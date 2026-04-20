Extrabajador utiliza copia de llaves y roba equipos tecnológicos por S/ 46 mil en empresa de San Martín de Porres

Un extrabajador fue grabado por las cámaras de seguridad mientras robaba equipos electrónicos de su antiguo empleo, valorizados en más de 46 mil soles. El sujeto, que conocía perfectamente el local, ingresó de madrugada y sustrajo routers, módems y decodificadores.

Un exencargado de almacén de una empresa tecnológica en San Martín de Porres sustrajo equipos valorizados en más de S/ 46 mil durante la madrugada, utilizando una copia de las llaves y su conocimiento previo del local. El hecho, registrado por cámaras de seguridad, se suma a una serie de robos sistemáticos que habrían comenzado en diciembre, según la denuncia del representante de la compañía.

Según ATV Noticias, Pauluciño Alvarado García, de 27 años, ingresó al local sin forzar puertas ni romper cerraduras. Las imágenes de videovigilancia muestran cómo el extrabajador abre la puerta principal con una copia de la llave, avanza con seguridad hasta el almacén, selecciona las cajas más voluminosas y las traslada hacia la salida. Cada caja contenía aproximadamente veinte unidades de routers, decodificadores, módems de Internet y repetidores, así como cables de fibra óptica.

El exencargado de almacén, quien trabajó por un año en la empresa, conocía con detalle la distribución del lugar y el valor de los equipos. Una vez terminado el traslado, solicitó un taxi por aplicativo para transportar el botín.

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Una serie de robos

Según declaraciones del representante, el robo de esa madrugada no fue un hecho aislado. La revisión de las grabaciones permitió identificar al menos trece ingresos no autorizados desde diciembre, todos en horarios nocturnos o de madrugada. El responsable habría contado con la colaboración de un presunto familiar, quien también trabajó brevemente en la empresa y aparece junto a él en varias grabaciones.

“En cada caja cabe aproximadamente veinte equipos, por lo menos”, agregó.

La facilidad con la que el exencargado pudo ingresar y operar dentro de la empresa se atribuye a la confianza depositada en él, que le permitió acceder a llaves y reportar pérdidas directamente, lo que dificultó la detección temprana de los robos.

En las imágenes se observa cómo Pauluciño Alvarado García entra y sale del local con cajas apiladas, mientras un vehículo negro lo esperaba en el exterior. Las autoridades cuentan ahora con estos registros para avanzar en el proceso de investigación y determinar el paradero de los equipos, así como la posible participación de otros implicados.

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Investigación en curso

La denuncia formal se presentó en la comisaría Sol de Oro, en el distrito de San Martín de Porres, donde la empresa espera recuperar al menos una parte de los equipos robados. El representante expresó su pesar por la situación.

“Hemos tenido bastante confianza en ti, nos apena mucho enterarnos de este robo sistemático que estuviste haciendo hacia nosotros”, manifestó.

El abogado del investigado ya ha iniciado contacto con los representantes de la empresa para explorar la posibilidad de un acuerdo. Consultado sobre una eventual retirada de la denuncia si se lograra la devolución de los equipos, el representante explicó que la decisión dependerá de la asesoría legal recibida.

Canales de ayuda

Policía Nacional del Perú: Línea gratuita para reportar delitos en tiempo real, disponible las 24 horas a través del 105.

Ministerio del Interior – Denuncias en Línea: Las empresas y ciudadanos pueden registrar denuncias en las oficinas.