Tito Nieves conmueve a Daniela Darcourt en su cumpleaños: “Deseo de todo corazón que llegues al éxito”

Daniela Darcourt recibe una emotiva sorpresa de cumpleaños de Tito Nieves y su esposa durante su estadía en Estados Unidos. (Instagram Daniela Darcourt)

Daniela Darcourt celebró de manera anticipada su cumpleaños número 30 con una sorpresa inolvidable preparada por Tito Nieves y su esposa, Janette Nieves, durante su estadía en Estados Unidos. La salsera peruana, que cumple años el 20 de abril, compartió en sus redes sociales la emoción y gratitud que sintió al ser agasajada por quienes considera parte de su familia en el extranjero.

“Mi cumpleaños aún es en 2 días, pero mi familia aquí decidió sorprenderme como solo ellos saben”, escribió la intérprete de ‘Señor mentira’, dejando claro el fuerte vínculo que la une al salsero puertorriqueño y su entorno. “Me llevo este día tatuado en el alma para siempre. No tienen idea de lo importantes que son para mí”, añadió Darcourt, junto a imágenes y videos del emotivo momento.

La sorpresa incluyó un mensaje especial de Tito Nieves, quien antes de que la cantante apagara las velas, le dedicó sentidas palabras: “Deseo de todo corazón que Dios te dé mucha salud, que llegues al éxito y que siempre sientas que te amé como a una hermana”, expresó el artista, consolidando la relación casi familiar que han construido a lo largo de los años y diversas colaboraciones.

Un momento mágico celebrando los 30 años de Daniela Darcourt. La salsera peruana recibió unas sentidas palabras de Tito Nieves y su esposa, que hicieron el día muy especial. Daniela se mostró muy agradecida. Video: Instagram Daniela Darcourt

Un año de retos, sueños y nuevos proyectos

La celebración se dio en medio de una etapa clave en la carrera de Daniela Darcourt, quien actualmente se encuentra en Estados Unidos trabajando en la grabación de su primera canción en inglés, un desafío que la tiene especialmente ilusionada.

“Familia, esta es mi primera canción en inglés completita. Yo lo hablo, pero una cosa muy distinta es cantarlo”, contó la artista al mostrar avances del proyecto en sus redes sociales. El tema, que será producido por Dj Buddha, se estrenará en mayo y marca un nuevo paso en la internacionalización de su carrera.

El vínculo con Tito Nieves ha sido fundamental para el crecimiento profesional y personal de Darcourt. El ‘Pavarotti de la Salsa’ ha sido mentor, colaborador y apoyo constante para la peruana, quien no duda en reconocer el aprendizaje y el cariño que ha recibido de él y su familia. “Gracias por siempre estar junto a mí, por llenar mi corazón de amor, felicidad y aventuras”, escribió la exjurado de ‘La voz Perú’.

La celebración anticipada de los 30 años de Daniela Darcourt refuerza el lazo familiar que la une a Tito Nieves y Janette Nieves. (Instagram Daniela Darcourt)

Vida personal y rumores de romance

En las últimas semanas, la vida personal de Daniela Darcourt también ha sido tema de conversación. Tras mantener su vida sentimental bajo perfil tras el fin de su relación con Waldir Felipa, la cantante ha sido vinculada con Juan Andrés Abarca, vocalista de Zaperoko. El artista venezolano le dedicó canciones románticas durante una presentación y protagonizó gestos de cercanía en público, incrementando los rumores sobre un posible romance.

Daniela Darcourt cumple 30 años con nueva música en inglés y un guiño a su futuro internacional (Instagram Daniela Darcourt)

Consultado al respecto, Abarca no descartó del todo la posibilidad de un vínculo especial, aunque prefirió no confirmarlo abiertamente: “No sé si amorosa, pero como te digo, lo que se ve, no se pregunta”.

Por su parte, Darcourt ha optado por mantener la reserva y enfocarse en sus proyectos profesionales y familiares, incluyendo el reciente cumplimiento de su sueño de conocer Disney en compañía de amigos y seres queridos. “Mi niñita interior estuvo más que consentida. Gracias a Dios, a mis santos y a la vida por permitirme vivir cosas como estas”, compartió emocionada en sus redes.

Daniela Darcourt mostró a sus seguidores el proceso que tuvo para grabar su primera canción en inglés. Mostró nervios, risas y magia que tuvo en el estudio, así como toda la experiencia, los momentos divertidos y la pasión que le puso en cada nota. Un gran reto para la salsera peruana. Video: Instagram Daniela Darcourt

Consolidada como una de las voces más potentes y versátiles de la salsa peruana, Daniela Darcourt inicia esta nueva década con proyectos que la acercan cada vez más al público internacional. Su próxima canción en inglés promete abrirle nuevas puertas y sumar a su trayectoria el desafío de conquistar mercados fuera del ámbito latino.