Perú

Rafael López Aliaga exige elecciones complementarias antes del 3 de mayo: “para que también voten policías y militares”

El líder de Renovación Popular denunció presuntas irregularidades y anunció acciones ante la Fiscalía y la Policía Nacional

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Movilización en Campo de Marte reunió a cientos de personas. (Captura de pantalla)
Movilización en Campo de Marte reunió a cientos de personas. (Captura de pantalla)

La convocatoria a una movilización en Lima durante la tarde del domingo reunió a cientos de personas en los alrededores del Campo de Marte, en el distrito de Jesús María. La concentración se instaló en la avenida de la Peruanidad, punto donde se registró presencia policial y ajustes en el tránsito ante la llegada progresiva de asistentes. La actividad se difundió previamente en redes sociales bajo el nombre de “Marcha por la Democracia”, sin una ruta definida.

Desde las primeras horas de la tarde, grupos de simpatizantes se acercaron al lugar con banderas y distintivos partidarios. El escenario principal se ubicó en la misma avenida, donde se esperaba la intervención del líder de Renovación Popular, Rafael López Aliaga.

La concentración inició alrededor de las cinco de la tarde. Conforme avanzó la jornada, el número de asistentes aumentó y se mantuvo expectante ante el discurso central. La presencia de equipos de prensa permitió el registro de lo ocurrido en tiempo real, con enlaces desde distintos puntos del Campo de Marte.

Discurso en la avenida de la Peruanidad

La denuncia de una joven colombiana permitió a la PNP descubrir un esquema de explotación sexual basado en engaños, violencia y control económico en Lima Norte. (Composición: Infobae)
La denuncia de una joven colombiana permitió a la PNP descubrir un esquema de explotación sexual basado en engaños, violencia y control económico en Lima Norte. (Composición: Infobae)

Rafael López Aliaga subió al escenario en medio de aplausos y se dirigió a los asistentes con un mensaje enfocado en el proceso electoral. El dirigente apareció con un polo rojo y una gorra celeste con el símbolo de su organización política, colocada hacia atrás.

Durante su intervención, cuestionó el desarrollo de la jornada electoral y sostuvo que una parte de la población no logró ejercer su derecho al voto. “Más de un millón de peruanos no han votado. ¿Por qué? Porque se ha violado la ley”, afirmó ante el público reunido. En ese contexto, dirigió sus críticas a las autoridades electorales y planteó la necesidad de revisar lo ocurrido.

El discurso incluyó referencias a presuntas irregularidades en la entrega de material electoral y en el registro de actas. En otro momento, señaló: “A las doce de la noche del sábado, el señor Corvetto, por ley electoral, tenía que entregar todo el material. Y el material no estuvo a propósito”. Estas afirmaciones se dieron mientras la multitud respondía con aplausos y consignas.

Uno de los puntos centrales del mensaje fue la solicitud de convocar a elecciones complementarias. López Aliaga pidió que este proceso incluya a quienes no pudieron votar durante la jornada regular, tanto en el país como en el extranjero.

“Convoque usted a elecciones complementarias para todos los que no han votado”, expresó. En la misma línea, agregó que este proceso debería considerar también a miembros de las fuerzas del orden: “Elecciones complementarias antes del 3 de mayo, señor Burneo, incluyendo policías y militares, que no los han dejado votar”.

El dirigente fijó un plazo concreto para esta convocatoria y dirigió su mensaje al presidente del Jurado Nacional de Elecciones. “Elecciones complementarias antes del 3 de mayo, señor Burneo. Si no lo hace, señor Burneo, no le garantizo nada”, sostuvo durante su intervención.

Denuncias y anuncios de acciones

En su discurso, López Aliaga también anunció la presentación de denuncias ante distintas instancias. Indicó que la información recopilada sería entregada a la Policía Nacional y a la Fiscalía, además de difundirse públicamente en un programa televisivo.

“Yo mismo, con un perito judicial, tengo la información con peritaje judicial, la cual está entrando esta noche a la Policía Nacional y a la Fiscalía del Perú”, afirmó. Asimismo, mencionó la existencia de registros que, según su versión, evidenciarían inconsistencias en el ingreso de votos y actas.

El dirigente también hizo referencia a supuestas “mesas virtuales” y a variaciones en los resultados electorales. “El señor Corvetto ha creado casi cinco mil mesas virtuales”, indicó, sin presentar detalles adicionales durante el discurso. Estas afirmaciones se dieron en medio de constantes reacciones del público presente.

Perfil de los asistentes y ambiente en la movilización

El evento se desarrolló bajo resguardo policial y con ajustes en el tránsito, mientras los asistentes portaban banderas y mensajes vinculados a la defensa del voto. Facebook: Rafael López Aliaga

El equipo de RPP en el lugar describió una asistencia mayoritaria de adultos, con presencia de personas de entre 35 años en adelante. También se registró la participación de familias y adultos mayores. Los asistentes portaban banderas blancas y rojas, además de pancartas con mensajes vinculados a la defensa del voto.

El ambiente incluyó la venta ambulatoria de artículos alusivos al Perú, como gorras, vinchas y dispositivos sonoros.

En el lugar se instaló un escenario improvisado sobre la tolva de un vehículo, equipado con parlantes y un cartel con el mensaje “defendamos la democracia”. La estructura funcionó como punto central de la concentración, frente al cual se agruparon los participantes.

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