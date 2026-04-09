Keiko Fujimori confirma haberse reunido con el empresario Samuel Dyer en Panamá durante su campaña presidencial

Keiko Fujimori, candidata presidencial por Fuerza Popular, detalla su encuentro con el empresario Samuel Dyer en Panamá, revela que le agradeció por el apoyo a su campaña del 2021 y explica la incorporación de Luis Dyer, sobrino del empresario, a su equipo de personeros

La lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, admitió este jueves haberse reunido con el empresario Samuel Dyer en Panamá a inicios de este año, cuando ya se encontraba en su cuarta campaña con miras a la presidencia.

La hija y heredera política del exdictador Alberto Fujimori (1990-2000) confirmó lo revelado por un informe del programa Beto a saber, que expuso que ambos coincidieron en la capital panameña el 28 de enero de 2025, cuando aún no había anunciado su postulación, y el 30 de enero de este año, cuando faltaban tres meses para los comicios.

En este segundo viaje, de acuerdo con el reportaje, también participó Luis Galarreta, candidato a la primera vicepresidencia por Fuerza Popular.

“Yo he ido a Panamá el año pasado invitada por CAF (Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe) a dar una conferencia con varios políticos de Latinoamérica y entiendo que en este tipo de conferencias asisten empresarios prestigiosos”, comentó en la radio Exitosa.

Keiko Fujimori confirmó que Luis Dyer, sobrino de Samuel Dyer, integra actualmente el equipo de personeros del partido

“Ahí pude conocer y saludar a Samuel Dyer, a quien le agradecí porque en el año 2021 me habían dicho que él había ayudado en mi campaña. Tenemos una historia de mucha rivalidad entre ambas familias, pero decidimos darnos un saludo cordial, entendiendo que tenemos una obligación de mirar hacia el futuro”, agregó.

Fujimori también confirmó que Luis Dyer, sobrino del empresario, integra actualmente el equipo de personeros de Fuerza Popular. “Luis y yo hemos coincidido porque tenemos a nuestras hijas en el colegio. Él tiene una gran experiencia en temas de personeros, y yo le agradezco que nos esté ayudando, porque en realidad no ayuda a Fuerza Popular, lo que ayuda es a la democracia, lo que ayuda es a que los resultados se respeten”, dijo.

Samuel Dyer había asegurado que no viajaron juntos, sino que la salida ocurrió “coincidentemente” y que ambos se encontraron en “dos eventos” donde fue invitado “como presidente del Grupo Amazonía”.

Consultado sobre si conversó con Fujimori o Galarreta, sostuvo de forma escueta que todos se habían “saludado” y afirmó conocer al exlegislador desde “muchos años atrás”, cuando todavía militada en las filas del Partido Popular Cristiano (PPC). “Es un amigo. A la señora Keiko, por supuesto, hemos estado en algo, en la cena del primer año, incluso la cena oficial donde estuvo el canciller de Panamá”, dijo.

Fujimori relató que el saludo con Samuel Dyer fue cordial, pese a la historia de rivalidad entre ambas familias, y le agradeció por supuesta ayuda en la campaña de 2021

De acuerdo con Beto a Saber, el sobrino del empresario figura como aportante de Fuerza Popular con material de campaña valorizado en 95,949 soles y, como encargado de la red de personeros del partido, podría manejar una estructura que podría superar los cinco millones de soles en viáticos.

La congresista de Fuerza Popular, Patricia Juárez, mencionó a la televisora que desconocía quién era el director de personeros. “Podrías tal vez llamar a otro congresista o a otra persona que sea parte de la campaña”, le dijo al periodista sobre el viaje a Panamá, país señalado por su reputación como paraíso fiscal y refugio de capitales para evasión de impuestos.

A diferencia de anteriores comicios, Fujimori llega a esta cita sin su padre, fallecido en septiembre de 2024; sin su esposo y padre de sus dos hijas, el estadounidense Mark Vito Villanella, de quien se divorció en 2022; y liberada, gracias a una sentencia del Tribunal Constitucional, de un proceso donde estaba acusada de lavado de dinero en la financiación irregular de sus anteriores campañas electorales.