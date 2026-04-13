Perú

Elecciones 2026: JNE pide a empresas dar facilidades a los miembros de mesa y votantes hasta el lunes 13 de abril

El Jurado Nacional de Elecciones solicitó a empleadores y entidades públicas otorgar permisos y facilidades para que miembros de mesa y electores puedan cumplir con su deber cívico durante la ampliación de la jornada electoral

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JNE dispuso que las elecciones generales se extienda hasta este lunes 13 de abril en las mesas que no se pudieron abrir. RPP

Las Elecciones Generales de 2026 en Perú estuvieron marcadas por deficiencias en la distribución de material electoral, especialmente en Lima Metropolitana. Ante esta situación, la secretaria general del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Yessicca Clavijo, informó que el Pleno del organismo dispuso la ampliación del horario de instalación de las mesas de sufragio y de votación en los locales afectados.

Para aquellas mesas donde no llegó el material electoral en Lima Metropolitana y en dos circunscripciones de Estados Unidos (Orlando, Florida y Patterson, Nueva Jersey), se autorizó que la instalación de las mesas se extienda hasta el 13 de abril, desde las siete de la mañana hasta las dos de la tarde, de acuerdo con los husos horarios correspondientes. Además, el horario de votación fue ampliado hasta las seis de la tarde del mismo día.

Dos hombres organizan documentos en una mesa electoral con el cartel "MESA Nº 036485", rodeados de cabinas de votación y sillas apiladas en un aula luminosa
Miembros de mesa se preparan en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) para la jornada electoral de las Elecciones 2026, a pesar de las demoras reportadas por la falta de material de la ONPE. (Paula Díaz Elizalde)

Solicitud de apoyo a entidades públicas y privadas

El acuerdo del Pleno del JNE incluyó una solicitud a la Presidencia del Consejo de Ministros para que, a través del Ministerio de Educación, los centros educativos permanezcan disponibles y permitan que la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) instale las mesas de sufragio durante el periodo ampliado. También se solicitó el apoyo logístico y de seguridad de la Policía Nacional del Perú y de las Fuerzas Armadas, con el fin de garantizar la protección del material electoral y la integridad de los votantes y funcionarios electorales.

Por otro lado, el JNE pidió al Ministerio de Trabajo que emita disposiciones para facilitar que los trabajadores puedan acudir a votar el 13 de abril, considerando la extensión del proceso y las dificultades logísticas enfrentadas.

ONPE bajo investigación tras fallas en los comicios: denuncias y críticas por exclusión de votantes en Lima
ONPE bajo investigación tras fallas en los comicios: denuncias y críticas por exclusión de votantes en Lima| ONPE

Entre las disposiciones adoptadas, el JNE ordenó que no se afecte el procesamiento de los resultados electorales en los centros de cómputo ni en el portal institucional de la ONPE, asegurando la continuidad y transparencia en el conteo de votos.

Además, solicitó al Ministerio de Educación que disponga la permanencia de los colegios como locales de votación durante la ampliación del proceso electoral. Esta medida busca garantizar que cuente con la infraestructura necesaria para instalar las mesas de sufragio y atender a los electores afectados por los retrasos en la distribución de materiales.

¿Por qué se restrasaron la llegada de los materiales?

El retraso en la llegada de materiales electorales durante las elecciones 2026 en Perú se debió a una cadena de dificultades en el proceso logístico. Según informó ONPE, la empresa encargada del transporte no proporcionó el número adecuado de camiones ni los vehículos con el tamaño requerido para movilizar las urnas, cabinas y demás elementos necesarios para el desarrollo de la votación.

Esta limitación obligó a reprogramar la carga y distribución del material, que originalmente debía completarse la tarde anterior a la elección. Sin embargo, los camiones adicionales llegaron tarde y el personal de la ONPE tuvo que continuar trabajando durante la madrugada y la mañana del día electoral, intentando cubrir las rutas pendientes.

El cansancio del personal, sumado a los contratiempos con el transporte, generó espacios en blanco en la entrega y agravó la demora. Como resultado, en Lima y en dos circunscripciones del extranjero no se logró instalar todas las mesas de sufragio en el horario previsto.

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