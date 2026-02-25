Perú

Serums 2026-I: Minsa anuncia calendario de inscripción y fecha del examen

La inscripción se organiza por etapas, según la letra con la que comienza el apellido paterno de cada aspirante, lo que permite gestionar el registro de forma estructurada y facilita el acceso a todos los participantes

El Minsa insta a los
El Minsa insta a los interesados a seguir atentamente el cronograma oficial y consultar la web institucional para completar el proceso correctamente y no perder ninguna etapa clave - Créditos: Andina.

El Ministerio de Salud (Minsa) abrió oficialmente el proceso de inscripción para el Servicio Rural y Urbano Marginal de Salud (Serums) 2026-I, un programa clave para la formación y el servicio de los profesionales de las ciencias de la salud en el Perú.

Este proceso es fundamental para la cobertura sanitaria en regiones rurales y urbanomarginales, así como un paso obligatorio para quienes aspiran a trabajar en establecimientos públicos.

El Serums, que busca garantizar la atención médica en áreas con menor acceso a servicios de salud, involucra a egresados de 12 carreras de ciencias de la salud, entre ellas medicina, enfermería, obstetricia, psicología, odontología, química farmacéutica, nutrición, tecnología médica, trabajo social, biología, medicina veterinaria e ingeniería sanitaria. Los profesionales seleccionados asumirán funciones en zonas priorizadas, contribuyendo al fortalecimiento del sistema sanitario nacional.

El Ministerio de Salud inició
El Ministerio de Salud inició la inscripción para el Serums 2026-I, programa esencial para la formación de profesionales sanitarios y la cobertura de atención en zonas rurales y urbanomarginales - Créditos: Andina.

El cronograma estipulado por el Minsa establece una modalidad de inscripción escalonada, de acuerdo con la letra inicial del apellido paterno de los postulantes:

  • A-C: 2, 3 y 4 de marzo
  • D-L: 5, 6 y 7 de marzo
  • M-Q: 8, 9 y 10 de marzo
  • R-Z: 11, 12 y 13 de marzo

Adicionalmente, se ha previsto un periodo especial para rezagados, que podrán inscribirse entre el 14 y el 17 de marzo, garantizando así que todos los interesados tengan la oportunidad de completar su registro.

La lista oficial de inscritos estará disponible el mismo 17, permitiendo a los participantes verificar su inclusión antes de la evaluación nacional, programada para el día 22. Los resultados preliminares se publicarán el 26.

El Serums es requisito obligatorio
El Serums es requisito obligatorio para egresados de 12 carreras de ciencias de la salud que aspiran a trabajar en el sector público, y permite fortalecer el sistema sanitario nacional - Créditos: Minsa.

En caso de omisiones, los aspirantes tendrán la posibilidad de presentar una solicitud de revisión el 27. El Minsa atenderá estos pedidos el 30 y 31, y difundirá el listado definitivo de admitidos el 1 de abril, todo a través de sus plataformas oficiales.

La entidad gubernamental exhorta a los interesados a estar atentos a los plazos y procedimientos, y a consultar la página web oficial para mayor información sobre requisitos, cronograma y detalles del proceso.

¿Qué es el Serums?

El Servicio Rural y Urbano Marginal de Salud (Serums) es un programa fundamental del sistema sanitario peruano que busca llevar atención médica y servicios de salud a las zonas rurales, urbano-marginales y de difícil acceso en todo el país. Desde su creación, constituye un requisito obligatorio para los profesionales de las doce carreras de ciencias de la salud (médicos, enfermeros, obstetras, odontólogos, psicólogos, farmacéuticos, tecnólogos médicos, nutricionistas, trabajadores sociales, biólogos, veterinarios e ingenieros sanitarios) que desean ejercer en el sector público, acceder a plazas estatales o postular a especialidades médicas.

A través de este programa, los profesionales seleccionados cumplen un periodo de servicio en regiones con limitada infraestructura sanitaria, donde brindan atención directa, desarrollan actividades preventivas y educativas, y refuerzan el acceso a la salud para comunidades vulnerables.

El Serums, además de fortalecer la equidad y la descentralización del sistema, permite a los participantes adquirir experiencia en el campo real, contribuyendo de manera significativa al bienestar de la población más necesitada del Perú.

