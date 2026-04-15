“Si duele, no es normal”: la advertencia médica sobre el dolor ginecológico que muchas mujeres normalizan

Una mujer con cabello rojizo muestra una expresión de intenso dolor, con los ojos cerrados y las manos cerca de su cabeza. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El dolor ginecológico, lejos de ser un síntoma trivial, representa uno de los principales motivos de consulta en la práctica clínica y un reto para el diagnóstico oportuno de patologías subyacentes. Expertos advierten que normalizar el dolor puede retrasar la detección de enfermedades que afectan de manera significativa la calidad de vida y la salud reproductiva de las mujeres.

La tendencia a minimizar los síntomas dolorosos, especialmente cuando son recurrentes o persistentes, dificulta que los cuadros clínicos sean identificados y tratados a tiempo. La ginecóloga y obstetra Nerea Lázaro subraya que muchas pacientes asumen como parte “normal” de su ciclo vital molestias que, en realidad, pueden ser el primer signo de afecciones como la endometriosis, los miomas uterinos o procesos inflamatorios.

Los dolores ginecológicos que no deberían ser normalizados

Un porcentaje relevante de mujeres en edad reproductiva experimenta dolor pélvico crónico, dismenorrea (menstruación dolorosa), dispareunia (dolor durante las relaciones sexuales) o molestias al orinar y defecar, síntomas que no deben subestimarse.

Según datos del Ministerio de Salud (Minsa), la endometriosis afecta al menos al 8% de las mujeres en edad fértil en el Perú y se manifiesta con dolor intenso durante la menstruación, el coito o incluso al realizar actividades cotidianas, como acudir al baño.

Principales causas y síntomas de alerta

Una mujer sentada al borde de su cama sufre un dolor de ovarios persistente asociado al ciclo menstrual, una imagen relevante para la concienciación y prevención de la endometriosis. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La endometriosis se distingue como una de las causas más frecuentes de dolor ginecológico crónico. Se trata de una enfermedad en la que el tejido similar al endometrio crece fuera del útero, lo que puede conllevar periodos menstruales intensamente dolorosos, molestias persistentes durante el día y problemas para concebir.

Los miomas uterinos, por su parte, son tumores benignos que pueden producir dolor pélvico, sangrados abundantes y presión en la zona baja del abdomen, aunque en algunos casos cursan de forma asintomática.

La dispareunia suele estar vinculada a alteraciones anatómicas, factores hormonales o causas psicológicas, y nunca debe considerarse un síntoma “natural” ni tolerarse sin evaluación médica.

El dolor al orinar o defecar puede indicar desde infecciones urinarias hasta endometriosis profunda o enfermedades inflamatorias pélvicas. Ignorar estos signos podría llevar a complicaciones a largo plazo y afectar el pronóstico de fertilidad.

Recomendaciones y la importancia del diagnóstico temprano

Los especialistas insisten en que ningún dolor ginecológico persistente debe automedicarse ni posponerse la consulta profesional.

La doctora Lázaro enfatiza que la detección precoz y el abordaje multidisciplinario permiten mejorar la calidad de vida, controlar los síntomas y evitar complicaciones graves. El asesoramiento médico oportuno es clave para identificar la causa, seleccionar el tratamiento adecuado y descartar enfermedades potencialmente graves.

La SEGO recomienda acudir al especialista ante cualquier dolor ginecológico que persista o limite la actividad diaria. La normalización del dolor no solo retrasa el diagnóstico, sino que también puede agravar el curso de enfermedades tratables. El mensaje de los expertos es contundente: “Si duele, no es normal”, y actuar ante los primeros síntomas es fundamental para preservar la salud integral de la mujer.

Un día libre pagado para descartar cáncer en mujeres

Las mujeres trabajadoras tienen derecho a solicitar un día al año de licencia con goce de haber, para practicarse exámenes médicos que les permita detectar indicios de cáncer de mama y/o de cuello uterino, conforme a lo establecido en la Ley N.º 31561.

Para acceder a esta licencia, la trabajadora deberá coordinar con el empleador o su superior inmediato. Además, deberá presentar la orden médica y programación de la cita en la que se indiquen los exámenes a realizar.

Hay que recordar que es el empleador quien debe asumir el pago de este día no laborado. Asimismo, la trabajadora deberá acreditar posteriormente la atención recibida mediante la constancia de atención emitida por la IPRESS correspondiente.

¿Cómo solicitar la licencia?

Deberá notificar a su empleador de manera física o virtual con una anticipación de tres días hábiles a la cita programada. Para ello, tendrá que presentar una solicitud simple de licencia con goce, dirigida a su jefe inmediato; incluyendo la programación de la cita para los exámenes de detección de los tipos de cáncer. Posteriormente, tendrá que presentar los documentos que acrediten dicha atención, en un plazo máximo de tres días hábiles.