OCDE reconoce a Perú como el país con mayor avance entre los candidatos de la región

En actividades realizadas en París, la OCDE destacó que Perú lidera los avances entre los países latinoamericanos que buscan integrarse al organismo. Foto: Gobierno del Perú

El proceso de adhesión del Perú a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) recibió un nuevo respaldo internacional. Durante una serie de actividades desarrolladas en París, representantes del organismo destacaron que el país registra los mayores avances entre las naciones latinoamericanas que buscan incorporarse a este foro internacional, considerado uno de los más importantes en materia de políticas públicas y desarrollo económico.

El reconocimiento fue destacado por el presidente del Consejo de Ministros, Luis Arroyo Sánchez, quien señaló que los progresos alcanzados son resultado de un trabajo sostenido que ha involucrado a distintas administraciones y entidades del Estado. Según indicó, el avance logrado refleja el esfuerzo acumulado de varios años para cumplir con los estándares exigidos por la organización.

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Perú consolida su proceso de adhesión

De acuerdo con el jefe del gabinete ministerial, el país mantiene una evolución favorable en su camino hacia la incorporación plena a la OCDE. En ese contexto, indicó que existen perspectivas de alcanzar un 40% de avance en el proceso de ingreso definitivo al organismo internacional.

Arroyo resaltó que estos resultados responden al trabajo desarrollado por la comisión multisectorial encargada de conducir la adhesión, liderada por la Presidencia del Consejo de Ministros y conformada también por los ministerios de Relaciones Exteriores y de Economía y Finanzas. La instancia coordina las acciones necesarias para cumplir los requisitos establecidos por la organización.

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Luis Arroyo Sánchez atribuyó este resultado al trabajo sostenido de distintas gestiones y entidades del Estado. Foto: Gobierno del Perú

Coordinación estatal y continuidad del proceso

El premier también destacó la labor de la representación permanente del Perú ante la OCDE, así como el trabajo de la secretaría técnica de la comisión responsable del proceso. Ambas instancias han contribuido a articular los esfuerzos de los diversos sectores públicos involucrados en la implementación de las reformas y compromisos asumidos.

Asimismo, sostuvo que el país continúa siguiendo de manera estricta la hoja de ruta definida para la adhesión. En ese sentido, remarcó la importancia de que las futuras autoridades mantengan esta prioridad dentro de la agenda nacional para asegurar la continuidad de los avances obtenidos hasta el momento.

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Reuniones clave en París

Como parte de su agenda oficial en la capital francesa, Arroyo sostuvo una reunión bilateral con el secretario general de la OCDE, Mathias Cormann. Durante el encuentro, la máxima autoridad del organismo destacó que el Perú lidera los avances entre los países candidatos de América Latina que buscan integrarse a la institución.

Por su parte, el jefe del gabinete recordó que el proceso de adhesión viene desarrollándose desde hace cerca de tres años y afirmó que la participación peruana en la Reunión del Consejo Ministerial de la OCDE refleja el compromiso del Estado con este objetivo. Además, reiteró la necesidad de preservar la continuidad de las acciones emprendidas durante los próximos años.

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El jefe del Gabinete también resaltó el aporte de la misión permanente del Perú ante la OCDE y el trabajo desarrollado por la secretaría técnica de la comisión encargada de conducir el proceso de adhesión. Foto: Gobierno del Perú

Espacios de diálogo y proyección internacional

En el panel denominado “El impacto transformador de la adhesión a la OCDE”, Arroyo señaló que el proceso genera interés y participación de diversos actores, entre ellos entidades públicas, empresas privadas y organizaciones gremiales. Según explicó, la incorporación al organismo representa una oportunidad para impulsar mejoras institucionales y fortalecer la gestión pública.

Posteriormente, participó en la clausura de la 18.ª edición del Foro sobre América Latina y el Caribe (Foro LAC). En este espacio destacó el papel de las instituciones financieras multilaterales y de los bancos de desarrollo como herramientas fundamentales para canalizar recursos destinados a proyectos de infraestructura y crecimiento, con el objetivo de convertir el potencial económico de la región en resultados concretos para la población.

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Oportunidad para fortalecer la imagen del país

El presidente del Consejo de Ministros señaló que su participación en el Consejo a Nivel Ministerial de la OCDE, programado para el 3 de junio, constituye una oportunidad para reforzar la presencia internacional del Perú y consolidar su posicionamiento ante los países miembros del organismo.

Asimismo, consideró que estos espacios permiten impulsar reformas orientadas a la modernización del Estado y al fortalecimiento de las políticas públicas, aspectos que forman parte de los compromisos asumidos por el país dentro del proceso de adhesión.