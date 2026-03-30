Perú

ENHYPEN anuncia su gira Blood Saga e incluye a Perú: concierto será el 8 de julio

La banda surcoreana eligió Lima como una de las paradas de su tour, despertando entusiasmo entre sus fans peruanos. Chile y Colombia se quedaron fuera de la lista

Guardar
Siete jóvenes de cabello oscuro y rubio, miembros de Enhypen, posan de pie, mirando al frente, vestidos con chaquetas y abrigos oscuros en un pasillo iluminado
La popular banda de K-pop Enhypen posa para una foto oficial antes de iniciar su gira mundial, la cual incluirá una presentación en Perú el 8 de julio.

El grupo surcoreano ENHYPEN anunció que Lima forma parte de su nueva gira mundial, titulada Blood Saga. El concierto en la capital peruana está programado para el 8 de julio de este año. La noticia generó una reacción inmediata entre los seguidores peruanos, que esperaban la llegada de la banda desde hace varias temporadas.

La gira Blood Saga comenzará el 1 de mayo e incluye paradas en ciudades de Latinoamérica como Sao Paulo y Ciudad de México. Tras su paso por la región, el grupo continuará su recorrido por otros países de América y finalizará el tour el 13 de marzo de 2027 en Europa.

Hasta el momento, no se ha confirmado el lugar donde se realizará el espectáculo en Lima ni se han publicado los precios de las entradas. Los organizadores indicaron que esa información se difundirá próximamente a través de los canales oficiales del grupo.

Póster de la gira mundial "Blood Saga" de Enhypen con la lista de ciudades y fechas sobre una silueta del grupo frente a una puesta de sol roja
El grupo de K-Pop Enhypen revela las fechas de su gira mundial "Blood Saga", incluyendo una parada en Lima, Perú, el 8 de julio de 2026.

La ausencia de Chile y Colombia dentro de la lista de países visitados llamó la atención de la comunidad de seguidores, ya que son mercados habituales para el K-pop. En cambio, la inclusión de Perú refleja el crecimiento de la base de fans locales y la expectativa que genera la presentación de Enhypen en el país.

La gira Blood Saga contempla más de una decena de ciudades y representa uno de los proyectos internacionales más ambiciosos de la banda hasta la fecha. Se espera que la demanda de entradas sea elevada, dada la popularidad que el grupo ha alcanzado en la región.

Seguidoras de Enhypen felices con el anuncio: así reaccionaron en redes sociales

Tras la confirmación de la llegada de ENHYPEN a Lima, las reacciones en redes sociales aparecieron rápidamente. En Twitter, usuarios manifestaron sorpresa porque países como Chile o Argentina, habituales destinos de artistas internacionales, quedaron fuera del itinerario de la gira. La noticia generó debate y comentarios entre los seguidores del K-pop en la región.

Las fanáticas peruanas, en cambio, celebraron el anuncio con entusiasmo. Entre los mensajes más destacados se leyeron frases como: “bts y Enhypen en Perú aún sigo sin creérmelo”, “Definitivamente Perú es Clave”, “Que locuraaa con Perú, al parecer estamos dando la talla para tantas exigencias”, “De la nada todos venían Perú es clave”, “Cómo que enhypen en Perú gente”, “Entonces Enhypen viene a Perú y no a Chile ni a Colombia. Hemos ganado”.

Reacciones de usuarios ante el anuncio del concierto de Enyphen en Perú. (X)
Reacciones de usuarios ante el anuncio del concierto de Enyphen en Perú. (X)
Reacciones de usuarios ante el anuncio del concierto de Enyphen en Perú. (X)
Reacciones de usuarios ante el anuncio del concierto de Enyphen en Perú. (X)
Reacciones de usuarios ante el anuncio del concierto de Enyphen en Perú. (X)
Reacciones de usuarios ante el anuncio del concierto de Enyphen en Perú. (X)
Reacciones de usuarios ante el anuncio del concierto de Enyphen en Perú. (X)
Reacciones de usuarios ante el anuncio del concierto de Enyphen en Perú. (X)
Reacciones de usuarios ante el anuncio del concierto de Enyphen en Perú. (X)
Reacciones de usuarios ante el anuncio del concierto de Enyphen en Perú. (X)

La expectativa por la llegada del grupo se reflejó en la cantidad de interacciones y publicaciones que circularon en plataformas digitales, consolidando a Perú como uno de los puntos fuertes del K-pop en la región.

¿Quiénes son Enhypen?

Enhypen es un grupo surcoreano de K-pop formado en 2020 bajo el sello Belift Lab, una colaboración entre CJ ENM y HYBE Corporation. La banda está integrada por siete miembros: Jungwon, Heeseung, Jay, Jake, Sunghoon, Sunoo y Ni-ki. Su origen se dio a través del programa de competencia I-LAND, que reunió a jóvenes talentos de distintos países para seleccionar a los integrantes finales. Desde su debut, Enhypen se destacó por su propuesta musical que mezcla pop, hip-hop y elementos electrónicos, así como por sus coreografías precisas y una imagen visual cuidada.

El grupo lanzó su primer álbum, Border: Day One, a finales de 2020 y rápidamente sumó millones de seguidores en Asia, América y Europa. Sus videoclips y presentaciones en vivo acumulan cifras millonarias en plataformas digitales. Con una creciente influencia global, Enhypen se posiciona como una de las bandas más relevantes de la nueva generación del K-pop.

Temas Relacionados

EnhypenGiraK-popperu-entretenimiento

Más Noticias

Debate presidencial 2026 EN VIVO: minuto a minuto de los encuentros de hoy lunes 30 de marzo entre candidatos a las Elecciones 2026

El Centro de Convenciones de Lima será escenario, desde este lunes 30 de marzo, de la segunda ronda de debates presidenciales, donde los candidatos expondrán sus propuestas ante millones de electores en materias de empleo y educación

Debate presidencial 2026 EN VIVO: minuto a minuto de los encuentros de hoy lunes 30 de marzo entre candidatos a las Elecciones 2026

Reniec amplía atención en Semana Santa para entrega de DNI: conoce el horario

La entidad enfatizó que el objetivo es que todos los peruanos puedan tener su documento de indentidad para participar sin problemas en las próximas elecciones

Reniec amplía atención en Semana Santa para entrega de DNI: conoce el horario

Dirigentes de transporte en Junín anuncian paro indefinido por el abandono de la Carretera Central

Los trabajadores del sector indicaron que el MTC tiene hasta el 8 de abril para responder a sus demandas antes de iniciar la medida de protesta

Dirigentes de transporte en Junín anuncian paro indefinido por el abandono de la Carretera Central

Minería: investigación por masacre en el sur del Perú arrastra a empresarios formales de Arequipa

La investigación judicial por la muerte de 13 mineros en el distrito de Caravelí involucra a 56 acusados, incluidos empresarios mineros legales, de acuerdo con Panorama

Minería: investigación por masacre en el sur del Perú arrastra a empresarios formales de Arequipa

¿A qué hora empieza el debate presidencial del lunes 30 y cómo verlo en vivo en todo el país?

La segunda fase del debate se desarrollará en tres días consecutivos y abordará temas clave como economía, educación y empleo

¿A qué hora empieza el debate presidencial del lunes 30 y cómo verlo en vivo en todo el país?
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Debate presidencial 2026 EN VIVO: minuto a minuto de los encuentros de hoy lunes 30 de marzo entre candidatos a las Elecciones 2026

Debate presidencial 2026 EN VIVO: minuto a minuto de los encuentros de hoy lunes 30 de marzo entre candidatos a las Elecciones 2026

Rondas campesinas castigan a subprefecto en Puno por reunirse con Keiko Fujimori

Debate presidencial: Estos son los candidatos que participarán, temas y modalidad de la jornada del 30 de marzo

Debate Presidencial 2026: Keiko Fujimori, Rafael López Aliaga, Mario Vizcarra y los otros candidatos que se enfrentarán este 31 de marzo

Keiko Fujimori lidera en el norte, Roberto Sánchez en el centro y Rafael López Aliaga en el sur, según encuesta de Datum postdebate

ENTRETENIMIENTO

Cevichería Las Gaviotas se pronuncia tras muerte de su parqueador en balacera: “No fue ningún tipo de extorsión”

Cevichería Las Gaviotas se pronuncia tras muerte de su parqueador en balacera: “No fue ningún tipo de extorsión”

Diego Torres vuelve a Lima: fecha, lugar, entradas y más sobre el concierto del cantante argentino

Lucía de la Cruz podría salir de alta el martes: “Está evolucionando poco a poco”

Wendy Sulca se disculpa tras polémico post de despedida a Manolo Rojas: “Fue publicado por mi equipo de trabajo”

Hijo de Manolo Rojas rompe en llanto tras abucheos en Huaral por decidir enterrarlo en Lima: “Respeten nuestro dolor”

DEPORTES

¿Cuándo vuelve a jugar la selección peruana?: día, hora y canal TV del amistoso ante Honduras por fecha FIFA

¿Cuándo vuelve a jugar la selección peruana?: día, hora y canal TV del amistoso ante Honduras por fecha FIFA

DT de Senegal lanzó llamativo concepto de Perú tras victoria en amistoso: “Es una buena selección, hay cosas por mejorar”

Hernán Barcos reveló su dolor por salida de Alianza Lima y si Sporting Cristal lo quiso fichar: “Conversé con Paulo Autuori”

Franco Torres en Infobae Perú: el extraordinario inicio de Los Chankas en Liga 1 2026, los halagos a Adrián Quiroz y su formación en River Plate

A qué hora juega Perú vs Honduras: partido amistoso en Madrid por fecha FIFA 2026