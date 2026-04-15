La dieta moderna provoca inflamación silenciosa: ¿Cómo esto afecta a tu salud?

Un joven disfruta de una hamburguesa con papas fritas en un restaurante de comida rápida, reflejando la popularidad de este tipo de alimentos en la vida cotidiana urbana. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La forma en que comemos ha cambiado de manera radical en las últimas décadas. La llamada “dieta moderna”, caracterizada por un alto consumo de alimentos ultraprocesados, azúcares añadidos, grasas saturadas y sodio, se ha instalado como parte habitual del día a día, especialmente en entornos urbanos. Este patrón alimentario, práctico y accesible, ha ido desplazando a las dietas tradicionales basadas en alimentos frescos, generando un impacto directo en la salud de la población.

Diversos estudios en nutrición y medicina advierten que este cambio no solo influye en el aumento de peso, sino también en procesos internos clave del organismo. Uno de los más importantes es la “inflamación silenciosa”, también conocida como inflamación crónica de bajo grado. A diferencia de la inflamación aguda, que aparece como respuesta inmediata ante una lesión o infección, esta se mantiene activa durante largos periodos sin síntomas evidentes, pero con efectos acumulativos en el cuerpo.

¿Cómo la dieta moderna provoca inflamación silenciosa y afecta tu salud?

La inflamación es un mecanismo natural de defensa. Sin embargo, cuando se vuelve persistente, comienza a dañar tejidos y órganos. En este proceso, la dieta moderna tiene un rol central.

Un vaso lleno de Coca Cola con hielo sobre la mesa de la cocina, capturando el momento de disfrute y frescura que ofrece esta bebida popular. Aunque no es un alimento básico, se ha convertido en un complemento habitual en diversas culturas alrededor del mundo, reflejando gustos y hábitos de consumo. Palabras clave: vaso de Coca Cola, bebida, gaseosa, soda, refresco, disfrute, frescura, complemento habitual, culturas, hábitos de consumo. (Imagen ilustrativa Infobae)

El consumo frecuente de productos ultraprocesados —como bebidas azucaradas, snacks industriales, comida rápida y embutidos— introduce en el organismo compuestos que alteran el equilibrio metabólico. El exceso de azúcares simples eleva la glucosa en sangre, lo que activa respuestas inflamatorias constantes. A esto se suman las grasas saturadas y trans, que favorecen la liberación de sustancias proinflamatorias.

Al mismo tiempo, este tipo de dieta suele ser deficiente en fibra, vitaminas y antioxidantes, nutrientes esenciales para regular la inflamación. Sin estos elementos, el cuerpo pierde capacidad para contrarrestar el daño, generando un estado inflamatorio sostenido que pasa desapercibido.

Las consecuencias de esta inflamación silenciosa están estrechamente relacionadas con enfermedades no transmisibles como la obesidad, la diabetes tipo 2, las enfermedades cardiovasculares y algunos tipos de cáncer. Estas condiciones se desarrollan progresivamente y muchas veces sin señales claras en sus etapas iniciales, lo que dificulta su detección temprana.

En el Perú, este problema refleja una tendencia creciente. Las enfermedades no transmisibles representan la principal causa de muerte y discapacidad, y un alto porcentaje de estos casos está vinculado a factores prevenibles como la alimentación.

Importancia de la alimentación antiinflamatoria

Una mesa con un desayuno nutritivo que incluye tostadas de aguacate, avena con frutos rojos y un tensiómetro para monitorear la presión arterial, resaltando la importancia de una alimentación sana. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Frente a este escenario, la alimentación antiinflamatoria se posiciona como una herramienta clave. Incluir frutas, verduras, granos integrales, pescado, frutos secos y grasas saludables ayuda a reducir la inflamación y mejorar la salud metabólica. A ello se suman alimentos andinos como la maca, el yacón, el sacha inchi y el tarwi, reconocidos por sus propiedades nutricionales y compuestos bioactivos.

En esa línea, el especialista José Luis Guzmán, director de la Carrera de Nutrición y Dietética de la Universidad San Ignacio de Loyola, destaca la importancia de revalorar estos alimentos dentro de la dieta diaria. “Integrar estos alimentos en regímenes dietéticos equilibrados no solo mejora la salud individual, sino que también revaloriza la biodiversidad y la identidad alimentaria del país”, sostiene.

El experto también subraya la necesidad de un enfoque preventivo en salud, que priorice hábitos sostenibles antes que el tratamiento de enfermedades. Este cambio implica no solo decisiones individuales, sino también una formación profesional orientada a comprender la relación entre alimentación, inflamación y enfermedades crónicas.