación insostenible para la continuidad de la entidad.

Fachada de la SBS
Un congresista ha mandado una carta a la SBS para que se 'apresure' el proceso de promulgación del reglamento que permitirá el retiro AFP. - Crédito Andina

¿Cómo y dónde se realiza el pago a los depositantes?

El pago a los ahorristas se realiza bajo la cobertura del Fondo de Seguros de Depósitos (FSD), que protege a personas naturales y jurídicas sin fines de lucro hasta por un monto máximo de S/ 117,200 por depositante, según el artículo 152 de la Ley General del Sistema Financiero.

El primer listado de clientes beneficiarios ya puede consultarse en el portal institucional de la SBS. Los pagos se están efectuando en las oficinas de la Caja Municipal de Ahorro y Crédito Arequipa a nivel nacional.

En los siguientes días, se publicarán nuevas listas y se programarán fechas de pago para quienes no hayan sido incluidos en el primer grupo.

Este primer pago cubre los depósitos de ahorro y plazo fijo de personas naturales, incluidas cuentas mancomunadas. Las cuentas CTS, así como clientes con deudas o bloqueos, serán atendidos en listados posteriores.

Los depósitos en moneda extranjera serán devueltos en soles, usando el tipo de cambio contable del día anterior a la intervención (13 de abril de 2026), publicado por la SBS (S/ 3.3740).

dinero - soles
dinero - soles

¿Qué deben hacer los ahorristas?

Los ahorristas deben verificar si están en la lista de beneficiarios a través de la web de la SBS o de la CRAC Del Centro en Liquidación, o llamando al teléfono de la SBS (0-800-10840).

Para consultas, también pueden escribir al correo atencionalcliente@cajacentro.com.pe o acudir a la oficina principal en Calle Real N.º 1139-1143, Huancayo, en horario de lunes a viernes de 9:00 a. m. a 5:00 p. m.

Respaldo a los ahorristas y estabilidad del sistema

La SBS subraya que la protección del Fondo de Seguros de Depósitos garantiza que los ahorristas no pierdan su dinero hasta el monto cubierto por ley, incluso en situaciones de quiebra como la de la CRAC Del Centro.

El regulador insiste en que la pronta liquidación permitirá que la entidad cumpla con sus obligaciones hacia los clientes y demás acreedores, minimizando el impacto sobre la confianza pública y la estabilidad del sistema financiero.

Con el inicio de los pagos, comienza el cierre definitivo de una entidad financiera que, tras años de problemas internos y una cuestionada adquisición accionaria, no logró revertir su crisis.

Para los clientes, el proceso de devolución representa una garantía legal, aunque el episodio deja lecciones sobre la importancia de la supervisión y la transparencia en el sector financiero peruano.

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