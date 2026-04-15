Milett Figueroa niega vínculo con conferencista argentino Dante Gebel tras separarse de Marcelo Tinelli: “Esto es falso”

Se revelan exclusivas sobre el supuesto romance entre Tinelli y Milett. ¿Hubo un tercero en discordia? ¿Por qué su relación terminó de forma tan abrupta? Entérate de todos los detalles. ATV/ Magaly TV La Firme.

La actriz peruana Milett Figueroa volvió a ocupar titulares en medios peruanos y argentinos luego de confirmar el final de su relación con el conductor Marcelo Tinelli, tras dos años de una relación marcada por idas y vueltas. Figueroa explicó que la decisión de separarse fue propia y pidió respeto por su vida privada. La noticia disparó especulaciones sobre los motivos de la ruptura, entre ellas versiones difundidas por el periodista argentino Mati Vázquez.

En una conversación con Magaly Medina, Mati Vázquez sostuvo que tiene fuentes que le aseguraron que Milett Figueroa estaría en salidas con el pastor y conferencista argentino Dante Gebel. “Esto es algo exclusivo”, expresó el periodista la noche del 14 de abril.

Explota versión sobre Milett Figueroa y Dante Gebel: Tinelli queda en shock tras declaración. Captura: Magaly TV La Firme.

Vázquez detalló: “Tengo información exclusiva de lo que estaría pasando hoy en el corazón de Milett, porque estuve averiguando información delicada sobre el supuesto nuevo amor entre comillas que apareció en la vida de Milett. Acá empezó a correr el nombre Dante Gebel, es argentino, es una persona muy reconocida porque es un pastor que llena teatros, muy fuerte mediáticamente (...) Empezó a correr el rumor de que algo habría generado en Milett”.

El periodista añadió que, según sus fuentes, en un aeropuerto se habría producido una situación “muy cercana” entre Figueroa y Gebel, lo que habría originado la versión sobre un nuevo vínculo sentimental.

Milett Figueroa, a la izquierda, desmiente categóricamente su relación con el conferencista argentino Dante Gebel, visible a la derecha, en medio de su separación de Marcelo Tinelli.

Actriz desmiente rumores y recibe apoyo en redes

Luego de la repercusión de las declaraciones de Mati Vázquez, Milett Figueroa utilizó sus redes sociales para rechazar categóricamente la información. Para la actriz de “La gran sangre”, próxima a estrenarse en cines peruanos, el rumor no tiene fundamento.

“¿Tanta necesidad hay de inventar cosas para dejarme mal? Esto es falso. No tengo ningún vínculo con la persona mencionada. Un mínimo de responsabilidad al informar”, escribió en su cuenta de X, antes Twitter.

La modelo y actriz Milett Figueroa utiliza su cuenta de Twitter para desmentir los rumores de un vínculo sentimental con el conferencista Dante Gebel, aclarando la situación tras su reciente separación de Marcelo Tinelli.

La respuesta de Figueroa generó numerosos mensajes de respaldo por parte de sus seguidores, quienes cuestionaron la insistencia mediática sobre su vida privada. Entre los comentarios se leyeron frases como: “No entiendo porque tanto ensañamiento contigo, reina Milett, ya es momento que tome acciones legales. Mi apoyo incondicional”, “Así es bella Milett, no sé por qué lo hacen, cuál es su objetivo, defiéndete bella, porque ellos no tienen ganas de parar, no te dejes” y “Se pasan ya, empezá a demandarlos Milett”.

Por el momento, Dante Gebel no se pronunció sobre el tema y Milett Figueroa reiteró su pedido de respeto, enfocándose en sus próximos proyectos profesionales.