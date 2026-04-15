Keiko Fujimori: Estas son las propuestas de la candidata presidencial de Fuerza Popular

Con la derechista Keiko Fujimori como favorita para pasar a una segunda vuelta en Perú, la jornada electoral se extendió un día más para miles de ciudadanos, generando protestas y denuncias por presuntas irregularidades | AFP

Keiko Fujimori, lideresa de Fuerza Popular, se alista para lo que sería una inminente segunda vuelta, según conteos de ONPE al 90%. ¿Qué propone la candidata? Durante el cierre de su campaña presidencial en Villa El Salvador presentó una de las principales iniciativas de su plan de gobierno: la construcción de 2.000 nuevos colegios en Perú como eje de una “revolución educativa”. Esta propuesta, planteada ante miles de simpatizantes, se inscribe en un contexto electoral en el que la educación pública y la infraestructura escolar figuran como temas centrales en el debate nacional. Además, reveló la importancia que el estado apoye a las MYPES y pequeñas empresas.

La candidata de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, afirmó que la edificación de estos colegios buscará enfrentar el deterioro de la infraestructura educativa en distintas regiones del país. Según expuso en el evento, los nuevos planteles contarían con laboratorios y equipamiento moderno, lo que permitiría a los estudiantes acceder a instrumentos adecuados para la investigación y el aprendizaje científico. Fujimori Higuchi remarcó la importancia de dotar a los colegios de recursos tecnológicos y espacios adecuados para el desarrollo académico de niños, niñas y adolescentes.

El plan de gobierno de Fuerza Popular introduce además el retorno de los uniformes escolares y buzos, práctica que se implementó de manera masiva durante la administración de Alberto Fujimori en los años noventa. Esta medida, de acuerdo con los lineamientos del partido, busca fortalecer la identidad institucional y la disciplina en los centros educativos a nivel nacional.

La candidata a la presidencia de Perú Keiko Fujimori habla el día de las elecciones generales, en Lima, Perú. 12 de abril 2026. REUTERS/Angela Ponce

Otro de los pilares de la propuesta educativa es la capacitación continua de docentes. El equipo técnico de Keiko Fujimori planteó que la formación permanente de los maestros permitirá mejorar la calidad de la enseñanza y actualizar los métodos pedagógicos, con énfasis en la integración de nuevas tecnologías en el aula. La modernización de la infraestructura escolar y la ampliación del acceso a herramientas digitales constituyen, según la candidata, prioridades para cerrar las brechas existentes entre las zonas urbanas y rurales del país.

Educación técnica, ideología de género y educación superior

Dentro de su programa, Fujimori también propone el fortalecimiento de la educación técnica y dual. Este enfoque apunta a facilitar la inserción laboral de los jóvenes peruanos y a promover alianzas con el sector privado, de tal manera que la formación profesional responda a las demandas y requerimientos del mercado de trabajo. El plan contempla además la creación de mecanismos que permitan adaptar la oferta educativa a los cambios económicos y tecnológicos que enfrenta el país.

En el terreno curricular, la candidata de Fuerza Popular anunció la eliminación de la “ideología de género” del currículo escolar. Esta decisión, fundamentada en la postura del partido, busca centrar los contenidos en áreas como matemáticas, ciencias, idiomas y educación cívica. Fujimori subrayó la importancia de reforzar la enseñanza del inglés y de incorporar el deporte como componente esencial del desarrollo integral de los estudiantes.

La candidata a la presidencia de Perú Keiko Fujimori saluda mientras deposita su voto en un colegio electoral durante las elecciones generales, en Lima, Perú. 12 de abril 2026. Wilfredo Fernandez/Fuerza Popular/Handout vía REUTERS. ATENCIÓN EDITORES - ESTA IMAGEN HA SIDO SUMINISTRADA POR TERCEROS NO REVENTAS. SIN ARCHIVOS

El acceso a la educación superior también figura entre los compromisos del plan de gobierno. La candidata anunció la intención de repotenciar 20.000 becas del programa Beca 18, con el objetivo de ampliar las oportunidades de formación universitaria y técnica para jóvenes en situación de vulnerabilidad. Según Fujimori, esta política facilitará el ingreso de más peruanos a instituciones de educación superior, contribuyendo a la movilidad social y al desarrollo profesional de los beneficiarios.

¿Cuál es el plan en materia económica de Fuerza Popular?

El enfoque económico del plan de Fuerza Popular se dirige principalmente a las micro y pequeñas empresas (MYPES). Durante el acto de cierre de campaña, el vocero y vicepresidente del partido, Miguel Torres, expuso la necesidad de transformar la relación entre el Estado y este sector productivo. Según Torres, la propuesta busca abandonar una cultura de “persecución” para instaurar un modelo de acompañamiento estratégico, que promueva la formalización y el crecimiento de las MYPES.

Dentro de este marco, el plan incluye medidas para enfrentar la “extorsión burocrática”, término utilizado por el vocero para describir las clausuras arbitrarias de negocios. Se plantea que el cierre de locales se establezca como medida de última instancia, lo que implicaría una reforma en la legislación vigente. A esto se suma la propuesta de crear un fondo de garantía estatal que permita reducir los costos de los créditos financieros y una exoneración temporal del IGV para la importación de maquinaria y tecnología destinada a las pequeñas empresas.

Elecciones presidencial en Perú: Keiko Fujimori cierra campaña en Villa El Salvador, un distrito duramente golpeado en la época del terrorismo. Abril de 2026. REUTERS/Angela Ponce

Los lineamientos económicos abarcan también el fortalecimiento de sectores productivos específicos. El equipo técnico de Fuerza Popular presentó la iniciativa de establecer un seguro para pescadores artesanales, destinado a cubrir los riesgos asociados a desastres naturales. Además, planteó la necesidad de acelerar la construcción de infraestructura hídrica para apoyar a la pequeña agricultura y de desarrollar estrategias de promoción turística. En este último punto, el objetivo es duplicar la llegada de visitantes extranjeros, con miras a impulsar la demanda de productos locales y mejorar los estándares de calidad de la producción nacional.

La propuesta integral de Keiko Fujimori se articula en torno a la educación, la productividad y la inclusión social. El alcance de estos proyectos dependerá de su implementación y del respaldo que logre en el Congreso y entre los distintos sectores involucrados. La candidata sostiene que estas iniciativas representan una alternativa para renovar el sistema educativo, fortalecer el tejido productivo y ampliar las oportunidades de desarrollo para la población peruana.