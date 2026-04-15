Cocodrilo aparece en Playa Hermosa de Tumbes y genera alarma entre bañistas en zona de alta afluencia turística

Un cocodrilo fue visto nadando cerca de bañistas en Playa Hermosa, lo que motivó la alerta de autoridades y pedidos de intervención inmediata. Facebook: Tumbes Digital

Un cocodrilo de gran tamaño fue visto nadando cerca de la orilla en Playa Hermosa, en el distrito de Corrales, región Tumbes. El hecho ocurrió el último viernes y fue registrado por personas que se encontraban en el balneario, lo que generó preocupación entre bañistas y turistas.

El animal apareció en una zona concurrida, frecuentada por visitantes locales y extranjeros. Testigos difundieron videos en los que se observa al reptil desplazarse a pocos metros de la playa, lo que motivó llamados urgentes a las autoridades para su intervención.

El caso se produce en un contexto donde la especie comienza a aparecer con mayor frecuencia fuera de sus áreas habituales, lo que incrementa el riesgo de encuentros con personas.

Un cocodrilo fue visto el último viernes en Playa Hermosa, ubicada en el distrito de Corrales. El animal nadaba cerca de la orilla, en una zona donde se encontraban bañistas. La escena fue grabada por ciudadanos que se hallaban en el lugar.

En el video difundido, un testigo señala: “Estoy aquí en Playa Hermosa, donde me doy cuenta que hay un ejemplar cocodrilo… un hermoso cocodrilo aquí en Tumbes. Las autoridades deben tomar en cuenta esto por la seguridad de todas las personas que vienen al balneario. Este animal está en las orillas y deben capturarlo para llevarlo a su hábitat natural”.

La presencia del reptil motivó llamados a las autoridades ambientales. Según información difundida desde la zona, personal de Flora y Fauna fue alertado para intervenir en el área y ubicar al animal.

Autoridades advierten sobre riesgos y anuncian intervención

Un cocodrilo fue avistado en Playa Hermosa, en el distrito de Corrales, Tumbes, mientras nadaba cerca de la orilla con presencia de bañistas. (Composición: Infobae)

El jefe de Flora y Fauna, Alexander Reyes, explicó que el sector registra alta concurrencia de visitantes. “O sea, en este sector de Playa Hermosa acuden muchos bañistas, tanto de la hermana República del Ecuador y de otros países. Es una playa muy bonita, eh, planita y no es muy peligrosa. Y sin embargo, aquí se ha podido observar este cocodrilo de gran tamaño”, indicó.

Reyes también precisó el comportamiento del animal frente a la presencia humana. “El cocodrilo cuando siente que es atacado o cree que es atacado, al encontrar, al sentir que hay seres humanos en estos sectores, muchas veces suele atacar en una forma de defenderse”, sostuvo.

El funcionario confirmó que equipos técnicos se trasladarían a la zona durante la tarde para localizar al ejemplar y trasladarlo hacia un entorno más adecuado, como zonas cercanas al río Tumbes o sistemas de drenaje donde suele habitar la especie.

Cambios en el ecosistema empujan a la especie fuera de su hábitat

Cocodrilo de Tumbes: así avanza la recuperación de una especie emblemática tras décadas de amenaza. (Foto: Agencia Andina)

El cocodrilo americano, identificado en esta región como Crocodylus acutus, suele vivir en manglares y áreas protegidas. Sin embargo, reportes recientes muestran un incremento en su presencia en espacios cercanos a asentamientos humanos.

Entre las causas señaladas figura la reducción de peces en los ríos, asociada a la contaminación y otras actividades extractivas. Esta situación limita las fuentes de alimento y obliga a los animales a desplazarse hacia nuevas zonas, incluso hacia el mar.

Especialistas advierten que este fenómeno altera la dinámica del ecosistema y eleva el riesgo de interacción directa con personas. Además, afecta a otras especies que forman parte de la cadena alimentaria del cocodrilo.

En Tumbes funciona el Centro de Acuicultura Tuna Carranza, ubicado en Puerto Pizarro, donde actualmente viven 321 ejemplares de cocodrilo. Este espacio fue creado en 1996, cuando la especie enfrentaba una situación crítica en el país.

El centro desarrolla labores de conservación, investigación y educación ambiental. Los animales reciben alimentación controlada, que incluye pollo y pescado con suplementos vitamínicos. También se realizan evaluaciones veterinarias y monitoreo constante del agua.

Limitaciones frenan expansión del programa

El crecimiento de la población en cautiverio enfrenta restricciones. El espacio disponible alcanzó su límite, lo que impide ampliar la cantidad de ejemplares. Los cocodrilos adultos presentan comportamiento territorial, lo que exige áreas separadas para evitar conflictos.

Esta situación obligó a suspender la reproducción controlada dentro del centro. Sin nuevas instalaciones ni recursos adicionales, resulta inviable incrementar la población o avanzar en programas de reintroducción.

A pesar de estas limitaciones, la especie muestra señales de recuperación en su entorno natural. Sin embargo, episodios como el tráfico ilegal de crías evidencian que los riesgos persisten y que la protección requiere medidas sostenidas.