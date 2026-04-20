Audio revelaría supuestas coordinaciones y favoritismos en contratación para traslado de material electoral en la ONPE

El audio involucra a funcionarios del área de Gestión Electoral y plantea dudas sobre la transparencia en la adjudicación del servicio. Panorama

El dominical Panorama difundió un audio que expone presuntas irregularidades en un proceso de contratación dentro de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE). El material, atribuido a un trabajador de la institución, describe conversaciones internas vinculadas con la selección de empresas para el transporte y custodia de material electoral. La grabación se presenta como un elemento que abre cuestionamientos sobre decisiones adoptadas en el área de Gestión Electoral.

El contenido del audio, según Panorama, involucra a Johnny Echevarría Bermúdez, identificado como adjunto del entonces gerente de Gestión Electoral, José Samamé. En la conversación se detallan coordinaciones previas con empresas privadas y se mencionan criterios técnicos, así como posibles intereses dentro del proceso. La difusión coloca el foco en la transparencia de los mecanismos de contratación en una etapa clave para la organización de elecciones.

Coordinaciones previas con empresas de seguridad

De acuerdo con el audio difundido por Panorama, uno de los interlocutores sostiene que desde el año anterior se evaluó la contratación de empresas especializadas en transporte de valores como Prosegur y Hermes. En la grabación se escucha: “Desde el año pasado yo le digo a José: ‘José, tenemos que contratar una compañía de transportes, ya sea Prosegur o Hermes, que ellos nos den garantía...’”.

El mismo interlocutor señala que sostuvo reuniones con ambas compañías con el objetivo de explicarles el alcance del servicio requerido. “Yo me reuní con Hermes y con Prosegur el año pasado”, afirma en el audio. La conversación también menciona que estas empresas contaban con experiencia en rutas y custodia de bienes, lo que, según el testimonio, representaba un factor clave para el traslado de material electoral.

Preferencias y criterios técnicos en discusión

Gálaga sigue en proceso electoral tras incumplimientos en entrega de material

En otro momento del audio, el trabajador indica una inclinación hacia una de las empresas evaluadas. “Entonces, yo estaba interesado en que gane Prosegur. ¿Por qué? Porque ellos hacen esta misma ruta en Colombia”, se escucha. La afirmación alude a la experiencia internacional como argumento técnico dentro del proceso.

Sin embargo, el audio también describe cambios en las decisiones internas. Según el mismo interlocutor, se planteó inicialmente realizar el despliegue y repliegue del material con una empresa específica, aunque esa opción encontró resistencia. “Piero Corvetto se le hizo así para... el tema del repliegue”, menciona, en referencia a desacuerdos sobre la entrega de actas de escrutinio.

Señalamientos sobre intereses internos

La conversación incluye afirmaciones sobre prácticas dentro de la institución. “Porque como los jefes de ONPE se recursean con el transporte. Muerden y nos muerden poquito”, se oye en el audio difundido por Panorama. Estas expresiones sugieren la existencia de beneficios asociados a los contratos de transporte.

El interlocutor sostiene que, frente a ese escenario, se buscó favorecer a una empresa bajo criterios distintos. “Entonces, como nosotros queríamos cuidar el proceso con José, nosotros dijimos: ‘Vamos a hacer que Hermes gane’”, afirma. También añade que no existió pago indebido en esa decisión: “Sin plata de por medio, amigo… solamente por seguridad y transparencia”.

Manipulación de especificaciones y resultado del concurso

Piero Corvetto se disculpa con electores tras retrasos en la instalación de mesas el 12 de abril. Foto: captura TV Perú

El audio también describe acciones concretas en el proceso de licitación. “Acomodamos las especificaciones técnicas para que Hermes gane, amigo”, señala el trabajador. Esta afirmación apunta a una posible manipulación de requisitos técnicos con el fin de influir en el resultado del concurso.

Pese a ello, la empresa mencionada no resultó ganadora. Según el relato, errores en la presentación de documentación afectaron su puntaje. “Presentaron mal los datos y perdieron por puntos. Hasta la propuesta económica era mejor, pero perdieron por puntos”, indica el interlocutor.

Cuestionamientos tras la adjudicación final

Finalmente, el audio aborda la empresa que obtuvo el contrato. “Contrataron al peor de lo peor… a Gálaga”, afirma el trabajador. A partir de esa adjudicación, se mencionan problemas durante la ejecución del servicio. “Las cajas en provincias… se mojaron como diez. Pero así, compadre, como si tú hubieras metido tu polo en la batea”, describe.

El testimonio también plantea dudas sobre las razones detrás de la elección de esa empresa. “Pero, ¿por qué ha entrado Gálaga? Yo creo porque había plata de por medio”, se escucha en la grabación.

Panorama señaló que estos audios se encuentran en su poder y expresó que espera que también lleguen a instancias judiciales. El programa indicó que el material estaría vinculado a una “presunta concertación de voluntades en la Gerencia de Gestión Electoral de la ONPE”, según lo expuesto durante la emisión.