Keiko Fujimori afirma que la culpan por inestabilidad política: “No he sido presidenta, lo que pido es la oportunidad de serlo”. (Video: Exitosa)

La candidata presidencial Keiko Fujimori negó que el partido Fuerza Popular haya formado parte de un “pacto mafioso” y responsabilizó a los expresidentes de Perú por la actual inestabilidad política indicando que ellos le echan la culpa pese a que nunca fue electa como mandataria.

En conversación con Exitosa, Fujimori aseguró que el partido político que representa ha experimentado cambios internos y pidió a los peruanos que le den una oportunidad para gobernar el país.

Fujimori respondió a las afirmaciones que relacionan a Fuerza Popular con la inestabilidad nacional, señalando que nunca ha ejercido la presidencia: “Yo no he sido presidenta, han habido otros presidentes que me han querido echar la culpa a mí, buscando sus excusas. Los presidentes han sido otros y, es por eso, que hoy lo que pido es la oportunidad de serlo”, declaró en una conversación con el medio radial.

Según su análisis, el escenario político nacional se ha visto afectado por un debate “estéril” entre fujimorismo y antifujimorismo durante los últimos 25 años, lo que, en su opinión, ha impedido la aparición de propuestas integradoras.

FOTO DE ARCHIVO: Keiko Fujimori, líder del partido político Fuerza Popular, anuncia la lista de candidatos al Congreso del partido en Lima, Perú, el 5 de febrero de 2026. REUTERS/Gerardo Marin/Foto de archivo

Fujimori asegura que reconocerá resultados incluso si vuelve a perder las elecciones

La candidata de Fuerza Popular, ahora en su cuarta postulación consecutiva, mostró su disposición a aceptar los resultados de las elecciones del 12 de abril, incluso en caso de que los resultados no la favorezcan.

Luego de los comicios de 2016, recordó que si bien las personas de su entorno discutieron la posibilidad de solicitar un recuento de votos tras su derrota ante Pedro Pablo Kuczynski, Fujimori decidió reconocer el resultado: “Yo les decía: no voy a hacer ninguna de las dos cosas, yo voy a reconocer los resultados y el que me quiera acompañar que venga a mi lado”, relató la hija del exdictador Alberto Fujimori.

Keiko Fujimori descarta que su partido haya generado la crisis en el país

Postura de Fuerza Popular frente a los cuestionamientos y cambios internos

Fujimori también rechazó las acusaciones de integrar un “pacto mafioso”, argumento que asoció a la capacidad de su partido para lograr acuerdos. Calificó como falsa esa acusación y afirmó: “No somos un pacto mafioso. Eso es falso”.

La candidata sostuvo que Fuerza Popular atraviesa un proceso de renovación interna, donde participan directivos con experiencia de gobiernos anteriores junto a nuevos integrantes jóvenes, quienes contribuyen a fortalecer su funcionamiento democrático. También indicó que los señalamientos de sus adversarios responden a “ataques por lograr acuerdos” y resaltó que la agrupación reconoce errores del pasado y mantiene la disposición para corregirlos.

Propuestas frente a la inseguridad y reformas judiciales

Sobre el combate al crimen, Fujimori aseguró que promoverá medidas estrictas: “Una política de mano dura, absoluta decisión para controlar las fronteras, recuperar el control de las cárceles, volver a hacer rastrillaje, que los presos y los internos trabajen por su comida, volver a tener jueces sin rostro”.

Keiko Fujimori, líder del partido político Fuerza Popular, asiste a una rueda de prensa después de que un juez desestimara el caso "Cocteles" contra Fujimori, en Lima, Perú, 20 de octubre de 2025. REUTERS/Angela Ponce

Entre las iniciativas más debatidas mencionó la posibilidad de que Perú se retire de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la aplicación de mecanismos judiciales usados en la lucha contra el terrorismo.

Fujimori remarcó: “proponemos mano dura, absoluta decisión para controlar las fronteras”. Según su plataforma, reforzar la respuesta estatal ante el crimen organizado es una prioridad, junto con la consolidación institucional de su partido.