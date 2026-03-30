ENHYPEN anuncia su gira Blood Saga e incluye a Perú: concierto será el 8 de julio

La popular banda de K-pop Enhypen posa para una foto oficial antes de iniciar su gira mundial, la cual incluirá una presentación en Perú el 8 de julio.

El grupo surcoreano ENHYPEN anunció que Lima forma parte de su nueva gira mundial, titulada Blood Saga. El concierto en la capital peruana está programado para el 8 de julio de este año. La noticia generó una reacción inmediata entre los seguidores peruanos, que esperaban la llegada de la banda desde hace varias temporadas.

La gira Blood Saga comenzará el 1 de mayo e incluye paradas en ciudades de Latinoamérica como Sao Paulo y Ciudad de México. Tras su paso por la región, el grupo continuará su recorrido por otros países de América y finalizará el tour el 13 de marzo de 2027 en Europa.

Hasta el momento, no se ha confirmado el lugar donde se realizará el espectáculo en Lima ni se han publicado los precios de las entradas. Los organizadores indicaron que esa información se difundirá próximamente a través de los canales oficiales del grupo.

El grupo de K-Pop Enhypen revela las fechas de su gira mundial "Blood Saga", incluyendo una parada en Lima, Perú, el 8 de julio de 2026.

La ausencia de Chile y Colombia dentro de la lista de países visitados llamó la atención de la comunidad de seguidores, ya que son mercados habituales para el K-pop. En cambio, la inclusión de Perú refleja el crecimiento de la base de fans locales y la expectativa que genera la presentación de Enhypen en el país.

La gira Blood Saga contempla más de una decena de ciudades y representa uno de los proyectos internacionales más ambiciosos de la banda hasta la fecha. Se espera que la demanda de entradas sea elevada, dada la popularidad que el grupo ha alcanzado en la región.

Seguidoras de Enhypen felices con el anuncio: así reaccionaron en redes sociales

Tras la confirmación de la llegada de ENHYPEN a Lima, las reacciones en redes sociales aparecieron rápidamente. En Twitter, usuarios manifestaron sorpresa porque países como Chile o Argentina, habituales destinos de artistas internacionales, quedaron fuera del itinerario de la gira. La noticia generó debate y comentarios entre los seguidores del K-pop en la región.

Las fanáticas peruanas, en cambio, celebraron el anuncio con entusiasmo. Entre los mensajes más destacados se leyeron frases como: “bts y Enhypen en Perú aún sigo sin creérmelo”, “Definitivamente Perú es Clave”, “Que locuraaa con Perú, al parecer estamos dando la talla para tantas exigencias”, “De la nada todos venían Perú es clave”, “Cómo que enhypen en Perú gente”, “Entonces Enhypen viene a Perú y no a Chile ni a Colombia. Hemos ganado”.

Reacciones de usuarios ante el anuncio del concierto de Enyphen en Perú. (X)

Reacciones de usuarios ante el anuncio del concierto de Enyphen en Perú. (X)

Reacciones de usuarios ante el anuncio del concierto de Enyphen en Perú. (X)

Reacciones de usuarios ante el anuncio del concierto de Enyphen en Perú. (X)

Reacciones de usuarios ante el anuncio del concierto de Enyphen en Perú. (X)

La expectativa por la llegada del grupo se reflejó en la cantidad de interacciones y publicaciones que circularon en plataformas digitales, consolidando a Perú como uno de los puntos fuertes del K-pop en la región.

¿Quiénes son Enhypen?

Enhypen es un grupo surcoreano de K-pop formado en 2020 bajo el sello Belift Lab, una colaboración entre CJ ENM y HYBE Corporation. La banda está integrada por siete miembros: Jungwon, Heeseung, Jay, Jake, Sunghoon, Sunoo y Ni-ki. Su origen se dio a través del programa de competencia I-LAND, que reunió a jóvenes talentos de distintos países para seleccionar a los integrantes finales. Desde su debut, Enhypen se destacó por su propuesta musical que mezcla pop, hip-hop y elementos electrónicos, así como por sus coreografías precisas y una imagen visual cuidada.

El grupo lanzó su primer álbum, Border: Day One, a finales de 2020 y rápidamente sumó millones de seguidores en Asia, América y Europa. Sus videoclips y presentaciones en vivo acumulan cifras millonarias en plataformas digitales. Con una creciente influencia global, Enhypen se posiciona como una de las bandas más relevantes de la nueva generación del K-pop.