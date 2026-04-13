Qué se celebra el 13 de abril en el Perú: hitos que revelan tensiones y conquistas en la historia peruana

La jornada reúne aniversarios de figuras destacadas, episodios históricos, fallecimientos relevantes y la recordación de celebraciones culturales que han marcado el devenir nacional y la proyección internacional (Composición)

¿Qué pasó un día como hoy? El 13 de abril reúne hechos marcados por la historia, la cultura y la memoria peruana. En 1578, el dominico Francisco de la Cruz fue ejecutado por herejía durante un Auto de Fe en Lima.

En 1885 nació el poeta Percy Gibson, figura de la lírica arequipeña. En 1924 llegó al mundo Jorge Eduardo Eielson, referente del arte contemporáneo. En 1962 nació el político Jorge Muñoz Wells.

En 1972 murió la soprano Alina de Silva, recordada por su talento y difícil final. En 2025 falleció Mario Vargas Llosa, Nobel peruano. Además, se celebra el Día Internacional del Beso.

13 de abril de 1578 – Ejecución de Francisco de la Cruz en Lima durante el segundo Auto de Fe

La Plaza Mayor de Lima ardió entre fe y castigo cuando Francisco de la Cruz fue llevado a la hoguera, acusado de herejía, en una jornada que expuso el poder del Santo Oficio en el virreinato. (AFP)

El 13 de abril de 1578, la Plaza Mayor de Lima fue escenario del segundo Auto de Fe del Tribunal del Santo Oficio, donde se ejecutó en la hoguera al dominico Francisco de la Cruz.

La jornada incluyó una procesión pública de los condenados, quienes fueron juzgados ante autoridades coloniales y religiosas. De la Cruz, exrector de San Marcos, fue acusado de herejía por difundir ideas religiosas radicales y cuestionar el poder eclesiástico.

Tras su condena, sus restos fueron arrojados al mar. El hecho reflejó la tensión entre pensamiento crítico y control religioso en el virreinato.

13 de abril de 1885 – Nace el poeta peruano Percy Gibson, figura clave de la lírica arequipeña

Autodidacta y agudo, Percy Gibson irrumpió en la escena cultural con versos que mezclaron sensibilidad e irreverencia, marcando una generación de cambios literarios. (Retrato al carbón hecho por Abraham Valdelomar)

El 13 de abril de 1885 nació en Arequipa Percy Gibson, poeta autodidacta que marcó la vida cultural peruana de inicios del siglo XX.

Su obra, de tono humorístico y también crítico, reflejó una época de cambios junto a figuras como Valdelomar y Mariátegui. Integró círculos literarios influyentes y cultivó una poesía que combinó ternura, ironía y espíritu iconoclasta.

Aunque gran parte de su producción quedó dispersa, destacó por su estilo personal y su capacidad de retratar tanto lo cotidiano como las tensiones sociales de su tiempo. Falleció en Alemania en 1960.

13 de abril de 1924 - nace Jorge Eduardo Eielson, poeta peruano clave de la literatura contemporánea

Entre palabras y formas, Eielson construyó una obra que desafió lo tradicional, convirtiéndose en referente del arte contemporáneo peruano desde su exilio europeo. (Encuentra Tu Poema)

Jorge Eduardo Eielson fue un destacado poeta, artista plástico y ensayista peruano, reconocido por su aporte a la literatura y al arte contemporáneo.

Nacido en Lima en 1924, integró la Generación del 50 y desarrolló una obra marcada por la experimentación estética y la reflexión sobre identidad, lenguaje y cultura. Su producción abarcó poesía, narrativa y artes visuales, con propuestas innovadoras como los quipus reinterpretados.

Vivió gran parte de su vida en Europa, especialmente en Italia, donde consolidó su trayectoria artística. Falleció el 8 de octubre de 2006, dejando un legado influyente en la cultura peruana.

13 de abril de 1962 – Nace Jorge Muñoz Wells abogado y político que llegó a la alcaldía de Lima

Jorge Muñoz Wells nació en Lima y forjó una carrera pública marcada por la gestión municipal, alcanzando la alcaldía en un contexto de grandes retos urbanos. (Andina)

El 13 de abril de 1962 nació en Lima Jorge Muñoz Wells, abogado y político peruano que desarrolló una larga carrera en la gestión municipal. Formado en la Pontificia Universidad Católica del Perú y con estudios en el extranjero, inició su trayectoria en el municipio de Miraflores, donde fue regidor y luego alcalde durante dos periodos.

En 2018 alcanzó la alcaldía de Lima, cargo que ejerció desde 2019 hasta 2022, cuando fue vacado por el Jurado Nacional de Elecciones. Su figura ha estado ligada a la administración urbana y a los desafíos de la capital peruana.

13 de abril de 1972 – Muere Alina de Silva soprano peruana que brilló en París y terminó en la pobreza y olvido final

De los salones parisinos a la precariedad limeña, la vida de Alina de Silva se apagó recordando el brillo efímero del arte frente a la dureza del destino. (IberLibro)

El 13 de abril de 1972 murió en Lima Alina Lestonnat Cavenecia, conocida como Alina de Silva, soprano, cancionista y actriz peruana que brilló en la escena cultural del siglo XX.

Nacida en La Punta (Callao) en 1898, fue musa del compositor Alfonso de Silva, quien le dedicó obras como Instantes. Integró círculos artísticos en París y mantuvo cercanía con César Vallejo y César Moro. Destacó interpretando tangos en escenarios internacionales.

Pese a su reconocimiento, enfrentó años finales difíciles, viviendo en precariedad mientras intentaba resguardar el legado cultural de sus contemporáneos. Su historia refleja contrastes profundos entre éxito artístico y olvido.

13 de abril de 2025 – Muere Mario Vargas Llosa, Nobel peruano que revolucionó la literatura mundial

La muerte de Vargas Llosa marcó el adiós de una voz universal que transformó la narrativa latinoamericana y llevó al Perú a la cima del reconocimiento literario. (Andina)

El 13 de abril de 2025 falleció en Lima Mario Vargas Llosa, uno de los más grandes escritores de la lengua española y figura central del boom latinoamericano.

Nacido en Arequipa en 1936, alcanzó reconocimiento mundial con novelas como La ciudad y los perros, La casa verde y Conversación en La Catedral. Su obra exploró el poder, la sociedad y la libertad individual.

Ganador del Premio Nobel de Literatura en 2010, también incursionó en la política y fue candidato presidencial en 1990. Su legado literario trascendió fronteras, consolidándolo como una voz universal de la narrativa contemporánea.

13 de abril – Día Internacional del Beso

El Día Internacional del Beso celebra un gesto simple que une culturas y emociones, recordando su poder para expresar amor, conexión y humanidad. (Svajcr)

El 13 de abril se celebra el Día Internacional del Beso, una fecha que resalta el valor de este gesto como expresión de afecto, amor y conexión humana. Su origen se vincula a un récord mundial logrado por una pareja tailandesa que mantuvo el beso más largo registrado.

Más allá de lo anecdótico, el beso tiene significados culturales diversos y también beneficios para la salud, como la reducción del estrés y el fortalecimiento de vínculos emocionales.

La celebración se ha extendido globalmente, convirtiéndose en una ocasión simbólica para reflexionar sobre las formas de expresar cariño en distintas sociedades.