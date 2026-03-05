¿Se acaba el calor extremo? El fenómeno inesperado que enfriaría el mar peruano en pleno Niño Costero, según Enfen

La anomalía registrada en el mar por el EFEN señala que es de un 70% mayor a lo manifestado en el Niño Costero del 2017.

El comportamiento del mar frente a la costa del Perú continúa siendo monitoreado de cerca por los especialistas en medio del desarrollo del Fenómeno El Niño Costero, un evento que ha estado asociado en las últimas semanas a lluvias intensas en el norte del país y a un incremento sostenido de la temperatura superficial del mar. En este contexto, científicos y autoridades siguen de cerca distintos factores oceánicos que podrían influir en la evolución de estas condiciones climáticas durante marzo.

Desde la Comisión Multisectorial encargada del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (Enfen) señalaron que el comportamiento de las llamadas ondas Kelvin será determinante para entender cómo evolucionará el calentamiento del mar en las próximas semanas. De acuerdo con los especialistas, la interacción entre ondas Kelvin cálidas y frías podría modificar el escenario actual del océano frente al litoral peruano, lo que tendría impacto en la formación de lluvias y en la intensidad de los eventos meteorológicos.

Onda Kelvin fría podría reducir temporalmente el calentamiento del mar

El presidente del Enfen, Jorge Paz, explicó que los especialistas han identificado cambios recientes en la dinámica del océano frente a la costa norte del Perú, donde se registró la presencia de una onda Kelvin fría que comenzó a influir en la temperatura del mar desde los primeros días de marzo.

El también titular del Instituto del Mar del Perú (Imarpe) detalló que estas ondas son perturbaciones oceánicas que se desplazan a lo largo del océano Pacífico y que, al acercarse al continente, pueden alterar significativamente la temperatura superficial del mar.

Según indicó el especialista, desde el 3 de marzo se observó una disminución en la temperatura del mar adyacente al norte peruano. Este enfriamiento no solo estaría relacionado con la presencia de la onda Kelvin fría, sino también con la influencia del Anticiclón del Pacífico Sur, un sistema atmosférico que favorece vientos capaces de enfriar la superficie marina.

Estos factores, explicó el experto, “han permitido que los vientos de alguna manera disminuyan la temperatura”.

Sin embargo, el especialista advirtió que esta situación podría ser temporal. De acuerdo con el monitoreo oceanográfico, el enfriamiento observado podría debilitarse en las próximas semanas, permitiendo que el mar recupere los niveles de temperatura que se han registrado recientemente.

“Sin embargo, esto es temporal, y se espera que en las próximas semanas se debilite y vuelva a presentarse la temperatura superficial del mar” que se observa actualmente, señaló.

Los científicos explican que cuando la temperatura del mar supera los 27, 28 o incluso 29 grados centígrados, se incrementa la evaporación en la superficie del océano. Este proceso libera vapor de agua hacia la atmósfera, lo que contribuye a la formación de nubes de gran desarrollo vertical capaces de generar precipitaciones intensas, especialmente en las regiones del norte del Perú.

Interacción entre ondas cálidas y frías marcará el escenario climático

El Enfen descarta la ocurrencia del fenómeno El Niño costero en Perú hasta marzo de 2026, según su último comunicado oficial.

El análisis de los especialistas del Enfen indica que el comportamiento del mar durante marzo estará marcado por la interacción entre diferentes sistemas oceánicos.

Por un lado, se espera la llegada de una onda Kelvin cálida al litoral peruano durante la primera quincena de marzo, fenómeno que podría favorecer nuevamente el incremento de la temperatura superficial del mar frente a la costa.

No obstante, los estudios también han identificado el desplazamiento de otro sistema que podría influir en este proceso. “Se ha identificado la presencia de una onda Kelvin fría, que posiblemente esté arribando en la segunda quincena de marzo”, indicó Paz.

De acuerdo con el especialista, aunque esta onda fría sería de menor intensidad, podría generar un efecto moderador sobre el calentamiento previo del océano.

“Esta, aunque es débil, podría atenuar de alguna forma la onda Kelvin cálida que estará arribando antes”, explicó el titular del Enfen.

El impacto final dependerá de la evolución de los sistemas oceánicos y de la interacción con otros factores atmosféricos que influyen en el clima del Pacífico oriental.

“Hay que esperar a la evolución de estos sistemas atmosféricos y también ver el comportamiento del Anticiclón del Pacífico”, señaló el especialista al referirse a cómo estos procesos podrían incidir en la intensidad de las lluvias asociadas al Niño Costero.

Las autoridades indicaron que el monitoreo del océano y la atmósfera continuará en los próximos días para evaluar la evolución de estos fenómenos. En ese sentido, el Enfen informó que el próximo comunicado oficial sobre la evolución del Fenómeno El Niño será difundido el 13 de marzo, documento que actualizará el análisis de las condiciones del mar y del clima en el litoral peruano.

La información fue presentada durante una conferencia sobre la situación de las lluvias en el Perú, en la que también participaron el jefe del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci), Luis Vásquez, y el director del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi), Edgar Sánchez, quienes brindaron detalles sobre el seguimiento de las condiciones climáticas que afectan a diversas regiones del país.