Elecciones 2026: JNE paraliza la difusión de información del conteo y resultados hasta que voten mesas no instaladas hoy

JNE dispuso que las elecciones generales se extienda hasta este lunes 13 de abril en las mesas que no se pudieron abrir. RPP

El Jurado Nacional de Elecciones, en respuesta a las deficiencias detectadas en la distribución del material electoral que afectaron a Lima Metropolitana y a dos circunscripciones en el extranjero —Orlando, Florida y Patterson, Nueva Jersey—, ordenó la paralización de la difusión de información sobre el conteo y resultados electorales hasta que concluyan las votaciones en las mesas no instaladas el día de hoy. La falta de materiales se atribuyó a la gestión de la Oficina Nacional de Procesos Electorales.

El presidente del JNE, Roberto Burneo, anunció que la decisión fue tomada “como ente rector del sistema y garante de la legalidad del proceso, en vista de las deficiencias que se han presentado en la distribución de material a cargo y de responsabilidad de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), y con la finalidad de que ningún ciudadano se vea impedido de ejercer este derecho al voto y de participación política”.

La Secretaría General del Jurado Nacional de Elecciones detalló las disposiciones adoptadas para Lima Metropolitana y las dos circunscripciones mencionadas del extranjero: “ampliar el horario de instalación de mesas de sufragio hasta el día 13 de abril, desde las siete de la mañana hasta las dos de la tarde, de acuerdo a sus husos horarios” y, adicionalmente, “ampliar el horario de votación hasta las 18:00 del día 13 de abril, de acuerdo a sus husos horarios”.

JNE paraliza la difusión de información del conteo y resultados hasta que voten mesas no instaladas hoy. (Foto: JNE)

Como parte de la resolución, el Jurado Nacional de Elecciones solicitó a la Presidencia del Consejo de Ministros coordinar con el Ministerio de Educación para que los centros educativos permanezcan disponibles y permitan la instalación de las mesas de sufragio por parte de la Oficina Nacional de Procesos Electorales. También fue requerido el apoyo de la Policía Nacional del Perú y de las Fuerzas Armadas, a fin de asegurar tanto el despliegue y repliegue del material electoral como la protección de la ciudadanía.

Prohibiciones se mantienen un día más

En relación con la difusión de resultados, el acuerdo establece la instrucción de “disponer que no se afecte el procesamiento de los resultados en los centros de cómputo ni en el portal institucional de la ONPE. Disponer que se mantengan las prohibiciones de propaganda electoral hasta mañana en los horarios y lugares en los cuales no se pudieron instalar las mesas de sufragio en Lima Metropolitana y exhortar a que no se difundan encuestas ni resultados de conteo rápido u otros similares”.

El Jurado Nacional de Elecciones también instruyó a los jurados electorales especiales a seguir lo estipulado en la Ley Orgánica de Elecciones respecto a la nulidad de mesas, tomando en cuenta las causales de justificación que hayan impedido el ejercicio libre del voto.

ONPE confirma que 15 locales de votación no recibieron material electoral qué pasará con esos electores. Latina

Según el pronunciamiento del JNE, se debe “precisar que los jurados electorales especiales apliquen lo señalado en la parte final del literal A del artículo 363 de la Ley Orgánica de Elecciones, referido a que se tendrá en consideración, para no declarar la nulidad de las mesas de sufragio, las causales de justificación que hayan impedido el libre ejercicio del derecho de sufragio sobre la base de lo señalado en el presente acuerdo”.

La resolución obliga a la Oficina Nacional de Procesos Electorales a “ejecutar el acuerdo en su integridad bajo responsabilidad” y ordena su publicación en el portal del Jurado Nacional de Elecciones.

Roberto Burneo recalcó: “Esta decisión del pleno del Jurado Nacional de Elecciones la realizamos en el marco constitucional y legal, garantizando la integridad del proceso electoral y la legalidad del mismo como ente rector del sistema electoral y además, sin perjuicio de las responsabilidades que le competen a las autoridades respecto de estas situaciones presentadas”.