Perú

Trabaja en el Poder Judicial con secundaria completa: así puedes postular a la convocatoria laboral 2025 en Lima y 10 regiones

La institución abrió 27 vacantes para personal en 11 departamentos, con sueldos que van desde S/ 1.200 hasta S/ 7.400. Revisa aquí los requisitos, regiones disponibles y fechas límite de postulación

Guardar
Composición: Infobae Perú
Composición: Infobae Perú

El Poder Judicial cerrará el año con una nueva convocatoria laboral CAS que ofrece 27 vacantes dirigidas a postulantes con secundaria, estudios universitarios, bachillerato y títulos profesionales, según el puesto. Los cargos están distribuidos en 11 regiones, con remuneraciones que van desde S/ 1.200 para puestos operativos, hasta S/ 7.400 para perfiles especializados en Derecho y Recursos Humanos.

Esta convocatoria, publicada el 27 de noviembre de 2025, incluye posiciones administrativas, jurídicas, de asistencia social, soporte tecnológico y seguridad. Cada plaza tiene una fecha de cierre distinta, por lo que los postulantes deben revisar con cuidado los requisitos y documentos exigidos en las bases oficiales.

¿Qué vacantes ofrece el Poder Judicial en diciembre 2025?

Poder Judicial
Poder Judicial

A continuación, se presenta un resumen organizado por nivel de estudios y tipo de cargo para facilitar la búsqueda del puesto ideal.

Puestos para secundaria completa

Estos cargos están enfocados en labores operativas y de seguridad:

  • Resguardo, custodia y vigilancia
    • Ancash – S/ 1.300 – Finaliza: 12/12/2025 – 1 vacante
    • Madre de Dios – S/ 1.300 – Finaliza: 10/12/2025 – 1 vacante
    • Lima – S/ 1.200 – Finaliza: 09/12/2025 – 1 vacante

Puestos para estudiantes universitarios (mínimo 8.º ciclo)

Enfocados en apoyo jurídico:

  • Asistente Jurisdiccional – Cusco
    • S/ 2.572 – Finaliza: 10/12/2025 – 2 vacantes (Códigos 00723_1 y 00723_2)
  • Asistente Legal – Cusco
    • S/ 2.572 – Finaliza: 10/12/2025 – 1 vacante

Puestos para egresados universitarios

  • Asistente de Custodia y Grabaciones – Ayacucho
    • Carrera: Derecho
    • S/ 2.572 – Finaliza: 10/12/2025 – 1 vacante
  • Asistente Administrativo – Lima
    • Carreras: Administración, Psicología, Gestión de Recursos Humanos, Ing. Industrial
    • S/ 3.372 – Finaliza: 10/12/2025 – 1 vacante

Puestos para bachilleres universitarios

  • Asistente en Recursos Humanos – Lima
    • Carreras: Psicología, Administración, Gestión RR.HH., Ing. Industrial
    • S/ 4.500 – Finaliza: 10/12/2025 – 2 vacantes
  • Analista de Vinculación – Lima
    • Carreras: Psicología, Administración, Gestión RR.HH. o Ing. Industrial
    • S/ 5.000 – Finaliza: 10/12/2025 – 1 vacante
  • Administrador de Base de Datos – Lima
Poder Judicial
Poder Judicial

Puestos para titulados universitarios

La mayoría de estas vacantes están dirigidas a profesionales de Derecho con colegiatura vigente:

Secretarios/as Judiciales (S/ 4.750):

  • La Libertad – Finaliza: 12/12/2025 – 1 vacante
  • Madre de Dios – Finaliza: 12/12/2025 – 1 vacante
  • Madre de Dios – Finaliza: 10/12/2025 – 1 vacante

Especialistas Judiciales / Legales / de Juzgado:

  • Piura – Especialista Legal – S/ 4.750 – Finaliza: 11/12 – 1 vacante
  • Lambayeque – Especialista Judicial – S/ 4.750 – Finaliza: 11/12 – 2 vacantes
  • Cusco – Especialista Judicial de Juzgado – S/ 2.972 – Finaliza: 10/12 – 2 vacantes
  • Cusco – Especialista Judicial de Audiencia – S/ 4.750 – Finaliza: 10/12 – 1 vacante
  • Ayacucho – Especialista Judicial de Juzgado – S/ 2.972 – Finaliza: 10/12 – 1 vacante
  • Loreto – Especialista Judicial de Juzgado – S/ 2.972 – Finaliza: 10/12 – 1 vacante

Profesional Judicial de Sala – Callao

  • S/ 4.750 – Finaliza: 11/12/2025
  • 2 vacantes

Trabajador Social – Cajamarca

  • S/ 2.500 – Finaliza: 11/12/2025 – 1 vacante

Especialista en Recursos Humanos – Lima

  • Titulado en Derecho
  • S/ 7.400 – Finaliza: 10/12/2025 – 1 vacante

Sueldos en esta convocatoria

  • S/ 1.200 – S/ 1.300: puestos de vigilancia.
  • S/ 2.500 – S/ 3.300: asistencias administrativas o sociales.
  • S/ 2.572 – S/ 2.972: asistentes y especialistas con estudios en Derecho.
  • S/ 4.500 – S/ 5.000: profesionales en RR.HH. y sistemas.
  • S/ 4.750: perfiles jurídicos especializados (secretarios judiciales, especialistas).
  • S/ 7.400: especialista en Recursos Humanos (titulado en Derecho).

¿Cómo postular a la convocatoria del Poder Judicial?

Crear un currículum vitae (CV)
Crear un currículum vitae (CV) bien estructurado es crucial para sobresalir en el dinámico y competitivo mercado de trabajo en Perú. Foto: iProfesional

El proceso es totalmente virtual. Sigue estos pasos:

1. Revisa el puesto de tu interés

Cada vacante cuenta con bases y anexos específicos. Verifica:

  • Perfil solicitado
  • Formación mínima
  • Experiencia requerida
  • Documentos obligatorios

2. Prepara los documentos

Por lo general incluyen:

  • DNI
  • CV documentado
  • Ficha de postulación
  • Anexos firmados
  • Constancias de experiencia
  • Certificados de estudios o colegiatura

3. Envía tu postulación

Cada plaza tiene un enlace y una fecha límite distinta. Es indispensable postular dentro del plazo, porque el sistema rechaza archivos enviados fuera de tiempo.

4. Espera la evaluación

Las etapas habituales son:

  • Evaluación curricular
  • Evaluación de conocimientos (según plaza)
  • Entrevista final

Temas Relacionados

Poder JudicialConvocatoria laboralConvocatoria de trabajoEmpleo en PerúTrabajoperu-economia

Más Noticias

Bryan Reyna piensa en su porvenir por la intrascendencia en su reciente etapa Belgrano: “No descarto volver al Perú”

El extremo nacional es consciente que ha perdido espacio en el club cordobés. Frente a ese escenario, ha pensando en reconducir su carrera. Retornar a la Liga 1 es una opción que valora con su agencia

Bryan Reyna piensa en su

Partidos de hoy, domingo 30 de noviembre de 2025: programación, canales TV y resultados en vivo

La jornada dominical está repleta de encuentros en las mejores ligas de Europa, así como también en Sudamérica. Seis futbolistas peruanos podrían jugar en el extranjero

Partidos de hoy, domingo 30

‘Trabajadores fantasmas’ del fujimorismo: descubren a empleados del Congreso operando dentro de local de Fuerza Popular

Trabajadores con cargos en el Parlamento fueron detectados cumpliendo actividades en el local de Fuerza Popular durante la jornada laboral, pese a figurar en nóminas de distintas áreas legislativas

‘Trabajadores fantasmas’ del fujimorismo: descubren

Mafias usan el aeropuerto Jorge Chávez como puente para “tours criminales” rumbo a Europa con documentos peruanos falsificados

La demanda internacional por identidades peruanas alimenta una red que entrena a migrantes para pasar controles y desafía los sistemas de verificación en el aeropuerto

Mafias usan el aeropuerto Jorge

¿Es bueno comer gelatina o helado cuando sientes dolor de garganta?

El dolor de garganta es frecuente y se relaciona con dolor faríngeo, irritación o problemas para tragar, lo cual interfiere con la alimentación, el sueño y la calidad de vida

¿Es bueno comer gelatina o
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

‘Trabajadores fantasmas’ del fujimorismo: descubren

‘Trabajadores fantasmas’ del fujimorismo: descubren a empleados del Congreso operando dentro de local de Fuerza Popular

Partidos políticos recibieron más de S/190 mil de mineros del Reinfo: Partido Morado, APP, Perú Libre y Renovación Popular en la lista

Alcalde Ulises Villegas se presenta como prófugo y desafía al Poder Judicial: “Estamos preparando una defensa contundente”

Rafael López Aliaga confirma su candidatura presidencial en Elecciones 2026: así quedó el conteo final de Renovación Popular

Enrique Valderrama es el candidato presidencial oficial del APRA, con el 94% de actas procesadas por la ONPE: ¿quién es?

ENTRETENIMIENTO

Cuál es la canción de

Cuál es la canción de K-pop más reproducida en iTunes Perú hoy

Ely Yutronic comparte su alegría tras el nacimiento de Luna: “¡Hola amigos! Ya llegué a este mundo, estoy muy sanita y feliz”

Jesús Barco aclara sus intenciones matrimoniales con Melissa Klug: “Eso nunca ha estado en duda, quiero casarme con ella”

La madre de Jesús Barco conmueve con mensaje que une a Melissa Klug y al futbolista en plena crisis : “Lucha por tu familia”

Critican a Christian Cueva por humillante apodo que le puso a Pamela Franco: “Es una falta de respeto”

DEPORTES

Bryan Reyna piensa en su

Bryan Reyna piensa en su porvenir por la intrascendencia en su reciente etapa Belgrano: “No descarto volver al Perú”

Partidos de hoy, domingo 30 de noviembre de 2025: programación, canales TV y resultados en vivo

El trabajo formativo de San Martín rinde frutos a nivel internacional: campeón del Sudamericano de Clubes de Vóley Sub 16

Alianza Lima vs Atlético Atenea 3-0: resumen del categórico triunfo ‘blanquiazul’ por la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

Resultados de la fecha 6 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026: así quedaron los partidos