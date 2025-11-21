Josi Martínez denuncia discriminación homofóbica en restaurante de Miraflores y anuncia acciones legales

El creador de contenido y tiktoker peruano Josi Martínez denunció públicamente haber sido víctima de un acto de discriminación homofóbica en un restaurante de Miraflores, uno de los distritos más concurridos de Lima. El incidente se viralizó después de que el influencer, a través de una transmisión en vivo en sus redes sociales, relató en detalle lo ocurrido mientras compartía su experiencia con miles de seguidores. El joven anunció que tomará acciones legales a raíz de este episodio y remarcó que este tipo de situaciones no es novedad para él.

La agresión ocurrió cuando Josi Martínez se encontraba comiendo junto a una amiga en el establecimiento. Según contó en un ‘live’ de TikTok, un grupo de jóvenes se acercó inicialmente bajo el pretexto de pedir comida. Ante la negativa, los jóvenes tomaron parte de su comida y comenzaron a insultarlo. “Unos chibolos que estaban ahí, literalmente me acaban de insultar. Me agarró mi pollo, no sé qué pasa en Miraflores. Vinieron 3 chicos a querer agarrar mi comida, la agarraron, o sea ya no voy a comer esto. Me da asco”, relató Martínez visiblemente indignado ante la audiencia que lo acompañaba virtualmente.

El influencer especificó que la agresión verbal incluyó comentarios claramente homofóbicos. “Me comenzó a decir: ‘Cabr’, ‘marcn de mird*’, enfrente de todo el restaurante. Estas situaciones me pasan siempre. Yo no lo hablo, ni voy contando, ni haciéndome la víctima, es algo que le puede pasar a cualquiera. Pero, obviamente, es superincómodo, agarró la comida”, contó Martínez, quien recalcó que la situación lo dejó consternado y le resultó imposible continuar comiendo.

Josi Martínez hace grave denuncia y anuncia medidas legales. Latina

Tomará medidas legales

Frente a las cámaras de América Hoy, Josi Martínez amplió los detalles sobre la situación y la reacción del local. Sostuvo que el establecimiento no se disculpó tras lo ocurrido y que tuvo que pedir el registro de seguridad del local para registrar la prueba del incidente. “La verdad que no (he recibido las disculpas del caso), estoy esperando que por favor me faciliten el tema de la grabación, del video, yo necesito exponer a las personas que me realizaron esta discriminación. Yo pienso hacer una denuncia pública y también una denuncia policial, yo no puedo tener miedo de salir a la calle. No es la primera vez que me sucede algo así”, manifestó con firmeza.

El joven creador lamentó que, en pleno 2025, aún existan situaciones de discriminación por orientación sexual en espacios públicos y solicitó mayor consciencia ciudadana sobre los derechos y la integridad de todas las personas. “Es una situación que puedo vivir cualquier día saliendo a la calle, lamentablemente estamos en un país homofóbico y que tienen opiniones discriminatorias”, denunció Martínez, quien también enfatizó que estos hechos deben investigarse y sancionarse conforme a ley.

Por el momento, Martínez espera la entrega del material audiovisual correspondiente para identificar a las personas involucradas y concretar la denuncia respectiva, tanto ante la opinión pública como en instancias policiales.

Josi Martínez. (Instagram)

¿Quién es Josi Martínez?

Josi Martínez es una de las figuras juveniles con mayor impacto en redes sociales. Nacido el 9 de junio de 2004, el creador de contenido alcanzó fama internacional durante la pandemia por la COVID-19, cuando sus videos en TikTok comenzaron a viralizarse rápidamente por su estilo espontáneo, humorístico y cercano. Hoy, con tan solo 21 años, Josi reúne más de 23.7 millones de seguidores en dicha plataforma, consolidándose como uno de los tiktokers peruanos más influyentes.

Josi Martínez. | Instagram @josimartinezzz

Su contenido, basado en tendencias, bailes, comedia y un toque personal de autenticidad, le permitió construir una comunidad sólida y muy activa, especialmente entre el público adolescente y joven adulto. Además, ha logrado colaborar con marcas nacionales e internacionales, ampliando su presencia en el mundo digital.

En 2025, Josi dio un importante salto a la televisión nacional al convertirse en integrante del programa de competencia Esto es Guerra, donde demuestra una faceta diferente, con retos físicos y el entretenimiento en vivo.

Josi Martínez ingresó a EEG y muchas veces ha sido enfrentado con Valentino.