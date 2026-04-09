Perú

El sueño americano de Isabel Acevedo: 'Chabelita' celebra la compra de su primera casa en Estados Unidos junto a su esposo

La popular ‘Chabelita’ y su esposo sorprenden a sus seguidores al invertir todo su esfuerzo en una vivienda propia, iniciando así una era de crecimiento empresarial y personal

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Isabel Acevedo y su esposo Rodney Rodríguez
Isabel Acevedo y Rodney Rodríguez celebran la adquisición de su primera casa en Virginia, consolidando su proyecto de vida familiar en Estados Unidos. (Instagram Isabel Acevedo)

Isabel Acevedo, la popular ‘Chabelita’, logró la compra de su primera propiedad en Estados Unidos junto a su esposo Rodney Rodríguez, marcando un paso significativo en su vida familiar y profesional. La noticia, compartida con entusiasmo en sus redes sociales, generó reacciones inmediatas entre seguidores y personalidades del espectáculo, quienes resaltaron el esfuerzo y la perseverancia de la pareja.

La bailarina y empresaria peruana expresó públicamente su gratitud por este avance personal. “Agradecida con Dios por esta nueva oportunidad. Cuando trabajas con fe, pasión y disciplina… todo es posible”, escribió Acevedo en su cuenta de Instagram, enfatizando el valor del trabajo y la dedicación para alcanzar metas en el extranjero. La adquisición de la vivienda, ubicada en el estado de Virginia, representa la primera inversión de la pareja tras tres años de matrimonio y la consolidación de su proyecto de vida en territorio estadounidense.

La publicación incluyó imágenes y videos donde se observa a Acevedo y Rodríguez ingresando a la nueva propiedad, un espacio amplio y con vista al exterior. La noticia fue celebrada por figuras del entorno mediático, como Camila Domínguez, hija del cantante Christian Domínguez, quien comentó: “Hermosos”, evidenciando la cercanía que mantiene con la pareja.

La bailarina, también conocida por su trayectoria como estilista y creadora de contenido, subrayó que este logro marca el inicio de una etapa de crecimiento no solo en el ámbito personal, sino también en el empresarial.

“Hoy celebramos nuestra primera inversión con mi esposito, un paso muy importante en nuestro camino como familia y empresarios”, declaró Acevedo. Además, adelantó que se avecinan nuevos proyectos vinculados al emprendimiento en Virginia, invitando a sus seguidores a estar atentos a futuros anuncios.

La bailarina Isabel Acevedo, conocida como 'Chabelita', comparte con alegría la compra de su primera propiedad en Estados Unidos. En este video, la vemos recorrer emocionada los espacios de su nuevo hogar. Video: Instagram Isabel Acevedo

Un logro fruto de perseverancia y una historia familiar que inspira

El proceso de adquisición de la vivienda no fue sencillo para Acevedo y Rodríguez. La pareja decidió invertir todos sus ahorros en este inmueble, un desafío que implicó planificación y constancia. “Un sueño más que se hace realidad”, manifestó la artista, quien definió la compra como “un paso muy importante en nuestro camino como familia y empresarios”.

La decisión de establecerse en Estados Unidos fue acompañada de un proceso de adaptación a la vida en el extranjero y la búsqueda activa de oportunidades profesionales. La pareja ha construido una relación sólida desde su llegada al país y que la compra de la propiedad simboliza la estabilidad alcanzada tras años de trabajo y esfuerzo.

El entorno familiar y la relación con el círculo cercano de Acevedo han sido parte fundamental en este proceso. La buena relación que mantiene con la hija de su expareja, Christian Domínguez, ha sido reconocida en diversas ocasiones. Hace solo una semana, Acevedo sorprendió al apoyar el emprendimiento de Camila Domínguez, promoviendo un negocio familiar en redes sociales y demostrando así la vigencia del vínculo afectivo más allá de los cambios en la vida personal.

La historia de la pareja comenzó en 2022, cuando Acevedo y Rodríguez se conocieron tras la separación de la bailarina del cantante Christian Domínguez. La relación se formalizó con una boda civil en Estados Unidos en marzo de 2023. Desde entonces, la pareja ha compartido los desafíos y logros propios de la vida en otro país, consolidando su proyecto común.

Isabel Acevedo y su esposo posan sonrientes, ella con un sobre blanco y él con un manojo de llaves, celebrando frente a globos y un logo de oficina
Isabel Acevedo y su esposo celebran emocionados la adquisición de su nueva casa en Estados Unidos, marcando un hito importante en la realización de su sueño americano. (Instagram Isabel Acevedo)

Proyectos a futuro

La publicación de Acevedo generó una ola de comentarios positivos, donde se destacó el valor de la disciplina y la perseverancia. Entre las felicitaciones, se enfatizó la importancia del esfuerzo como motor de cambio, un mensaje que la bailarina transmitió en su publicación: “Cuando trabajas con fe, pasión y disciplina… todo es posible”.

La artista también anticipó que este logro es solo el inicio de una serie de proyectos en Virginia relacionados con el emprendimiento. La expectativa se incrementó tras su mensaje: “Atentos… se vienen cosas increíbles para quienes desean emprender su propio negocio en Virginia”, frase que generó intriga entre sus seguidores y abre la puerta a futuras actividades empresariales en el estado.

Tras instalarse en Estados Unidos, Acevedo ha mantenido activa su carrera artística y empresarial, participando en distintos proyectos y colaborando con otras figuras del espectáculo.

‘La Chabelita’ rompe su silencio y se pronuncia sobre negocio de la hija de Christian Domínguez. Composición Infobae / Carol Ruiz.
‘La Chabelita’ rompe su silencio y se pronuncia sobre negocio de la hija de Christian Domínguez. Composición Infobae / Carol Ruiz.

La adquisición de la propiedad en Virginia representa no solo la realización de un sueño personal, sino también el inicio de nuevas posibilidades para la pareja, que ahora proyecta su futuro en el ámbito empresarial y familiar en Estados Unidos.

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