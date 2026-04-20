Piero Quispe amplió su invicto con Sydney FC en la Liga de Australia mientras piensa en su futuro: ¿Volverá a Universitario?

El mediocampista peruano fue clave en la creación de juego ante Perth Glory, sumando minutos importantes en el once inicial y reafirmando su protagonismo en la campaña del equipo australiano rumbo a los playoffs (Facebook / Sydney FC)

Con Piero Quispe en el once inicial y en cancha hasta el minuto 84, el Sydney FC empató sin goles ante Perth Glory en el Allianz Stadium de Sídney, por la vigesimoquinta fecha de la A-League y mantuvo su invicto.

EL conjunto dirigido por Patrick Kisnorbo dominó la posesión y generó las principales oportunidades, aunque no logró concretar ninguna ocasión frente al arco rival. Este resultado permite al equipo celeste consolidarse en el tercer puesto de la clasificación con 38 puntos, mientras Perth Glory queda en la décima posición con 28 unidades, lejos de la zona de clasificación a las instancias finales.

Durante el compromiso, el cuadro local fue protagonista en la tenencia del balón y mostró mayor ambición ofensiva. Piero Quispe, ubicado como mediocampista de segunda línea, tuvo una participación activa en la generación de juego y cumplió una labor táctica destacada, antes de ser sustituido por el australiano Josef Lacey a los 84 minutos.

A pesar de las constantes llegadas de los celestes, la defensa rival y la falta de precisión en los últimos metros impidieron que el marcador se moviera.

El rendimiento de Quispe

Piero Quispe tuvo una actuación activa en el mediocampo durante el empate de Sydney FC, que se mantiene en zona expectante y prolonga su racha positiva en la A-League. (Facebook / Sydney FC)

El entrenador Patrick Kisnorbo valoró la solidez mostrada por su equipo, aunque reconoció la falta de contundencia en ataque: “Tuvimos el control, generamos ocasiones claras, pero nos faltó definición en el tramo final”. La actuación de Quispe, quien se mantuvo activo en el circuito ofensivo, fue destacada por la prensa local, que subrayó su capacidad para asociarse en el mediocampo y su visión para distribuir el balón bajo presión.

Con este resultado, el Sydney FC extiende su racha positiva y mantiene opciones matemáticas de alcanzar al líder Newcastle Jets, que ostenta 45 puntos. La diferencia de siete unidades obliga al cuadro celeste a sumar de a tres en la próxima jornada, cuando reciban al Auckland FC en el Allianz Stadium, el domingo 26 de abril desde las 00:00 horas (05:00 GMT). El duelo será clave para asegurar su presencia en la fase final del certamen.

El empate también significó la tercera presentación consecutiva sin derrotas para el Sydney FC, que venía de conseguir una victoria frente a Western Sydney Wanderers y otro empate en la fecha anterior. La solidez defensiva y el orden táctico han sido claves en esta etapa, aunque la definición se mantiene como asignatura pendiente para el plantel dirigido por Talay.

Piero Quispe de nuevo en la mira de Universitario

Sydney FC afronta un duelo decisivo ante Auckland FC, mientras el futuro de Piero Quispe genera expectativa ante el cierre de su préstamo y posibles opciones en el exterior. (Facebook / Sydney FC)

El calendario de la A-League no da respiro y Sydney FC ya piensa en su siguiente compromiso ante Auckland FC, rival directo en la lucha por los puestos de playoffs. El cuerpo técnico trabaja en la recuperación física de los jugadores y en ajustar detalles ofensivos para mejorar la efectividad en la última línea. El encuentro, programado para el domingo 26 de abril en el Allianz Stadium, marcará un punto decisivo en la campaña del equipo australiano.

En paralelo, el futuro de Piero Quispe permanece en análisis. El volante peruano culmina su préstamo con Sydney FC a finales de mayo y deberá regresar a Pumas UNAM, institución mexicana propietaria de su pase. Según precisó el periodista Gustavo Peralta en el programa de YouTube Colectivo World, “Piero Quispe termina el préstamo con Sydney FC a finales de mayo y tiene que volver a Pumas. Yo creo que tiene una posibilidad de transferencia importante. Él está muy atento a lo que pasa en Universitario y no descarta la posibilidad de regresar”.

El propio Peralta agregó que Quispe maneja alternativas en ligas de Argentina, Brasil, México y en la Major League Soccer de Estados Unidos, aunque una opción en Europa tampoco estaría descartada. El interés de Universitario se mantiene vigente, especialmente por el contexto deportivo actual del club de Ate en el Torneo Apertura y Copa Libertadores.

Universitario reactivó su interés por Piero Quispe, en un contexto donde el volante destaca en el extranjero y su posible regreso genera expectativa en la afición crema. (Facebook / Sydney FC)