Perú

Elecciones 2026 en el exterior: mesas de sufragio en EE UU se habilitaron hoy 13 de abril después de retrasos logísticos

El proceso en ambas ciudades se desarrolla con normalidad, bajo un horario de instalación de mesas entre las 7:00 am y las 2:00 pm, y con la votación habilitada hasta las 6:00 pm

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Elecciones 2026: habilitan mesas y continúan votaciones para peruanos en EE.UU.| Cancillería
Elecciones 2026: habilitan mesas y continúan votaciones para peruanos en EE.UU.| Cancillería

La segunda jornada electoral en el exterior permitió que cientos de peruanos residentes en Estados Unidos pudieran ejercer su derecho al voto, luego de los retrasos y dificultades del domingo 12 de abril. Por disposición del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), se amplió el horario y se habilitaron nuevas oportunidades para instalar e iniciar la votación en localidades donde las mesas de sufragio no lograron conformarse en la fecha original.

En Paterson, Nueva Jersey, la sede consular abrió sus puertas desde temprano este lunes para atender a los connacionales afectados. Ocho mesas de sufragio, que no pudieron instalarse el domingo, recibieron a los electores en una jornada extraordinaria bajo estricta supervisión. De igual manera, en Orlando, Florida, el Consulado General activó tres mesas adicionales con el mismo objetivo.

Paterson y Orlando: mesas de sufragio se activan en EE.UU. tras retrasos electorales
Paterson y Orlando: mesas de sufragio se activan en EE.UU. tras retrasos electorales| Cancillería

El proceso en ambas ciudades se desarrolla con normalidad, bajo un horario de instalación de mesas entre las 7:00 a.m. y las 2:00 p.m., y con la votación habilitada hasta las 6:00 p.m., de acuerdo a los husos horarios locales.

Las autoridades han exhortado a los peruanos sorteados como miembros de mesa titulares y suplentes a contactar de inmediato a las oficinas consulares correspondientes para garantizar la apertura y operatividad de cada mesa. Además, se invitó a todos los ciudadanos que no pudieron sufragar el domingo a aprovechar esta nueva oportunidad y así fortalecer el proceso democrático peruano desde el exterior.

Más de 1,2 millones de peruanos votan en el extranjero

Más de 1,2 millones de peruanos residentes en el extranjero están habilitados para votar en las Elecciones Generales 2026, según datos de la Cancillería. El proceso electoral fuera del territorio nacional se organiza a través de 114 oficinas consulares, que coordinan la jornada en ciudades de América, Europa, Asia, África y Oceanía.

ONPE aseguró que la preparación y traslado del material electoral a los colegios de San Juan de Miraflores, Lurín y Pachacámac| ONPE
ONPE aseguró que la preparación y traslado del material electoral a los colegios de San Juan de Miraflores, Lurín y Pachacámac| ONPE

Los ciudadanos peruanos inscritos en el padrón del exterior deberán presentar su Documento Nacional de Identidad (DNI) en formato físico para ejercer su derecho al voto, ya que el uso de pasaporte no está permitido en este proceso. El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) puso a disposición el portal Tu Voto Cruza Fronteras, donde los electores pueden consultar información sobre locales, horarios y requisitos según el país en el que residen.

En algunos territorios, las restricciones internacionales han impactado la organización electoral. No se llevarán a cabo elecciones en Venezuela, mientras que en México y Cuba la votación transcurre con normalidad. En países próximos a conflictos armados, como Egipto y Turquía, las autoridades han implementado medidas de seguridad adicionales. Tampoco habrá sufragio en Israel, Qatar, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait y Ucrania; para los peruanos registrados en Ucrania, el consulado ha dispuesto mesas de votación en Polonia.

Finalizada la jornada electoral, el material será trasladado al Perú entre el 13 y el 17 de abril, en función de la conectividad aérea disponible en cada país. Las autoridades consulares y electorales supervisarán todas las etapas del proceso para garantizar el cumplimiento de los protocolos y la transparencia en el escrutinio de los votos emitidos fuera del territorio nacional. No se descarta que los resultados demoren más de lo habitual ante la incertidumbre.

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