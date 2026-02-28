El Niño Costero se manifestaría en el Perú con “una magnitud débil” hasta noviembre

Residentes de una zona afectada en Perú se auxilian en calles inundadas tras la activación de quebradas por el Fenómeno del Niño Costero, mientras rige una alerta roja de Senamhi.

La Comisión Multisectorial Encargada del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (Enfen) advirtió que El Niño Costero se presentaría en Perú con “una magnitud débil” durante gran parte del año, aunque existe la posibilidad de que evolucione hacia una condición moderada antes de julio.

El vocero de la entidad, Luis Vázquez Espinoza, explicó a RPP Noticias que este fenómeno climático impactará directamente en el incremento de la temperatura ambiental y el aumento de la evaporación del agua hacia la atmósfera, lo que se traducirá en variaciones importantes en las precipitaciones en diversas regiones del país.

Las proyecciones técnicas del Enfen sitúan el periodo de afectación entre marzo y noviembre, una etapa en la que se espera que las lluvias superen los niveles habituales en la franja costera, especialmente en el norte.

Escenario climático para 2026: clima neutral y lluvias en aumento en la costa norte pese a ausencia de El Niño Coster. (Foto: Agencia Andina)

Perspectivas para el litoral y el interior del país

El Niño Costero se consolidaría en los próximos meses con la llegada de ondas Kelvin cálidas y el debilitamiento de los vientos oceánicos, dos factores que contribuyen al calentamiento del mar y a la generación de humedad atmosférica.

“Este niño se va a caracterizar con una magnitud débil. Sin embargo, también se considera que es probable que en julio pueda ser un este Niño moderado”, señaló Vázquez Espinoza en diálogo con el medio.

La entidad también indicó que, si bien el fenómeno comenzará con baja intensidad, no se descarta una evolución hacia una magnitud moderada, dependiendo del comportamiento de las variables ambientales en las próximas semanas.

Las proyecciones para marzo prevén un incremento sostenido de la temperatura del mar, lo que provocará un escenario de precipitaciones de normales a superiores en el litoral peruano. Estos cambios afectarían principalmente al norte del país, donde la temporada de lluvias ya ha mostrado índices elevados durante febrero y marzo.

El especialista del Enfen aclaró que, pese a que se han registrado lluvias intensas en algunas localidades, los volúmenes no se comparan con los alcanzados en 2017, año en que El Niño Costero tuvo impactos de mayor magnitud.

Además, el fenómeno tendrá repercusiones en la sierra y la selva, donde también se prevé un aumento en las precipitaciones. La humedad del suelo ya alcanza niveles de saturación y cualquier lluvia adicional podría incrementar el riesgo de desbordes y corrientes, lo que obliga a mantener una alerta constante, especialmente en las zonas vulnerables.

Impacto en Arequipa

En el sur del país, la región Arequipa enfrenta dificultades a raíz de las recientes precipitaciones y deslizamientos, aunque Enfen aclaró que estos eventos no guardan relación directa con el fenómeno, ya que El Niño aún no se encuentra plenamente presente frente a las costas nacionales.

De acuerdo con lo señalado por el gerente de la Gerencia Regional de Educación de Arequipa, Marco Choque, la entidad decidió postergar el inicio de clases en 1 500 instituciones educativas por las intensas lluvias.

“Estamos viendo que en las calles está habiendo todo un problema de transitabilidad, de los vehículos, y eso representaría un riesgo para nuestros estudiantes”, explicó Choque a los medios de comunicación.