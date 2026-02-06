Rematan 62 bienes, incluyendo una casa en Surco y otra en Chorrillos a S/ 141 mil

Los remates se llevarán a cabo en dos jornadas, previstas para el 24 y el 26 de febrero. Foto: difusión

La Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat) realizará en Lima el primer remate del año de bienes embargados a contribuyentes que no regularizaron sus obligaciones tributarias. Las subastas están programadas para el martes 24 y el jueves 26 de febrero y comprenden un amplio portafolio de inmuebles y un activo intangible, lo que abre oportunidades tanto para personas naturales como para inversionistas.

En total, se pondrán a disposición 62 bienes: 61 inmuebles valorizados en S/ 38.104.956 y una marca comercial, Cinestar Multicines, tasada en S/ 1.316.838. Entre los lotes más llamativos figuran viviendas ubicadas en distritos de alta demanda, como Santiago de Surco y Chorrillos, además de departamentos, oficinas, locales comerciales, terrenos agrícolas e industriales en Lima y otras regiones del país.

Viviendas y departamentos en distritos estratégicos

El remate incluye casas con valores que parten desde S/ 113.018,45 en San Juan de Miraflores y alcanzan los S/ 840.276,67 en Santiago de Surco. En Chorrillos, una vivienda será subastada por S/ 141.762,68, mientras que en Comas se ofrece otra por S/ 126.658,98. A ello se suman dos inmuebles adicionales en San Juan de Miraflores, lo que convierte a este grupo en uno de los más variados del proceso.

En el segmento de departamentos, se ofertarán unidades en Jesús María por S/ 318.386,26, en el Cercado de Lima por S/ 264.412,36 y en Miraflores por S/ 676.196,85. Estas propiedades destacan por su ubicación y por representar alternativas de inversión tanto para vivienda como para renta.

En el distrito de Chorrillos se rematará una casa valorizada en S/ 141.762,68, mientras que en Comas habrá otra disponible por S/ 126.658,98. Foto: Andina

Oficinas, locales y espacios complementarios

La cartera también incorpora oficinas y locales comerciales en zonas clave de la capital. Entre ellas resalta una oficina en La Victoria valorizada en S/ 3.472.496,07 y otra en el Cercado de Lima por S/ 114.932,69. Asimismo, se subastarán seis locales comerciales, uno ubicado en San Juan de Miraflores por S/ 627.122,67 y cinco en el Cercado de Lima, con valores que oscilan entre S/ 45.071,81 y S/ 56.796,71.

Como complemento, se incluyen depósitos, estacionamientos y una tienda. Los estacionamientos suman 13 unidades distribuidas en Miraflores, Jesús María, Surquillo, Barranco y Magdalena del Mar, con precios que van desde S/ 22.164,37 hasta S/ 68.643,96. También figura un servicio higiénico en Miraflores por S/ 6.620,46 y una tienda en Santiago de Surco valorizada en S/ 45.904,03.

Terrenos agrícolas e industriales en varias regiones

Uno de los bloques más amplios corresponde a los terrenos. Se rematarán 16 terrenos agrícolas, principalmente en la región Ica, con 12 ubicados en el distrito de Salas, además de predios en Sunampe, Chincha y Cañete. Los valores de estos lotes van desde S/ 64.695,93 en Cañete hasta S/ 828.675,14 en Salas.

A ello se suman terrenos urbanos e industriales en Paracas, San Juan de Lurigancho, Ate, Puente Piedra, Lurín y Ventanilla. Destaca un terreno industrial en Ventanilla con un valor de S/ 1.660.418,82, así como predios en Paracas que superan los S/ 3.700.000.

Cinestar es uno de los bienes más llamativos de este remate. Foto: La Razón

¿Cómo participar en el remate?

De manera adicional a los inmuebles, la Sunat subastará la marca comercial Cinestar Multicines, registrada en Indecopi, con un valor de S/ 877.891,76. Este activo intangible amplía el alcance del remate y lo orienta también a empresas interesadas en el sector de entretenimiento.

Para participar en la subasta solo es necesario presentar el DNI. El proceso se realizará bajo la modalidad de “sobre cerrado”, en la que los postores depositan sus propuestas en un ánfora y resulta ganador quien formule la mayor oferta económica. La inscripción y la participación son totalmente gratuitas.

Los interesados deberán acercarse a la sede de la Sunat, ubicada en la avenida Arenales 335-357, en el Cercado de Lima, o revisar las condiciones establecidas en la plataforma de remates tributarios. También pueden solicitar información adicional a los teléfonos 970-589308 y 964-408217.