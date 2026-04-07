El Niño amenaza con récord histórico: Agencias internacionales anticipan posible impacto climático sin precedentes en 2026

Calles de Tumbes amanecen inundadas y con interrupción del suministro eléctrico tras una intensa tormenta eléctrica ocurrida durante la madrugada del 27 de febrero, atribuida al inicio del fenómeno de El Niño. (Foto: Capital Informa)

El Fenómeno El Niño podría alcanzar niveles nunca antes registrados hacia fines de 2026, según proyecciones del Centro Europeo de Previsiones Meteorológicas a Plazo Medio (ECMWF, por sus siglas en inglés).

Un reporte del diario estadounidense The Washington Post detalla que la próxima manifestación de este evento climático no solo superaría la intensidad de los episodios recientes, sino que también podría generar cambios drásticos en los patrones de temperatura y precipitación en varias zonas del planeta.

De acuerdo con el análisis del ECMWF, existe la posibilidad de que las temperaturas en el Pacífico ecuatorial superen los 2,8 grados Celsius alcanzados durante diciembre de 2015, lo que abriría la puerta a un fenómeno catalogado como “Super Niño”.

Este escenario contempla olas de calor más prolongadas, lluvias intensas e inundaciones que afectarían principalmente a Perú, Ecuador, el norte y este de África, el Medio Oriente y extensas áreas de América del Sur.

El informe también señala que estos efectos extremos podrían presentarse en la India, sectores de Estados Unidos, Europa y el Caribe, donde se prevén sequías notorias.

La intensidad proyectada para este evento se produce, según el ECMWF, debido a un incremento sostenido de la temperatura del Océano Pacífico por encima de los dos grados Celsius, un fenómeno que suele repetirse cada diez o quince años.

Este aumento de temperatura, al alterar el flujo de humedad atmosférica, facilita la aparición de lluvias torrenciales y variaciones extremas en el clima global. Un especialista de la Universidad Estatal de Nueva York, consultado por el medio estadounidense, sostiene que se trataría del episodio más fuerte de El Niño en los últimos 140 años.

(Foto: Agencia Andina)

Regiones bajo observación

Los pronósticos del ECMWF prevén impactos sustanciales en la agricultura y modificaciones en la dinámica climática de diferentes continentes.

En Sudamérica, las áreas próximas al Océano Pacífico podrían experimentar inundaciones y lluvias intensas, mientras que en África central, el norte de Brasil, Australia, Indonesia, Filipinas, Centroamérica y el Caribe se reporta un riesgo elevado de sequías.

Además, el análisis internacional advierte sobre un incremento en la frecuencia de olas de calor en Sudamérica, el sur de Estados Unidos, el Medio Oriente y posiblemente en Australia.

En lo que respecta al Perú, la última alerta de la Comisión de Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (ENFEN), publicada el 27 de marzo, menciona la probabilidad de que el evento persista hasta diciembre de este año con una magnitud débil. Sin embargo, el organismo no descarta la posibilidad de una intensidad moderada entre mayo y julio.

El vocero de la ENFEN, Luis Vásquez, indicó a la Agencia Andina que “los modelos indican condiciones débiles a lo mucho moderadas. No hay evidencia de un evento extremo”.

En el caso de la costa norte peruana, el ENFEN sostiene que se mantiene la expectativa de un Niño Costero persistente, aunque de baja intensidad, con episodios puntuales de mayor calentamiento y riesgos focalizados.

Las autoridades locales recomiendan a los tomadores de decisiones implementar medidas de prevención y preparación para minimizar el impacto de posibles desastres.