Perú

SUNAT implementa digitalización obligatoria de actas aduaneras con firma electrónica desde junio de 2026

La entidad tributaria busca agilizar procesos, reducir riesgos de manipulación documental y fortalecer la trazabilidad en las operaciones de comercio exterior

Guardar
La norma establece el Procedimiento Especial de Control del Valor (PECV), cuya aplicación estará a cargo de la Sunat y se dirigirá a mercancías previamente determinadas.
La norma establece el Procedimiento Especial de Control del Valor (PECV), cuya aplicación estará a cargo de la Sunat y se dirigirá a mercancías previamente determinadas. Foto: Contadores y Empresas

La Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT) anunció que, desde el 30 de junio de 2026, será obligatoria la digitalización de todas las actas de control aduanero, las cuales deberán ser firmadas electrónicamente. Esta medida, establecida mediante la Resolución de Superintendencia N.º 000052-2026/SUNAT, introduce un nuevo estándar en la gestión documental dentro del sistema aduanero peruano.

Con la entrada en vigencia de la nueva resolución, SUNAT requerirá que las actas de inspección, hallazgo y retención de dinero en efectivo o instrumentos financieros se generen a través de su sistema informático. El proceso abarcará desde la numeración hasta la notificación, garantizando la autenticidad y seguridad jurídica de cada documento. Cuando no sea posible emitirlas electrónicamente, se permitirá el uso de formatos físicos, aunque la digitalización será la regla general.

A partir del 30 de junio de 2026, las actas electrónicas serán notificadas mediante el buzón electrónico de SUNAT a los involucrados en los procedimientos aduaneros, mientras que las actas en formato físico se entregarán personalmente. Según la autoridad tributaria, esta transición digital busca reducir los tiempos de intervención, minimizar errores y fortalecer la transparencia en todas las fases del control aduanero.

oficial de aduanas de sunat y velero en marc
Sunat subastará en su portal virtual este barco producto de abandono o decomiso. Pero también hay otros productos. - Crédito Composición Infobae/Sunat/Pexels/Joseph Ruwa

Cambios y alcances de la digitalización obligatoria

La Resolución de Superintendencia N.º 000052-2026/SUNAT modifica el procedimiento general “Ejecución de acciones de control extraordinario” (CONTROL-PG.02), aprobado previamente en el año 2018. Entre los puntos clave, la norma introduce el uso progresivo y obligatorio de la firma digital y electrónica para todas las actas relevantes, abarcando inspecciones, hallazgos y retenciones de dinero o instrumentos financieros negociables al portador. Esta digitalización permitirá a SUNAT asegurar la trazabilidad y el control en tiempo real de todas las intervenciones aduaneras, dificultando la manipulación documental y fortaleciendo la cadena de custodia.

El sistema informático de SUNAT gestionará la numeración, generación y notificación de las actas electrónicas. Cuando no sea posible utilizar el canal digital, el funcionario aduanero podrá recurrir al formato físico, debiendo dejar constancia de ello en el sistema. En ambos casos, la validez y eficacia del documento no se verán afectadas por la negativa de los intervenidos a su suscripción o recepción.

Aduanas - SUNAT - contrabando
Aduanas - SUNAT - contrabando

Procedimiento y notificación de las nuevas actas electrónicas

Con la implementación de este modelo, el funcionario aduanero elaborará el acta digital al finalizar la inspección en almacenes aduaneros, puertos, aeropuertos, terminales terrestres internacionales y centros de atención en frontera. Se entregará una copia electrónica al responsable de la carga y autoridades participantes, y el registro será inmediato en la base de datos de SUNAT. Las observaciones, aclaraciones o añadiduras deberán ser firmadas tanto por el responsable como por el funcionario, quedando asentadas en el sistema.

La notificación electrónica se realizará a través del buzón digital de SUNAT, mientras que las actas físicas se entregarán directamente al intervenido o responsable. En caso de negativa a la firma o recepción, se dejará constancia en el acta y en el sistema informático, sin que esto afecte la validez del procedimiento. SUNAT también podrá utilizar las formas de notificación previstas en el artículo 104 del Código Tributario.

Para quienes se incorporan al SIRE desde enero del 2026, la Sunat permitirá regularizar infracciones de enero a mayo hasta el 30 de junio del 2026.
Para quienes se incorporan al SIRE desde enero del 2026, la Sunat permitirá regularizar infracciones de enero a mayo hasta el 30 de junio del 2026. Foto: difusión

Objetivos y beneficios para el comercio exterior peruano

La digitalización obligatoria de las actas responde a la necesidad de simplificar trámites, agilizar procedimientos y reducir costos operativos para operadores y la administración pública. De acuerdo con la autoridad aduanera, la iniciativa fortalecerá la lucha contra el contrabando y el tráfico ilícito de mercancías, al dotar de mayor precisión y trazabilidad a cada intervención. Además, la norma actualiza definiciones, procedimientos y anexos esenciales, como el Acta de Constatación de Hechos, alineándolos al nuevo enfoque digital.

Temas Relacionados

AduanasTrámitesSunatExportacionesperu-noticias

Más Noticias

Universitario vs Alianza Lima: programación del clásico por la fecha 9 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026

‘Cremas’ y ‘blanquiazules’ disputarán un partido importante en el estadio Monumental de Ate. La continuidad de Javier Rabanal podría depender del resultado

Universitario vs Alianza Lima: programación del clásico por la fecha 9 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026

Misión a la Luna 2026 de la NASA: ingeniera peruana forma parte de Artemis II que despega este 1 de abril

La misión Artemis II marcará el regreso de vuelos tripulados alrededor de la Luna tras más de 50 años, con presencia de talento peruano en la operación

Misión a la Luna 2026 de la NASA: ingeniera peruana forma parte de Artemis II que despega este 1 de abril

Presidenta de Atlético Atenea revela el futuro de Lorena Góngora: “Será la entrenadora de Perú y llegaremos a unas Olimpiadas”

Alexandra Villamarán se refirió a la permanencia de la técnica argentina de cara a la próxima temporada de la Liga Peruana de Vóley

Presidenta de Atlético Atenea revela el futuro de Lorena Góngora: “Será la entrenadora de Perú y llegaremos a unas Olimpiadas”

Gobierno suma a la UIF, Migraciones y el sistema penitenciario para definir cómo se gastará el presupuesto contra el crimen organizado

En un plazo de casi 11 meses, el grupo de trabajo deberá presentar un informe técnico con propuestas sobre cómo debe emplearse el presupuesto en acciones frente a la ola delictiva que afecta al país

Gobierno suma a la UIF, Migraciones y el sistema penitenciario para definir cómo se gastará el presupuesto contra el crimen organizado

Vladimir Cerrón lanza críticas a rivales desde la clandestinidad durante el debate presidencial

El líder de Perú Libre, impedido de asistir al debate por su situación judicial, utilizó sus redes sociales para atacar a candidatos como Enrique Valderrama, Fernando Olivera y George Forsyth en tiempo real

Vladimir Cerrón lanza críticas a rivales desde la clandestinidad durante el debate presidencial
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Gobierno suma a la UIF, Migraciones y el sistema penitenciario para definir cómo se gastará el presupuesto contra el crimen organizado

Gobierno suma a la UIF, Migraciones y el sistema penitenciario para definir cómo se gastará el presupuesto contra el crimen organizado

Vladimir Cerrón lanza críticas a rivales desde la clandestinidad durante el debate presidencial

Debate Presidencial 2026: Keiko Fujimori, Rafael López Aliaga y Marisol Pérez Tello son los primeros en enfrentarse hoy, martes 31

Adrián Villar seguirá recluido: PJ rechaza su apelación y confirma prisión preventiva por 9 meses

Gobierno de Balcázar crea grupo para diseñar presupuesto contra la criminalidad; el documento demorará casi un año

ENTRETENIMIENTO

Piero Arenas habría buscado un acuerdo económico tras la denuncia de abuso sexual: “Me ofrecieron dinero”

Piero Arenas habría buscado un acuerdo económico tras la denuncia de abuso sexual: “Me ofrecieron dinero”

¿Por qué murió Manolo Rojas? Cardiólogo que lo atendió revela el infarto silencioso que lo sorprendió

Los Chistosos no saldrán al aire tras fallecimiento de Manolo Rojas: “Vamos a vivir este duelo sin el programa”

Mario Irivarren es captado con Ximena Hoyos en Paracas tras separación de Onelia Molina

Piero Arenas, de ‘Esto es Guerra’, es denunciado por abuso sexual y divulgación de imágenes íntimas: “Podría ir 20 años a prisión”

DEPORTES

Presidenta de Atlético Atenea revela el futuro de Lorena Góngora: “Será la entrenadora de Perú y llegaremos a unas Olimpiadas”

Presidenta de Atlético Atenea revela el futuro de Lorena Góngora: “Será la entrenadora de Perú y llegaremos a unas Olimpiadas”

Universitario vs Alianza Lima: programación del clásico por la fecha 9 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026

Se reveló el DT de Sporting Cristal que reemplazaría a Paulo Autuori hasta mitad de año: “A los jugadores no les encanta la idea”

Alianza Lima vs Géminis: día, hora y canal TV de la definición de semifinales por la Liga Peruana de Vóley 2025/26

Perú vs Honduras EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido amistoso en Leganés por fecha FIFA 2026