Perú

Sector cítrico apunta alto: exportaciones sumarían USD 390 millones en 2026

El aumento en los envíos responde al mayor peso de las variedades tardías, la apertura de nuevos mercados y una campaña que se desarrolla sin impactos climáticos severos hasta el momento

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Se proyecta que los envíos al exterior alcancen las 342 mil toneladas métricas.
Se proyecta que los envíos al exterior alcancen las 342 mil toneladas métricas. Foto: difusión

El desempeño del sector citrícola peruano proyecta un nuevo avance durante la campaña 2026. De acuerdo con estimaciones del gremio exportador, los envíos al exterior alcanzarían un valor de USD 390 millones, lo que implicaría una expansión de 8% frente a la campaña previa.

Este crecimiento estaría acompañado por un mayor dinamismo en los volúmenes despachados. Se prevé que las exportaciones lleguen a 342 mil toneladas métricas (TM), reflejando un incremento de 13%, en un contexto marcado por ajustes en la oferta varietal y la consolidación de nuevos mercados.

Calendario de campañas y comportamiento de la oferta

La actividad citrícola mantiene una estacionalidad diferenciada según el tipo de producto. En el caso de las mandarinas, la ventana de exportación se extiende entre abril y setiembre, mientras que el limón presenta despachos a lo largo de todo el año, lo que permite una presencia continua en los mercados internacionales.

Para la campaña 2026, se anticipa que los niveles de producción se mantendrán relativamente estables. Este comportamiento respondería al mayor peso de las variedades tardías, cuyo crecimiento compensará la desaceleración observada en las variedades tempranas, equilibrando así la oferta total.

Habría un avance de un 8% frente a la campaña previa.
Habría un avance de un 8% frente a la campaña previa. Foto: MSC Perú

Nuevos destinos y expansión comercial

Uno de los hitos recientes del sector ha sido la apertura de nuevos destinos. En esta campaña se concretó el primer envío de un contenedor de cítricos hacia Nueva Zelanda, marcando un precedente en la diversificación de mercados para la oferta peruana.

Este tipo de avances refleja los esfuerzos por ampliar la presencia internacional y reducir la dependencia de mercados tradicionales. La incursión en nuevos países también responde a estrategias orientadas a aprovechar ventanas comerciales específicas y mejorar la competitividad del sector.

Impacto climático bajo observación

En relación con el fenómeno de El Niño Costero, desde el sector se descarta, por ahora, un impacto significativo en la producción actual. No obstante, se mantiene un seguimiento constante ante posibles efectos en la fisiología de los cultivos.

La preocupación principal se centra en eventuales repercusiones en el ciclo productivo del 2027. Cambios en las condiciones climáticas podrían influir en el desarrollo de la fruta y en los rendimientos futuros, por lo que el monitoreo continúa siendo una prioridad.

El comportamiento del sector citrícola varía según el tipo de fruta, con calendarios de producción y exportación distintos
El comportamiento del sector citrícola varía según el tipo de fruta, con calendarios de producción y exportación distintos. Foto: Silvestre Perú

Seminario internacional abordará desafíos del sector

Como parte de la agenda técnica y comercial, el 21 y 22 de abril se llevará a cabo el XII Seminario Internacional de Cítricos 2026. Este encuentro reunirá a actores clave de la cadena productiva, incluyendo productores, exportadores, investigadores y proveedores tecnológicos de distintas regiones del mundo.

“Evento que, ante los desafíos de competitividad actuales, se posiciona como una plataforma crítica para el intercambio de conocimientos en inteligencia de mercado, análisis de tendencias de consumo global, desafíos del entorno político y geopolíticos, la innovación en riego, la gestión de plagas, entre otros”, señaló Sergio del Castillo.

El evento permitirá analizar tanto los retos como las oportunidades que enfrenta la citricultura a nivel global. La participación de especialistas de Europa, Asia y América contribuirá a generar una visión integral sobre el desarrollo del sector en distintos contextos productivos.

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