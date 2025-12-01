Trabaja en el Poder Judicial con secundaria completa: así puedes postular a la convocatoria laboral 2025 en Lima y 10 regiones

Composición: Infobae Perú

El Poder Judicial cerrará el año con una nueva convocatoria laboral CAS que ofrece 27 vacantes dirigidas a postulantes con secundaria, estudios universitarios, bachillerato y títulos profesionales, según el puesto. Los cargos están distribuidos en 11 regiones, con remuneraciones que van desde S/ 1.200 para puestos operativos, hasta S/ 7.400 para perfiles especializados en Derecho y Recursos Humanos.

Esta convocatoria, publicada el 27 de noviembre de 2025, incluye posiciones administrativas, jurídicas, de asistencia social, soporte tecnológico y seguridad. Cada plaza tiene una fecha de cierre distinta, por lo que los postulantes deben revisar con cuidado los requisitos y documentos exigidos en las bases oficiales.

¿Qué vacantes ofrece el Poder Judicial en diciembre 2025?

Poder Judicial

A continuación, se presenta un resumen organizado por nivel de estudios y tipo de cargo para facilitar la búsqueda del puesto ideal.

Puestos para secundaria completa

Estos cargos están enfocados en labores operativas y de seguridad:

Resguardo, custodia y vigilancia Ancash – S/ 1.300 – Finaliza: 12/12/2025 – 1 vacante Madre de Dios – S/ 1.300 – Finaliza: 10/12/2025 – 1 vacante Lima – S/ 1.200 – Finaliza: 09/12/2025 – 1 vacante



Puestos para estudiantes universitarios (mínimo 8.º ciclo)

Enfocados en apoyo jurídico:

Asistente Jurisdiccional – Cusco S/ 2.572 – Finaliza: 10/12/2025 – 2 vacantes (Códigos 00723_1 y 00723_2)

Asistente Legal – Cusco S/ 2.572 – Finaliza: 10/12/2025 – 1 vacante



Puestos para egresados universitarios

Asistente de Custodia y Grabaciones – Ayacucho Carrera: Derecho S/ 2.572 – Finaliza: 10/12/2025 – 1 vacante

Asistente Administrativo – Lima Carreras: Administración, Psicología, Gestión de Recursos Humanos, Ing. Industrial S/ 3.372 – Finaliza: 10/12/2025 – 1 vacante



Puestos para bachilleres universitarios

Asistente en Recursos Humanos – Lima Carreras: Psicología, Administración, Gestión RR.HH., Ing. Industrial S/ 4.500 – Finaliza: 10/12/2025 – 2 vacantes

Analista de Vinculación – Lima Carreras: Psicología, Administración, Gestión RR.HH. o Ing. Industrial S/ 5.000 – Finaliza: 10/12/2025 – 1 vacante

Administrador de Base de Datos – Lima

Poder Judicial

Puestos para titulados universitarios

La mayoría de estas vacantes están dirigidas a profesionales de Derecho con colegiatura vigente:

Secretarios/as Judiciales (S/ 4.750):

La Libertad – Finaliza: 12/12/2025 – 1 vacante

Madre de Dios – Finaliza: 12/12/2025 – 1 vacante

Madre de Dios – Finaliza: 10/12/2025 – 1 vacante

Especialistas Judiciales / Legales / de Juzgado:

Piura – Especialista Legal – S/ 4.750 – Finaliza: 11/12 – 1 vacante

Lambayeque – Especialista Judicial – S/ 4.750 – Finaliza: 11/12 – 2 vacantes

Cusco – Especialista Judicial de Juzgado – S/ 2.972 – Finaliza: 10/12 – 2 vacantes

Cusco – Especialista Judicial de Audiencia – S/ 4.750 – Finaliza: 10/12 – 1 vacante

Ayacucho – Especialista Judicial de Juzgado – S/ 2.972 – Finaliza: 10/12 – 1 vacante

Loreto – Especialista Judicial de Juzgado – S/ 2.972 – Finaliza: 10/12 – 1 vacante

Profesional Judicial de Sala – Callao

S/ 4.750 – Finaliza: 11/12/2025

2 vacantes

Trabajador Social – Cajamarca

S/ 2.500 – Finaliza: 11/12/2025 – 1 vacante

Especialista en Recursos Humanos – Lima

Titulado en Derecho

S/ 7.400 – Finaliza: 10/12/2025 – 1 vacante

Sueldos en esta convocatoria

S/ 1.200 – S/ 1.300: puestos de vigilancia.

S/ 2.500 – S/ 3.300: asistencias administrativas o sociales.

S/ 2.572 – S/ 2.972: asistentes y especialistas con estudios en Derecho.

S/ 4.500 – S/ 5.000: profesionales en RR.HH. y sistemas.

S/ 4.750: perfiles jurídicos especializados (secretarios judiciales, especialistas).

S/ 7.400: especialista en Recursos Humanos (titulado en Derecho).

¿Cómo postular a la convocatoria del Poder Judicial?

Crear un currículum vitae (CV) bien estructurado es crucial para sobresalir en el dinámico y competitivo mercado de trabajo en Perú. Foto: iProfesional

El proceso es totalmente virtual. Sigue estos pasos:

1. Revisa el puesto de tu interés

Cada vacante cuenta con bases y anexos específicos. Verifica:

Perfil solicitado

Formación mínima

Experiencia requerida

Documentos obligatorios

2. Prepara los documentos

Por lo general incluyen:

DNI

CV documentado

Ficha de postulación

Anexos firmados

Constancias de experiencia

Certificados de estudios o colegiatura

3. Envía tu postulación

Cada plaza tiene un enlace y una fecha límite distinta. Es indispensable postular dentro del plazo, porque el sistema rechaza archivos enviados fuera de tiempo.

4. Espera la evaluación

Las etapas habituales son:

Evaluación curricular

Evaluación de conocimientos (según plaza)

Entrevista final