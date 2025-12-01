Trabaja en el Poder Judicial con secundaria completa: así puedes postular a la convocatoria laboral 2025 en Lima y 10 regiones

El Poder Judicial cerrará el año con una nueva convocatoria laboral CAS que ofrece 27 vacantes dirigidas a postulantes con secundaria, estudios universitarios, bachillerato y títulos profesionales, según el puesto. Los cargos están distribuidos en 11 regiones, con remuneraciones que van desde S/ 1.200 para puestos operativos, hasta S/ 7.400 para perfiles especializados en Derecho y Recursos Humanos.
Esta convocatoria, publicada el 27 de noviembre de 2025, incluye posiciones administrativas, jurídicas, de asistencia social, soporte tecnológico y seguridad. Cada plaza tiene una fecha de cierre distinta, por lo que los postulantes deben revisar con cuidado los requisitos y documentos exigidos en las bases oficiales.
¿Qué vacantes ofrece el Poder Judicial en diciembre 2025?
A continuación, se presenta un resumen organizado por nivel de estudios y tipo de cargo para facilitar la búsqueda del puesto ideal.
Puestos para secundaria completa
Estos cargos están enfocados en labores operativas y de seguridad:
- Resguardo, custodia y vigilancia
- Ancash – S/ 1.300 – Finaliza: 12/12/2025 – 1 vacante
- Madre de Dios – S/ 1.300 – Finaliza: 10/12/2025 – 1 vacante
- Lima – S/ 1.200 – Finaliza: 09/12/2025 – 1 vacante
Puestos para estudiantes universitarios (mínimo 8.º ciclo)
Enfocados en apoyo jurídico:
- Asistente Jurisdiccional – Cusco
- S/ 2.572 – Finaliza: 10/12/2025 – 2 vacantes (Códigos 00723_1 y 00723_2)
- Asistente Legal – Cusco
- S/ 2.572 – Finaliza: 10/12/2025 – 1 vacante
Puestos para egresados universitarios
- Asistente de Custodia y Grabaciones – Ayacucho
- Carrera: Derecho
- S/ 2.572 – Finaliza: 10/12/2025 – 1 vacante
- Asistente Administrativo – Lima
- Carreras: Administración, Psicología, Gestión de Recursos Humanos, Ing. Industrial
- S/ 3.372 – Finaliza: 10/12/2025 – 1 vacante
Puestos para bachilleres universitarios
- Asistente en Recursos Humanos – Lima
- Carreras: Psicología, Administración, Gestión RR.HH., Ing. Industrial
- S/ 4.500 – Finaliza: 10/12/2025 – 2 vacantes
- Analista de Vinculación – Lima
- Carreras: Psicología, Administración, Gestión RR.HH. o Ing. Industrial
- S/ 5.000 – Finaliza: 10/12/2025 – 1 vacante
- Administrador de Base de Datos – Lima
Puestos para titulados universitarios
La mayoría de estas vacantes están dirigidas a profesionales de Derecho con colegiatura vigente:
Secretarios/as Judiciales (S/ 4.750):
- La Libertad – Finaliza: 12/12/2025 – 1 vacante
- Madre de Dios – Finaliza: 12/12/2025 – 1 vacante
- Madre de Dios – Finaliza: 10/12/2025 – 1 vacante
Especialistas Judiciales / Legales / de Juzgado:
- Piura – Especialista Legal – S/ 4.750 – Finaliza: 11/12 – 1 vacante
- Lambayeque – Especialista Judicial – S/ 4.750 – Finaliza: 11/12 – 2 vacantes
- Cusco – Especialista Judicial de Juzgado – S/ 2.972 – Finaliza: 10/12 – 2 vacantes
- Cusco – Especialista Judicial de Audiencia – S/ 4.750 – Finaliza: 10/12 – 1 vacante
- Ayacucho – Especialista Judicial de Juzgado – S/ 2.972 – Finaliza: 10/12 – 1 vacante
- Loreto – Especialista Judicial de Juzgado – S/ 2.972 – Finaliza: 10/12 – 1 vacante
Profesional Judicial de Sala – Callao
- S/ 4.750 – Finaliza: 11/12/2025
- 2 vacantes
Trabajador Social – Cajamarca
- S/ 2.500 – Finaliza: 11/12/2025 – 1 vacante
Especialista en Recursos Humanos – Lima
- Titulado en Derecho
- S/ 7.400 – Finaliza: 10/12/2025 – 1 vacante
Sueldos en esta convocatoria
- S/ 1.200 – S/ 1.300: puestos de vigilancia.
- S/ 2.500 – S/ 3.300: asistencias administrativas o sociales.
- S/ 2.572 – S/ 2.972: asistentes y especialistas con estudios en Derecho.
- S/ 4.500 – S/ 5.000: profesionales en RR.HH. y sistemas.
- S/ 4.750: perfiles jurídicos especializados (secretarios judiciales, especialistas).
- S/ 7.400: especialista en Recursos Humanos (titulado en Derecho).
¿Cómo postular a la convocatoria del Poder Judicial?
El proceso es totalmente virtual. Sigue estos pasos:
1. Revisa el puesto de tu interés
Cada vacante cuenta con bases y anexos específicos. Verifica:
- Perfil solicitado
- Formación mínima
- Experiencia requerida
- Documentos obligatorios
2. Prepara los documentos
Por lo general incluyen:
- DNI
- CV documentado
- Ficha de postulación
- Anexos firmados
- Constancias de experiencia
- Certificados de estudios o colegiatura
3. Envía tu postulación
Cada plaza tiene un enlace y una fecha límite distinta. Es indispensable postular dentro del plazo, porque el sistema rechaza archivos enviados fuera de tiempo.
4. Espera la evaluación
Las etapas habituales son:
- Evaluación curricular
- Evaluación de conocimientos (según plaza)
- Entrevista final