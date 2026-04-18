Las bajas de Universitario para enfrentar a Melgar por Liga 1 2026: Lisandro Alzugaray no viaja y tres defensas entre algodones

Las bajas de Universitario para el partido contra Melgar por Torneo Apertura de la Liga 1 2026.

Universitario de Deportes no se plantea otro resultado en Arequipa que no sea la victoria. El elenco capitalino visita a Melgar por la décima jornada del Torneo Apertura de la Liga 1 2026 en un compromiso clave de la temporada. Las ansias del triunfo en el equipo ‘merengue’ radican en la distancia de ocho puntos con el líder y la reciente derrota por Copa Libertadores.

En esta tesitura, las malas noticias han empezado a rondan en la plantilla. De acuerdo con información del periodista Gustavo Peralta, Javier Rabanal no podrá incluir a Martín Pérez Guedes y Lisandro Alzugaray para la cita ante el ‘dominó’. Ambos futbolistas tuvieron acción por última vez en la victoria ante Alianza Lima. Se estima que el volante aún regrese dentro de dos semanas; mientras que el delantero estaría a punto para el próximo juego.

Asimismo, el comunicador compartió en sus redes sociales que la enfermería del club también sumará a Matías Di Benedetto. El zaguero por izquierda se retiró del verde del Estadio Monumental en el envite ante Coquimbo Unido y presenta un desgarro que lo inhibe de ser parte de la delegación que viaje a la ‘Ciudad Blanca’.

Anderson Santamaría y Williams Riveros serán evaluados por el comando técnico para definir si viajan a Arequipa. Crédito: X Gustavo Peralta.

Por si fuera poco, el comando técnico de Rabanal aún debe esperar por la evolución de Anderson Santamaría y de Williams Riveros. Es decir, al menos dos de los habituales titulares de Universitario están en duda para formar parte de la convocatoria para un duelo crucial.

El futuro de Javier Rabanal

Afirmar que el partido ante Melgar es trascendental para definir el futuro de Javier Rabanal no resulta una exageración. El director técnico español no consigue impregnar su idea en el plantel y la derrota ante Coquimbo Unido ha reforzado los cuestionamientos, pese a que su equipo se impuso en el clásico frente a Alianza Lima.

En ese sentido, un resultado adverso en el Monumental de la UNSA podría acabar prematuramente con el proceso del nacido en San Cristóbal de La Laguna hace 46 años. Asimismo, su pedido de fichar a Sekou Gassama no ha funcionado desde ningún punto de vista y ha exacerbado los ánimos de una afición habituada a los éxitos en los últimos tres años.

Barristas de Universitario fueron a la casa de Javier Rabanal tras derrota ante Coquimbo, de acuerdo con información de periodista.

Universitario vs Melgar: día y hora del duelo por el Torneo Apertura 2026

El esperado enfrentamiento entre los ‘cremas’ y los ‘rojinegros’ se jugará el domingo 19 de abril en el estadio Monumental de la UNSA, en el marco de la jornada 11 del Torneo Apertura 2026. El pitazo inicial está programado para las 17:15 horas en Perú, Colombia y Ecuador.

Quienes sigan la transmisión desde Venezuela, Bolivia o Miami podrán ver el partido a partir de las 18:15, mientras que en Uruguay, Paraguay, Chile y Brasil, el encuentro arrancará a las 19:15. De este modo, el cronograma facilita que la afición de distintos países tenga la oportunidad de disfrutar del espectáculo futbolístico en sus respectivos horarios.

Canal TV para ver Universitario vs Melgar por el Torneo Apertura 2026

La transmisión exclusiva del partidazo en Arequipa por la Liga 1 2026 será responsabilidad de L1 Max, que garantiza la emisión en vivo de todos los partidos de la novena fecha del Torneo Apertura. Los aficionados pueden acceder a este canal a través de servicios como Best Cable, DirecTV, Claro, Win y Movistar.

Universitario vs Melgar: día y hora del duelo por el Torneo Apertura 2026

Además, L1 Max ofrece la posibilidad de ver los encuentros en línea mediante la aplicación Liga 1 Play, lo que permite seguir la jornada desde cualquier dispositivo con conexión a internet. Esta alternativa digital resulta conveniente para quienes prefieren no depender de la televisión tradicional.

Por otra parte, Infobae Perú informó que realizará una cobertura integral de cada partido de la fecha. La plataforma brindará información previa, seguimiento minuto a minuto, detalles de los goles, jugadas clave y declaraciones importantes, asegurando que los seguidores dispongan de todos los datos relevantes del campeonato.