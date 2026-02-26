Ale Sergi compartió los secretos del primer demo de Miranda!: “Salía un peso”

En plena emisión, Ale Sergi contó cómo hicieron los primeros demos de Miranda! y a cuánto lo vendían (Música es todo – Urbana Play)

Hace más de dos décadas que Miranda! genera furor en el ámbito artístico argentino y latinoamericano con su música, sus puestas en escena y su carisma. Cada declaración del grupo liderado por Ale Sergi y Juliana Gattas no pasa inadvertida y suele convertirse en tendencia entre sus fanáticos. En las últimas horas, fue el propio Sergi quien acaparó la atención al mostrar cómo era el demo original de la banda, uno de los primeros pasos en su camino al estrellato, gestado en el cambio del milenio.

El cantante se animó a abrir el baúl de los recuerdos en su paso por el ciclo Música es todo (Urbana Play). Frente a cámara, Ale Sergi mostró la bolsa que aún conservaba, con el estuche de plástico y el CD del primer demo de la banda. “Esto es hermoso. Este es el demo único de Miranda. Estos los hacíamos en mi computadora. Íbamos a comprar el CDR, que valía un peso”, relató Sergi, y agregó: “Muy posiblemente sea mi letra, porque la de Juliana es más linda. La de Lolo (por el exguitarrista Lolo Fuentes) puede ser, sí, pero este disco no, este lo hice yo. Y aparte, mirá, toda saturada la fotografía. Tenía los contactos, el teléfono de mi casa… el de la casa de Lolo y el de la casa de Juliana”.

El momento, lleno de anécdotas y risas, fue también una ventana al espíritu de autogestión de los inicios de Miranda!. “Yo me mudé ya, sí. Si quieren, llamen, no vivo más en ese departamento”, bromeó Ale, entre carcajadas junto a Clemente Cancela, conductor del programa. Sergi explicó cómo armaban el material: “Estuvimos bien, está completo, es lo que uno dice que tiene que tener. Mandamos poquitos temas, una fotografía y los teléfonos”. Según contó el propio cantante, el demo se regalaba a quienes podían darles una mano, pero también se vendía en los conciertos a tres pesos: “Un peso era el CDR, otro peso era la fotocopia y el otro peso era nuestra ganancia“, evocó sobre una economía en los últimos resabios de la convertibilidad.

La tapa y contratapa del demo original de la banda durante sus comienzos (Captura de video)

La anécdota rápidamente se volvió viral y reavivó la nostalgia entre los seguidores de la banda, que no tardaron en compartir recuerdos y comentarios en redes sociales. “Me muero, yo lo tengo”; “La autogestión que tenían era genial”; “Me acuerdo de que me lo dieron en San Telmo”; “Son unos genios”; “Se nota que son músicos a todo terreno”; “Me imagino a Ale quemando CDs y escribiendo con fibrón”, fueron solo algunos de los mensajes que coparon la conversación digital. El material contenía cuatro canciones -“Bailarina”, “Imán”, “Agua” y “Tiempo”- que integraron el álbum debut del grupo, Es mentira, publicado en 2002.

No es la primera vez que la banda revive el entusiasmo por su historia. En julio pasado, “Tu misterioso alguien”, uno de los clásicos pop de Miranda!, volvió a escalar posiciones en las plataformas digitales, quince años después de su lanzamiento original. La pieza, estrenada en junio de 2010 a través del canal oficial del grupo y producida por Pelo Music Group, ya acumulaba millones de reproducciones, pero en las últimas semanas resurgió con fuerza gracias a la interpretación en vivo que Sergi y Gattas realizaron durante una emisión de La Voz Argentina (Telefe), donde ambos se desempeñan como coaches. El fragmento fue replicado en las redes, acompañado de recuerdos personales y nuevas lecturas sobre la letra.

El renovado interés por la canción no solo trajo de vuelta su popularidad sino que también despertó curiosidad sobre la historia detrás de su creación, un detalle que muchos fanáticos desconocían. En 2021, durante una entrevista en el podcast “1990, Educación Sentimental” de Futurock, conducido por Galia Moldavsky, los integrantes de Miranda! revelaron el verdadero origen de la letra. “El nacimiento de la canción no tiene absolutamente nada que ver y, mil disculpas porque les voy a cag… la vida”, bromeó Sergi. Luego explicó: “Hay una serie que se llama Lost, que en los primeros capítulos hay un personaje que se llama Locke, que encuentra a uno que estaba de antes en la isla y lo encierra en una cápsula. En un momento uno de los amigos le dice: ‘sí, ese que vos tenés ahí encerrado, tu misterioso alguien’. Y yo cuando vi eso, lo vi escrito, me gustó y me lo anoté. Dije: ‘ya lo voy a usar’, y llegó el momento”.

En pleno certamen, Ale Sergi y Juliana Gattas emocionaron al cantar "Tu misterioso alguien" (La Voz Argentina - Telefe)

La revelación fue tan inesperada como divertida para los fans. La letra, que para muchos remite a un romance secreto, en realidad surgió a partir de una escena puntual de la serie. “Por eso dice ‘a quien has ocultado de mí todo el tiempo’. Puede ser una relación, pero yo me acordaba que estaban ocultando al otro...”, detalló Ale. “Hice una asociación súper libre de la situación y adapté esa historia. Le metí esas palabras y salió. A mí me encanta la letra pero no nace de una situación real y sus sentimientos”, concluyó.

Entre demos grabados en casa, anécdotas de autogestión y letras inspiradas en la cultura pop, Miranda! sigue demostrando que la autenticidad y la creatividad son sus marcas registradas. Su historia, construida sobre el trabajo, la pasión y el ingenio, sigue inspirando a nuevas generaciones y reafirmando su lugar como una de las bandas más queridas del pop argentino.