‘Hermética’ llega a Lima: leyenda del metal argentino anuncia concierto tras más de tres décadas de espera

Hermética anuncia concierto en Perú.

La escena del metal en Perú vivirá un momento histórico este 2026 con la llegada de Hermética —o, más precisamente, de La H No Murió, el proyecto que reúne a los integrantes originales de la legendaria banda argentina— al escenario limeño.

Tras más de tres décadas de espera, la cita está marcada para el 30 de mayo en el Teatro Kantaro (Av. Tacna 225, Cercado de Lima), donde la comunidad metalera local podrá rendir tributo a uno de los pilares más influyentes del heavy metal en español.

Un legado que trasciende fronteras y generaciones

Fundada en 1988 por el recordado Ricardo Iorio, Hermética se consolidó como una de las voces más poderosas y representativas del metal sudamericano. Sus letras, cargadas de denuncias sociales, angustias colectivas y vivencias de la clase trabajadora, lograron una conexión inmediata con el público no solo en Argentina, sino en toda Latinoamérica. Temas como “Soy de la esquina”, “Tú eres su seguridad” y “Gil trabajador” se convirtieron en verdaderos himnos de resistencia y autenticidad.

Aunque la banda original se separó en 1994, su obra ha seguido influyendo en nuevas generaciones. La llegada de Hermética a Lima, bajo el nombre La H No Murió, es vista como la reivindicación del género y el encuentro con una parte esencial de la historia del rock pesado en español.

El regreso de Hermética revive la pasión por el metal y promete un encuentro inolvidable con sus fans peruanos.

La formación que mantiene viva la llama

El proyecto La H No Murió garantiza una ejecución fiel y poderosa del repertorio de Hermética. Sobre el escenario limeño estarán dos de los pilares fundamentales de la formación original: Claudio O’Connor en la voz y Antonio “Tano” Romano en la guitarra. A ellos se suman Karlos Cuadrado y Javier Lencina, músicos que han acompañado y renovado el sonido manteniendo el espíritu combativo y directo de la banda.

Este reencuentro cobra un significado especial tras el fallecimiento de Ricardo Iorio en 2023. El nombre del proyecto, “La H No Murió”, se ha convertido en un homenaje explícito al legado construido por Iorio y sus compañeros, revitalizando la obra de Hermética para el presente y el futuro.

Hermética creció gracias a la entrega de sus seguidores y, sobre todo, la potencia de su mensaje social. Sus letras abordaron realidades como la crisis económica, la represión y la vida en los barrios, temas que también resonaron en el Perú de los 80 y 90, generando una identificación instantánea con el público local.

El regreso de los integrantes originales a Lima es, para muchos, la oportunidad de saldar una deuda histórica y de vivir una experiencia que parecía imposible tras la separación de la banda. La expectativa se ha multiplicado desde el anuncio, confirmando el estatus de Hermética como leyenda viva del género.

Precios de entradas y más detalles

El Teatro Kantaro será el epicentro de esta cita histórica el 30 de mayo de 2026. Las entradas estarán disponibles desde el 27 de marzo y podrán adquirirse en tres etapas, con precios escalonados según la disponibilidad:

1era Pre-Venta: S/. 150.00 (primeras 100 entradas)

2da Pre-Venta: S/. 180.00 (hasta agotar stock)

General: S/. 200.00 (precio final)

Para los seguidores peruanos, la llegada de Hermética no significa solo la oportunidad de presenciar un show de alto voltaje. Es la reivindicación de un género que ha resistido a la adversidad y que ha sabido mantenerse vigente pese a los cambios y desafíos. Ver a O’Connor y Romano juntos en Lima es contemplar en vivo una página esencial de la historia del metal en español.

La expectativa es máxima. Los fanáticos ya han comenzado a movilizarse para asegurar su lugar y ser testigos de un evento que, según muchos, jamás pensaron que ocurriría.

Hermética, leyenda del metal argentino, se presenta en el Teatro Kantaro.