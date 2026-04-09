Perú

Keiko Fujimori confirma haberse reunido con el empresario Samuel Dyer en Panamá durante su campaña presidencial

La lideresa de Fuerza Popular admitió reuniones en Panamá con el empresario a comienzos de 2025 y este año, y precisó que el sobrino de Dyer forma parte del equipo de personeros de su partido

Guardar
Keiko Fujimori, candidata presidencial por Fuerza Popular, detalla su encuentro con el empresario Samuel Dyer en Panamá, revela que le agradeció por el apoyo a su campaña del 2021 y explica la incorporación de Luis Dyer, sobrino del empresario, a su equipo de personeros

La lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, admitió este jueves haberse reunido con el empresario Samuel Dyer en Panamá a inicios de este año, cuando ya se encontraba en su cuarta campaña con miras a la presidencia.

La hija y heredera política del exdictador Alberto Fujimori (1990-2000) confirmó lo revelado por un informe del programa Beto a saber, que expuso que ambos coincidieron en la capital panameña el 28 de enero de 2025, cuando aún no había anunciado su postulación, y el 30 de enero de este año, cuando faltaban tres meses para los comicios.

En este segundo viaje, de acuerdo con el reportaje, también participó Luis Galarreta, candidato a la primera vicepresidencia por Fuerza Popular.

“Yo he ido a Panamá el año pasado invitada por CAF (Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe) a dar una conferencia con varios políticos de Latinoamérica y entiendo que en este tipo de conferencias asisten empresarios prestigiosos”, comentó en la radio Exitosa.

Keiko Fujimori confirmó que Luis Dyer, sobrino de Samuel Dyer, integra actualmente el equipo de personeros del partido
Keiko Fujimori confirmó que Luis Dyer, sobrino de Samuel Dyer, integra actualmente el equipo de personeros del partido

“Ahí pude conocer y saludar a Samuel Dyer, a quien le agradecí porque en el año 2021 me habían dicho que él había ayudado en mi campaña. Tenemos una historia de mucha rivalidad entre ambas familias, pero decidimos darnos un saludo cordial, entendiendo que tenemos una obligación de mirar hacia el futuro”, agregó.

Fujimori también confirmó que Luis Dyer, sobrino del empresario, integra actualmente el equipo de personeros de Fuerza Popular. “Luis y yo hemos coincidido porque tenemos a nuestras hijas en el colegio. Él tiene una gran experiencia en temas de personeros, y yo le agradezco que nos esté ayudando, porque en realidad no ayuda a Fuerza Popular, lo que ayuda es a la democracia, lo que ayuda es a que los resultados se respeten”, dijo.

Samuel Dyer había asegurado que no viajaron juntos, sino que la salida ocurrió “coincidentemente” y que ambos se encontraron en “dos eventos” donde fue invitado “como presidente del Grupo Amazonía”.

Consultado sobre si conversó con Fujimori o Galarreta, sostuvo de forma escueta que todos se habían “saludado” y afirmó conocer al exlegislador desde “muchos años atrás”, cuando todavía militada en las filas del Partido Popular Cristiano (PPC). “Es un amigo. A la señora Keiko, por supuesto, hemos estado en algo, en la cena del primer año, incluso la cena oficial donde estuvo el canciller de Panamá”, dijo.

Fujimori relató que el saludo con Samuel Dyer fue cordial, pese a la historia de rivalidad entre ambas familias, y le agradeció por supuesta ayuda en la campaña de 2021
Fujimori relató que el saludo con Samuel Dyer fue cordial, pese a la historia de rivalidad entre ambas familias, y le agradeció por supuesta ayuda en la campaña de 2021

De acuerdo con Beto a Saber, el sobrino del empresario figura como aportante de Fuerza Popular con material de campaña valorizado en 95,949 soles y, como encargado de la red de personeros del partido, podría manejar una estructura que podría superar los cinco millones de soles en viáticos.

La congresista de Fuerza Popular, Patricia Juárez, mencionó a la televisora que desconocía quién era el director de personeros. “Podrías tal vez llamar a otro congresista o a otra persona que sea parte de la campaña”, le dijo al periodista sobre el viaje a Panamá, país señalado por su reputación como paraíso fiscal y refugio de capitales para evasión de impuestos.

A diferencia de anteriores comicios, Fujimori llega a esta cita sin su padre, fallecido en septiembre de 2024; sin su esposo y padre de sus dos hijas, el estadounidense Mark Vito Villanella, de quien se divorció en 2022; y liberada, gracias a una sentencia del Tribunal Constitucional, de un proceso donde estaba acusada de lavado de dinero en la financiación irregular de sus anteriores campañas electorales.

Temas Relacionados

Keiko FujimoriSamuel DyerPanamáperu-politicaElecciones 2026

Más Noticias

Cienciano 0-1 Juventud EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido en Montevideo por fecha 1 de Copa Sudamericana 2026

El ‘papá’ debutará ante los ‘canarios’ en Montevideo con el objetivo de empezar sumando en el Grupo B del torneo internacional. No te pierdas todos los detalles de este duelo clave

Cienciano 0-1 Juventud EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido en Montevideo por fecha 1 de Copa Sudamericana 2026

No es Australia ni Japón: El primer país en donde los peruanos en el extranjero emitirán su voto en las Elecciones 2026

El proceso electoral de este domingo 12 de abril abarca más de 1,2 millones de electores repartidos en cinco continentes

No es Australia ni Japón: El primer país en donde los peruanos en el extranjero emitirán su voto en las Elecciones 2026

Candidato Jorge Nieto realizará cierre de campaña en Roblox con mitin virtual en réplica del Estadio Nacional

La estrategia responde al uso creciente de plataformas digitales como canal de interacción política

Candidato Jorge Nieto realizará cierre de campaña en Roblox con mitin virtual en réplica del Estadio Nacional

“Homofobia municipal” heredada de López Aliaga: MML pone bloqueo a Marcha del Orgullo 2026 y no responde desde hace cinco meses

La mayor manifestación del país sigue sin autorización de la municipalidad capitalina, que no responde desde noviembre del año pasado al pedido del colectivo organizador, pese a sus reiterados intentos de diálogo

“Homofobia municipal” heredada de López Aliaga: MML pone bloqueo a Marcha del Orgullo 2026 y no responde desde hace cinco meses

Engaño en Miraflores: Dos amigos son drogados y pierden 20.000 soles tras confiar en mujeres en la Calle de las Pizzas

La PNP investiga una red que utiliza a mujeres para captar a sus víctimas en bares y robarles mediante drogas y violencia

Engaño en Miraflores: Dos amigos son drogados y pierden 20.000 soles tras confiar en mujeres en la Calle de las Pizzas
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Keiko Fujimori destaca amistad entre su hija, Kyara Villanella, y la hija de Ricardo Belmont: “Más allá de la política”

Keiko Fujimori destaca amistad entre su hija, Kyara Villanella, y la hija de Ricardo Belmont: “Más allá de la política”

La amistad entre Kyara y Kristen, hijas de Keiko Fujimori y Ricardo Belmont: una protagonista de campaña y otra de perfil discreto

Cierre de campaña de Carlos Álvarez EN VIVO: Candidato presidencial realiza su último mitin previo a las Elecciones 2026

Hasta qué edad es obligatorio votar en las elecciones de este domingo, según la ONPE

Cierre de campaña de Keiko Fujimori EN VIVO: Candidata presidencial realiza su último mitin previo a las Elecciones 2026

ENTRETENIMIENTO

Maroon 5 vuelve a Perú tras una década: fecha, lugar y precios de entradas para su show

Maroon 5 vuelve a Perú tras una década: fecha, lugar y precios de entradas para su show

El sueño americano de Isabel Acevedo: 'Chabelita' celebra la compra de su primera casa en Estados Unidos junto a su esposo

‘Señora del Destino’ lidera el rating en estreno y vence a ‘Yo Soy’, ‘Magaly TV La Firme’ y ‘La Granja VIP’

La mamá de Hugo García se adelanta y suelta la fecha exacta del nacimiento del hijo de Isabella Ladera

Maroon 5 en Lima: precios de entradas, zonas y preventa para el show de su gira ‘Love Is Like Tour’

DEPORTES

Universitario sufre la baja de Martín Pérez Guedes para enfrentar a Coquimbo Unido en duelo clave por Copa Libertadores 2026

Universitario sufre la baja de Martín Pérez Guedes para enfrentar a Coquimbo Unido en duelo clave por Copa Libertadores 2026

Esta es la cantidad de entradas que ha vendido Universitario para el duelo frente a Coquimbo Unido por Copa Libertadores 2026

Felipe Vizeu reveló el último mensaje que le dio a Paulo Autuori: “Le pedí perdón porque sentí que no pude ayudarlo a quedarse”

Cienciano 0-1 Juventud EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido en Montevideo por fecha 1 de Copa Sudamericana 2026

Yadhira Anchante cierra su primera temporada en Grecia con protagonismo: un subcampeonato, un podio y valiosos reconocimientos