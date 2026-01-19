Milo J en Perú: precios de entradas, lugar y todo sobre el concierto del ‘Niño terrible’ en Lima el 17 de abril de 2026

El artista argentino de música urbana prepara su regreso a nuestro país luego de su paso en el 2025. Conoce todos los detalles | Masterlive

Un clima de gran expectativa rodea el inminente regreso de Milo J a Lima, donde el joven argentino ofrecerá un espectáculo que ya se perfila como una de las citas musicales más relevantes del año. El próximo 17 de abril, el público limeño podrá disfrutar de un concierto único en el recinto Costa 21, ubicado en el distrito de San Miguel, como parte de la gira internacional “La vida era más corta”.

La convocatoria ha tomado fuerza desde el anuncio oficial, alimentada por el impacto que Milo J ha logrado en la música urbana hispanohablante. Con apenas diecinueve años, el artista ha conseguido que temas como “Milagrosa”, “Rara vez” y “Tu manta” se ubiquen entre las canciones más escuchadas de las plataformas digitales, acumulando cifras millonarias que lo posicionan entre los favoritos de su generación.

Milo J vuelve a Perú: fecha, lugar, precios de entradas y todo sobre su concierto en Lima

Precio de las entradas para Milo J

La organización del evento confirmó que la comercialización de entradas se realizará exclusivamente a través de la web de Teleticket. La venta comenzará con una preventa especial durante dos días —viernes y sábado—, un periodo que permitirá a quienes utilicen tarjetas Interbank acceder a un 15 % de descuento respecto al precio regular. Según anunciaron los promotores, la demanda inicial presagia localidades agotadas en tiempo récord, por lo que recomiendan realizar la compra lo antes posible.

Durante la preventa, los boletos estarán disponibles a S/245 para campo y S/140 para tribuna, aplicando el beneficio Interbank. Finalizado este periodo, los precios subirán a S/290 y S/165 respectivamente. Los organizadores insistieron en que la adquisición debe realizarse solo por la web oficial de Teleticket para evitar fraudes o sobreprecios.

Así puedes comprar tus entradas para el concierto de Milo J

El proceso de compra ha sido detallado para facilitar la experiencia de los usuarios, especialmente para quienes acceden por primera vez a la plataforma. Se requiere crear una cuenta personal, verificar el registro mediante correo electrónico y, una vez iniciada la sesión, buscar el evento de Milo J para sumarse a la cola virtual que asigna turnos según orden de llegada. Los organizadores subrayaron que recargar la página o desconectarse podría hacer perder el lugar en la fila digital.

Al llegar el turno, el usuario podrá seleccionar la zona de preferencia y proceder al pago, donde es posible aplicar el descuento si se cuenta con la tarjeta correspondiente. Una vez finalizada la transacción, los boletos quedarán disponibles en la sección “Mis E-Tickets” de la cuenta personal en Teleticket.

El ‘Niño Terrible’

El repertorio que Milo J planea presentar en Lima incluye los sencillos que han marcado su meteórico ascenso, entre ellos “Vudú”, “Domingo”, “Sincera” y “A vos”, además de sus colaboraciones con referentes del género como Nicki Nicole, Wos, Bizarrap, Nito NB y YSY A. Estos trabajos han reforzado su presencia en la escena musical internacional y han sumado a su propuesta una diversidad de sonidos que lo distingue dentro de la nueva generación de artistas urbanos.

La crítica internacional ha seguido de cerca la evolución de Milo J. La revista Rolling Stone lo describió como el “niño terrible” de la música urbana por su capacidad para abordar temáticas complejas y narrar historias reales “con una madurez artística poco común”. Esta valoración coincide con la percepción de sus seguidores, quienes destacan su autenticidad y la cercanía de sus letras.

La gira “La vida era más corta” representa una oportunidad para que los fanáticos peruanos experimenten en directo la energía y el talento de un artista que, pese a su corta edad, ya ha dejado su huella en la industria musical. La organización anticipa que el espectáculo en Costa 21 combinará lo mejor de su repertorio con una puesta en escena que busca sorprender tanto a los seguidores más fieles como a quienes se acercan por primera vez a su música.

El 17 de abril, el recinto Costa 21 abrirá sus puertas a un público ansioso por ver en escena a uno de los artistas más influyentes de la música urbana en español. Para muchos, será la oportunidad de presenciar en vivo el talento de un joven que ha revolucionado la forma de contar historias a través de la música y que, según Rolling Stone, “rompe moldes y explora temáticas con una madurez poco habitual para su edad”.