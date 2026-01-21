Milo J: quién es y por qué causa tanto furor su llegada a Lima para dar un concierto

Milo J regresa a Perú para brindar concierto.

La llegada de Milo J a Lima ha desatado entusiasmo entre los seguidores de la música urbana en Perú. El joven argentino, considerado una de las voces más innovadoras de la escena actual, ofrecerá un único concierto el 17 de abril en el Estadio Nacional, como parte de su gira internacional “La vida era más corta”. Se espera una demanda significativa de entradas debido al impacto que ha generado el anuncio del evento en las redes sociales.

Camilo Joaquín Villarruel Ríos, conocido artísticamente como Milo J, nació en Morón, provincia de Buenos Aires, el 25 de octubre de 2006. En poco tiempo, ha logrado posicionarse como una de las figuras centrales de la música urbana en español, acumulando millones de reproducciones en plataformas digitales con temas como “Milagrosa”, “Rara vez” y “Milo J: BZRP Music Sessions, Vol. 57”. De acuerdo con un reporte de Billboard, su obra ha sido reconocida por su originalidad y por fusionar la música urbana con elementos del folclore argentino, lo que ha ampliado su alcance más allá de las fronteras de Argentina.

Con apenas 19 años, Milo J se ha transformado en un referente para millones de jóvenes. Su estilo auténtico y la madurez de sus letras lo han posicionado entre los artistas más escuchados del momento. La presencia de Milo J en Lima representa un acontecimiento para los seguidores de la música urbana, quienes no han dudado en expresar su emoción en redes sociales.

Milo J vuelve a Perú y causa revuelo entre sus fans.

¿Cómo inició su carrera Milo J?

El ascenso de Milo J se remonta a fines de 2021, cuando irrumpió en la escena urbana argentina junto a su crew BajoWest. Empezó a publicar sus primeras canciones en YouTube, entre las que se destacan “Tus vueltas”, “Cuando estás vos” y “Tu paz”. El lanzamiento de “Milagrosa” en agosto de 2022 representó un punto de inflexión, ya que la canción se viralizó en plataformas como TikTok y YouTube. A partir de ese momento, su presencia en la industria musical se consolidó a través de colaboraciones con artistas como Nicki Nicole, Duki y Bizarrap, figuras reconocidas del género urbano.

La discografía de Milo J incluye los extended plays “511” y “En dormir sin Madrid”, este último realizado junto a Bizarrap en 2023. Ese mismo año publicó su primer álbum de estudio, “111”, seguido por “166” en 2024 y “La vida era más corta” en 2025. Su capacidad creativa ha sido resaltada por Rolling Stone, que lo situó como un referente de la nueva generación de artistas que rompen esquemas y exploran temáticas con una madurez inusual para su edad.

Milo J es un músico reconocido a sus cortos 19 años.

A los 16 años, Milo J ya había recibido una nominación a los Premios Grammy Latinos por la canción ‘Dispara***’ junto a Nicki Nicole, y fue galardonado con el Premio Gardel como mejor artista nuevo. Su proyección internacional se vio reforzada tras firmar con Sony Music Latin en 2025, lo que le permitió realizar presentaciones en Argentina y Europa. En el estadio Nuevo Francisco Urbano, más de 25 mil personas asistieron a uno de sus conciertos, un hecho que fue reportado como un hito en la carrera del joven argentino.

¿Cómo nació su amor por la música?

El vínculo de Milo J con la música nació en su infancia, inspirado por una de sus hermanas, con quien escribía canciones y participaba en competencias de freestyle. Incluso, llegó a aparecer en un video del reconocido espacio de batallas El Quinto Escalón. Además de su faceta musical, mantiene una estrecha relación con el fútbol, deporte que practicó en las divisiones inferiores del Sacachispas Fútbol Club y que ahora apoya como patrocinador del Club Deportivo Morón.

El artista ha sabido adaptarse a las tendencias del mercado y ha explorado colaboraciones con referentes de la música latina, como Wos, Tini y Lit Killah. “La canción feliz del disco”, grabada junto a Eladio Carrión, y “Carta de despedida”, en colaboración con Lit Killah y el productor estadounidense Ronny J, son algunos de los lanzamientos que han reforzado su presencia en la industria, según detalló Billboard.

El joven artista se convierte en el intérprete más joven en presentarse en el Estadio Vélez Sarsfield (Dale Play)

¿Cuánto cuestan las entradas para ver a Milo J en Perú?

El concierto de Milo J en Lima ha generado gran expectativa, alimentada por la intensidad de sus seguidores en redes sociales. La venta de entradas se realizará el viernes 06 de febrero a las 11:00 a. m., a través deTeleticket

Hasta el momento se sabe que con el cambio de local ante la alta demanda, de Costa 21 al Estadio Nacional, los costos seguirán vigentes. 290 soles la zona más costosa y las más baja 165 soles

La gira “La vida era más corta” incluye ciudades de la región y ha sido planificada para responder a la demanda de seguidores que ha crecido con cada nuevo lanzamiento del artista.

Milo J presentará concierto en Perú. (Dale Play)