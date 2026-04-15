José Mercedes Castillo Terrones, hermano del expresidente golpista Pedro Castillo lograría un espacio en el Senado

Un informe revela cómo José Mercedes Castillo, hermano del expresidente Pedro Castillo, pasó de negar cualquier aspiración política a convertirse en un virtual senador electo, según los últimos resultados de la ONPE. | Exitosa

En el actual proceso electoral, la figura de José Mercedes Castillo Terrones ha cobrado especial relevancia al perfilarse como uno de los virtuales senadores electos por Juntos por el Perú (JPP), partido que ha capitalizado el respaldo del denominado “castillismo” tras la condena de su hermano, el expresidente Pedro Castillo, por conspiración para la rebelión al ejecutar un intento de golpe de Estado en 2022, hecho que motivó su posterior vacancia.

La presencia de José Castillo en el Senado representará no solo el retorno del apellido del profesor sindicalista a la primera línea política bajo una ideología de izquierda radical, sino también la consolidación de un bloque rural y magisterial que mantiene peso en el sur y centro del Perú.

Según el último reporte de la ONPE con el 37,6% de actas procesadas a nivel nacional, José Mercedes Castillo Terrones se ubica en el puesto ocho entre los candidatos más votados para el Senado nacional, con más de 94.000 votos preferenciales. Estas cifras lo posicionan como uno de los representantes más visibles de Juntos por el Perú, lista que ha superado la valla electoral del 5% y asegura escaños en la nueva Cámara Alta, de confirmarse la tendencia al cierre del escrutinio.

El hermano del expresidente Pedro Castillo a un paso del Senado nacional

José Mercedes Castillo Terrones, hermano del expresidente Pedro Castillo, se dirige a la audiencia en un evento de campaña, con proyecciones de ambos visibles en el fondo, de cara a las Elecciones 2026. (Infobae Perú)

La eventual elección de José Mercedes Castillo Terrones marca un giro en su narrativa pública. Aunque en noviembre de 2025, tras la sentencia de su hermano, negó tener intenciones políticas y manifestó que su interés era únicamente la búsqueda de justicia familiar, la coyuntura electoral lo llevó a encabezar la lista senatorial de JPP. Durante ese periodo, se le escuchó criticar abiertamente al sistema judicial y a los adversarios de Pedro Castillo, señalando la indignación de su familia y advirtiendo que “alguien tiene que responder” por lo ocurrido con el exmandatario.

El respaldo a la candidatura de José Castillo ha sido resaltado por el propio partido y su líder presidencial, Roberto Sánchez, quien atribuyó parte del caudal electoral de JPP a la vigencia del castillismo y a la identificación de sectores rurales con la causa de los Castillo. Esta dinámica electoral ha permitido mantener a la familia del expresidente en el debate público y en posiciones de representación política, pese a la condena judicial y la polarización nacional.

De mantenerse los resultados parciales, José Mercedes Castillo Terrones sería uno de los nuevos senadores de la República a partir de julio, llevando al Senado la voz de quienes consideran que la gestión de Pedro Castillo fue injustamente interrumpida y judicializada, aunque las investigaciones oficiales y los procesos judiciales concluyeron responsabilidad en el docente chotano.

Su presencia en el Congreso bicameral anticipa un escenario de mayor polarización, con el castillismo dispuesto a disputar la agenda parlamentaria y a defender la narrativa de reivindicación y justicia para el sur rural y los sectores más postergados del país.

Perfil de José Mercedes Castillo Terrones

Las hermanas del presidente Pedro Castillo tuvieron el "privilegio" de experimentar un vuelo presidencial, según Panorama.

José Mercedes Castillo Terrones, virtual senador electo por Juntos por el Perú, es natural del centro poblado Puña, en el distrito de Tacabamba, provincia de Chota, Cajamarca. Según su hoja de vida declarada ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), nació en Perú, reside en su localidad natal y se ha desempeñado como agricultor y ganadero independiente desde 1981 hasta 2025.

En el ámbito educativo, consignó haber culminado hasta el quinto grado de primaria, sin concluir la educación secundaria. Este nivel de instrucción, que aunque cumple con el requisito legal mínimo para postular al Senado (ser peruano de nacimiento, tener al menos 45 años y derecho de sufragio), marcará sin duda la agenda mediática y política tras su eventual juramentación.

En cuanto a su patrimonio, declaró ingresos privados por S/ 27.000 en 2024 y registró propiedades rurales en Tacabamba, además de un vehículo Kia Soluto valorizado en S/ 32.000 y un solar de 100 m² en Puña con un valor de S/ 25.000.

Como senador, Castillo Terrones tendría atribuciones clave para el país: aprobar, modificar o rechazar proyectos de ley remitidos por la Cámara de Diputados, así como intervenir en la elección de altas autoridades del Estado —incluidos el defensor del Pueblo, magistrados del Tribunal Constitucional, el contralor general de la República y tres directores del Banco Central de Reserva—, lo que le otorga un rol relevante y de alta responsabilidad institucional en el nuevo Congreso bicameral.

Familiares de Pedro Castillo buscaron reivindicar su rol en el nuevo gobierno

Familiares del expresidente Pedro Castillo, incluyendo a José Mercedes Castillo Terrones, se perfilan como candidatos al Congreso para las Elecciones 2026. (Infobae)

Sin embargo, José Mercedes no es el único familiar del expresidente Pedro Castillo que incursiona en la política peruana. Otros miembros de su entorno familiar también han buscado reivindicar el peso del “castillismo” y proyectar su influencia en el nuevo gobierno, postulando a la Cámara de Diputados por distintas regiones clave.

Irma Castillo Terrones, hermana del exmandatario, postuló en Lima Metropolitana con el número 4 para diputada. Al revisar los resultados parciales de ONPE (con más del 70% de actas contabilizadas), se observa que, aunque la candidatura de Irma Castillo figura entre las opciones visibles, no se encuentra entre los más votados de las listas principales de Lima, lideradas por Renovación Popular, Partido del Buen Gobierno, y otros partidos con una mayor preferencia. Esto complica sus posibilidades de obtener una curul, salvo que el partido logre una mejor cifra global o se beneficie de la asignación de escaños residuales.

En Cajamarca, la región de mayor arraigo del castillismo, Yenifer Paredes (hermana de Lilia Paredes y cuñada de Pedro Castillo) postuló con el número 2 para diputada. Según los reportes de la ONPE, con el 28% de actas contabilizadas, la lista de Juntos por el Perú lidera ampliamente la votación regional y Paredes es la candidata más votada en Cajamarca. Esta tendencia incrementa considerablemente sus probabilidades de obtener una curul y consolidarse como representante del bastión político de la familia Castillo.

Por otro lado, en la provincia constitucional del Callao, Cledin Vásquez Castillo, sobrino de Pedro Castillo y candidato número 2 en la lista a diputados, no figura entre los candidatos más votados de la región. Con casi 77% de actas contabilizadas, Vásquez ocupa el puesto 14 en preferencia individual, mientras que al Callao le corresponden solo 4 escaños para la Cámara de Diputados. Por ello, con los resultados actuales, sus posibilidades de acceder a una curul son prácticamente nulas, salvo que ocurra una variación significativa en el conteo final o en la distribución interna de escaños por partido.

En síntesis, los familiares de Pedro Castillo han buscado mantener la influencia y la agenda del castillismo en el nuevo Parlamento, con posibilidades reales de obtener representación directa en regiones donde su capital político sigue siendo relevante.